La publicité d'HexClad « Unidentified Frying Object » sera diffusée au Super Bowl LIX

Le spot créatif de Rosewood met en scène Gordon Ramsay, avec une apparition de Pete Davidson

Première marque d'ustensiles de cuisine à faire de la publicité dans l'histoire du Big Game

LOS ANGELES, 31 janvier 2025 /PRNewswire/ -- HexClad, la marque d'ustensiles de cuisine la plus innovante au monde, dévoile aujourd'hui « Unidentified Frying Object », sa toute première publicité pour le Super Bowl qui sera diffusée lors du match, le 9 février. Le spot historique de 30 secondes met en scène Gordon Ramsay, icône de la gastronomie et partenaire d'HexClad, qui présente la technologie « venue d'ailleurs » de la marque, ainsi qu'une apparition surprise de l'acteur et humoriste Pete Davidson dans une escapade intergalactique en cuisine.

Credit: HexClad and Rosewood Creative

La publicité « Unidentified Frying Object » marque une nouvelle étape dans l'ascension fulgurante d'HexClad en tant que perturbateur de catégorie et franc-tireur de la vente directe au consommateur. Se déroulant dans la cuisine d'essai de la Zone 51, cette campagne révolutionnaire mêle maîtrise culinaire et intrigue de science-fiction, en suivant une mission secrète qui révèle la technologie hybride d'HexClad comme une découverte d'un autre monde. Par la surprise et l'enchantement, la publicité entraîne les spectateurs dans une aventure qui suggère que les ustensiles de cuisine révolutionnaires de l'entreprise sont peut-être trop sophistiqués pour avoir été créés sur Terre.

« Éliminer les obstacles et encourager l'innovation, c'est ce qu'HexClad fait le mieux », déclare Daniel Winer, cofondateur et CEO, HexClad. « Être la première marque d'ustensiles de cuisine à participer au Super Bowl est un moment décisif pour nous et je suis ravi de le partager avec Gordon, Pete, Rosewood Creative et notre talentueuse équipe, alors que nous continuons à viser toujours plus haut. »

Première marque d'ustensiles de cuisine et l'une des rares marques DTC à faire de la publicité lors du Super Bowl, HexClad a lancé sa campagne la plus ambitieuse à ce jour. « Unidentified Frying Object » a démarré plusieurs semaines avant le match avec une stratégie virale sur les médias sociaux, mettant en scène la mystérieuse visite de Gordon Ramsay dans la Zone 51 et des indices concordants provenant de diverses sources, créant ainsi une intrigue autour de cette entrée inédite dans l'environnement publicitaire du Super Bowl. La publicité sera soutenue par des créations adaptées sur le site de commerce électronique, une page d'accueil pour la cuisine d'essai de la Zone 51, des promotions spéciales et une campagne intégrée dans les réseaux sociaux.

Le projet « Unidentified Frying Object » a été réalisé par Rosewood Creative, une agence de création dynamique à service complet reconnue pour sa capacité à combiner publicité sociale et traditionnelle afin d'obtenir un impact culturel durable. Leur philosophie créative est ancrée dans la conviction que les histoires suscitent davantage d'intérêt et un engagement plus profond lorsqu'elles transcendent les canaux traditionnels et les spots conventionnels de 30 secondes. Fort de son expertise approfondie en récits culturels et comportement social, Rosewood Creative avait toutes les cartes en main pour créer un fil conducteur convaincant et cohérent pour l'ensemble de la campagne HexClad, un fil qui non seulement met en valeur le caractère innovant de la marque et stimule les ventes de produits, mais qui apporte également une valeur réelle et un divertissement au public à travers de multiples points de contact.

Reconnu pour son motif hexagonal en acier inoxydable caractéristique, sa technologie hybride et sa surface céramique TerraBond™ exclusive, HexClad perturbe le secteur des ustensiles de cuisine traditionnels depuis son invasion en 2016. À l'origine d'une toute nouvelle catégorie « hybride », HexClad continue de redéfinir les normes grâce à des innovations primées dans le domaine des ustensiles et des accessoires de cuisine, de la coutellerie, des accessoires et plus encore.

À propos d'HexClad

HexClad est une marque mondiale d'ustensiles de cuisine haut de gamme réputée pour son innovation. Basé à Los Angeles, HexClad conçoit et vend des articles de cuisine de marque, notamment des ustensiles de cuisine, des couverts, des planches à découper, des tabliers et des accessoires innovants, par l'intermédiaire de canaux de vente directe aux consommateurs et de relations stratégiques avec les détaillants. Créé en 2016, HexClad a bouleversé le secteur avec sa technologie hybride brevetée, combinant l'acier inoxydable et l'antiadhésif pour offrir des performances, une durabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles. La mission de l'entreprise est de proposer aux cuisiniers de tous niveaux des produits révolutionnaires qui brisent les règles et remettent en question les conventions. Cette philosophie a permis de créer un groupe d'utilisateurs fidèles à la marque dans le monde entier. En 2023 et 2024, HexClad a été reconnu dans l'Inc. 5000 comme l'une des marques à la croissance la plus rapide en Amérique. Pour en savoir plus, consultez le site www.hexclad.com.

