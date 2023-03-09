Hiconics представляет новые серии бытовых систем накопления энергии на ENEX

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Midea Industrial Technology

Mar 09, 2023, 07:58 ET

Бренд Hiconics представил серии бытовых систем накопления энергии нового поколения HiEnergy и WISDOM на выставке ENEX

ФОШАНЬ, Китай, 9 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Hiconics, бренд экологически чистой энергетики компании Midea Industrial Technology, представил новые серии устройств для хранения энергии в жилых помещениях MINERGY, HiEnergy и WISDOM на выставке ENEX в рамках международного события Kielce Fairground в Польше 8 марта 2023 г.. На выставке (впервые на зарубежном рынке) были представлены трехфазные и однофазные решения для нового поколения бытовых систем хранения энергии Hiconics серии HiEnergy.

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В отличии от предыдущих моделей, также популярных у европейских пользователей, новое поколение устройств серии HiEnergy обладает более высокой эффективностью и значительно улучшенной безопасностью батарей для устойчивой эксплуатации. Новый продукт, оснащенный технологией быстрого подключения Legos и принципиально новой технологией аэрозольных аккумуляторных батарей поможет избежать потенциального риска, связанного с традиционным кабельным соединением, и предотвратить возгорания, значительно повышая безопасность домашних пользователей. В соответствии с параметром IP65 изделия могут быть установлены на открытом воздухе и стабильно работать в экстремальных условиях при температуре от -25℃ до -60℃ для противодействия последствиям критических погодных условий и обеспечения более стабильного энергоснабжения домохозяйствам.

Помимо серии устройств нового поколения HiEnergy компания Hiconics также представила новые линейки MINERGY и WISDOM. Комплексные решения устройств серии MINERGY, отличающихся низким уровнем шума и высокой эффективностью, и технологичные решения устройств серии WISDOM, позволяющие аккумулировать энергию в объеме от 6.9 до 69 кВт·ч за счет различных подключений (постоянный ток, переменный ток и гибридные системы) обеспечивают широкий спектр предложений для удовлетворения различных потребностей в электропитании домашних хозяйств.

Благодаря разнообразию производственных линий Midea бытовые системы накопления энергии Hiconics совместимы с другими изделиями Midea, такими как кондиционеры или тепловые насосы, делая возможной комплектацию экологически чистых энергосберегающих бытовых комплектов под брендом E-home и обеспечение универсальных решений для потребителей. С целью повышения качества обслуживания пользователей и предоставления оптимизированной, экологически безопасной и низкоуглеродной энергии, а также учитывая важную роль компании Midea Industrial Technology в работе глобальной научно-исследовательской системы НИОКР, Hiconics продолжит усиление технологической модернизации отраслей, связанных с экологически чистой энергией за счет непрерывной разработки устройств и решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2029371/image_5023294_19864809.jpg

SOURCE Midea Industrial Technology

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