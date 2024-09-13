Hiconics представляет инновационные решения для домашней энергетики на выставке RE+ 2024 — ведущем отраслевом событии в области экологически чистой энергетики в Северной Америке

АНАХАЙМ, штат Калифорния, 13 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hiconics Eco-energy Technology («Midea Hiconics», SZ: 300048), бренд экологически чистой энергетики под эгидой Midea, успешно выступает на ежегодной выставке RE+, которая в 2024 году проходит в Конференц-центре города Анахайм (Anaheim Convention Center). Компания демонстрирует свои инновационные, индивидуальные решения для домашней энергетики, разработанные специально для североамериканского рынка, охватывающие весь спектр потребностей в экологически чистом энергоснабжении жилья и знаменующие собой значительный шаг в направлении повышения устойчивого использования энергии в жилых районах.

Midea Hiconics showcases latest innovation at RE+

При разработке новейшей бытовой системы накопления энергии компания Hiconics тесно сотрудничала с ведущим мировым брендом, ставя своей целью дальнейшее совместное изучение рынков Северной Америки для их быстрого охвата и закрепления на них. 11 сентября на выставке RE+ 24 две команды подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это событие не только знаменует собой прорыв в производстве бытовых накопителей энергии на североамериканском рынке, но и закладывает прочную основу для будущего взаимодействия на разных рынках и в разных категориях.

На этом мероприятии Midea Hiconics и CSA Group, глобальная организация, занимающаяся вопросами безопасности, социального благополучия и устойчивого развития, предоставляющая услуги по тестированию, инспекции и сертификации по всему миру, вступили в стратегическое партнерство. Это сотрудничество, оформленное Меморандумом о взаимопонимании, направлено на совершенствование сертификации продукции для накопления энергии в домашних условиях в Северной Америке, сертификации корпоративных систем и услуг по тестированию.

«Это соглашение основано на наших общих интересах и будет способствовать устойчивому росту и долгосрочному развитию обеих сторон, — поделился Деннис Ли (Dennis Lee), генеральный директор Midea Hiconics Overseas Sales Company. — Мы рассматриваем его как важную веху на пути дальнейшего взаимного продвижения и укрепления наших лидирующих позиций на международном рынке».

В ходе презентации продукции Генри Чжан (Henry Zhang), технический директор Midea Hiconics, представил ряд новых продуктов, предназначенных для бытового применения, включая бытовые системы накопления энергии, микроинверторы, солнечные батареи, инверторы и зарядное устройство для электромобилей. Опираясь на опыт Midea в области исследований и разработок, производства и тестирования, эти продукты объединяются в комплексное решение, которое позволяет максимально реализовать потенциал солнечной энергии в быту и ставит солнечную энергию во главу угла энергоснабжения жилых помещений.

Ключевые инновационные разработки, представленные на выставке RE+ 2024:

Универсальная бытовая система накопления энергии. Разработанная для североамериканского рынка, она решает такие распространенные проблемы, как перебои в подаче электроэнергии, высокая стоимость резервных батарей и дорогое электричество. Сверхтонкий 6,7-дюймовый профиль позволяет адаптировать ее к небольшим пространствам, удовлетворяя потребности в электроэнергии от 5 кВтч до 20 кВтч. Система поддерживает штабелируемые конфигурации и оснащена лучшей в отрасли восьмиуровневой архитектурой безопасности, предлагая североамериканским домохозяйствам беспрецедентную энергетическую автономность и безопасность.

Разработанная для североамериканского рынка, она решает такие распространенные проблемы, как перебои в подаче электроэнергии, высокая стоимость резервных батарей и дорогое электричество. Сверхтонкий 6,7-дюймовый профиль позволяет адаптировать ее к небольшим пространствам, удовлетворяя потребности в электроэнергии от 5 кВтч до 20 кВтч. Система поддерживает штабелируемые конфигурации и оснащена лучшей в отрасли восьмиуровневой архитектурой безопасности, предлагая североамериканским домохозяйствам беспрецедентную энергетическую автономность и безопасность. Микроинверторы. Новые микроинверторы Midea Hiconics, незаменимые для оптимизации фотоэлектрической эффективности, отвечают растущему спросу на развитых рынках, таких как Европа и Северная Америка. Благодаря технологии двойного отслеживания точки максимальной мощности MPPT (Maximum Power Point Tracking) для точного сбора энергии, двухпортовому быстроразъемному дизайну для простоты установки и надежному классу защиты IP67 для экстремальных погодных условий, эти инверторы обеспечивают исключительную эффективность и интеллектуальные возможности дистанционного управления.

Компания Midea Hiconics дополнила эти флагманские продукты полным набором решений, включая:

Зарядное устройство для электромобилей. Благодаря универсальным вариантам установки, дистанционному управлению и функциям планирования, эти зарядные станции удовлетворяют различные потребности, предлагая возможность быстрой однофазной (7 кВт) и трехфазной (22 кВт) зарядки. Технология автоматического переключения фаз обеспечивает безопасную и эффективную зарядку.

Благодаря универсальным вариантам установки, дистанционному управлению и функциям планирования, эти зарядные станции удовлетворяют различные потребности, предлагая возможность быстрой однофазной (7 кВт) и трехфазной (22 кВт) зарядки. Технология автоматического переключения фаз обеспечивает безопасную и эффективную зарядку. Солнечные инверторы. Благодаря высокому (20 A) постоянному току на входе и технологии двойного MPPT, эти инверторы обеспечивают максимальную эффективность для различных вариантов кровли. Класс защиты IP66 обеспечивает долговечность в суровых погодных условиях, а компактная конструкция с простым подключением plug-and-play упрощает установку и техническое обслуживание. Устройство для защиты от дугового пробоя (AFCI) повышает безопасность сети.

Благодаря высокому (20 A) постоянному току на входе и технологии двойного MPPT, эти инверторы обеспечивают максимальную эффективность для различных вариантов кровли. Класс защиты IP66 обеспечивает долговечность в суровых погодных условиях, а компактная конструкция с простым подключением plug-and-play упрощает установку и техническое обслуживание. Устройство для защиты от дугового пробоя (AFCI) повышает безопасность сети. Бытовые системы накопления энергии серии HiEnergy. Доступные в виде однофазных и трехфазных моделей, эти системы имеют модульную конструкцию для последующего легкого расширения, класс защиты IP65 для стабильной работы в различных условиях среды и двойную поддержку интеграции батареи и PCS. Многоуровневая защита обеспечивает комплексную безопасность пользователей.

Более подробную информацию о Компании можно получить, посетив ее стенд по адресу #A57009, ее официальный веб-сайт по адресу https://www.hiconics-global.com/company-profile/ и ее страницу в LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hiconics-drive-technology-co-ltd-/posts/?feedView=all.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2503740/Midea_Hiconics_showcases_latest_innovation_RE.jpg