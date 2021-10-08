Highgate инвестирует в гостиницы Grosvenor House Suites и Dorsett City London Hotel

Компания Highgate добавляет в свое портфолио британские гостиницы Grosvenor House Suites и Dorsett City London Hotel

На стыке прошлого и будущего — поворотный момент на мировом рынке гостиничных услуг

ЛОНДОН, 8 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компаний Highgate, занимающаяся управлением инвестициями в недвижимость и гостиничный бизнес, пополнила свой портфель двумя объектами из британской индустрии гостеприимства: Highgate приобрела Dorsett City London Hotel и будет управлять апарт-отелем Grosvenor House Suites в лондонском районе Мейфэр. Новые активы знаменуют собой возвращение компании Highgate на британский и европейский рынки, а также отражают ее уверенность в возрождении сферы туризма и деловых поездок.

«На протяжении трех десятилетий при инвестировании в европейские активы компания Highgate руководствовалась удачным расположением и умеренной стоимостью объектов с учетом расходов на модернизацию и перспектив недвижимости после реконструкции. Dorsett City London Hotel является отличным примером реализации данной стратегии, — заявил Мехди Химджи (Mehdi Khimji), управляющий директор компании Highgate. — Наша компания планирует и дальше использовать преимущества единого подхода к управлению активами и портфелями в рамках своей платформы в Европе, придерживаясь ключевых принципов, на которых основан успех компании: налаживание отношений с ключевыми игроками отрасли; внедрение инноваций в области операционной и дистрибьюторской деятельности, а также при позиционировании отелей; поиск новых возможностей повышения ценности; а также приверженность своим обязательствам при сотрудничестве с партнерами».

Dorsett Hotel London находится в самом центре финансового района Лондона и славится роскошью интерьеров и высоким уровнем сервиса. Он идеально подходит для деловых и туристических поездок. Отель сочетает в себе британский характер и азиатское гостеприимство. Впечатляющая панорама Лондона никого не оставит равнодушным. Поблизости расположен оживленный район Шордич со своими галереями, а также Тауэр, галерея Тейт Модерн и Тауэрский мост. Сделка совершена в результате нового партнерства Highgate с компанией Cerberus.

Grosvenor House Suites, роскошный апарт-отель на 130 номеров, расположен в районе Мейфэр на улице Парк-Лейн. Совместно с руководством гостиницы компания Highgate взяла на себя управление проектом. Партнеры работают над обновлением позиционирования гостиницы и занимаются реконструкцией помещений, чтобы открыть новую главу в истории отеля и извлечь выгоду из его уникальных преимуществ и местоположения, которые привлекают взыскательных путешественников со всего мира.

«Помимо новых приобретений мы стремимся расширить свое присутствие в Великобритании и Европе за счет стратегических контрактов на управление активами и портфелями, слияний и поглощений операционных компаний, а также на рынке аренды, — отметил Ричард Руссо (Richard Russo), глава компании Highgate. — Наша компания сосредоточится на поиске возможностей для развития за счет усовершенствования операционной деятельности, корректировки бизнес-планов и сотрудничества с командами талантливых менеджеров».

Более подробная информация представлена на веб-сайте компании Highgate.com.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ HIGHGATE

Highgate является международной компанией по управлению инвестициями в недвижимость и гостиничный бизнес. Более 30 лет Highgate оказывает услуги по инвестиционному управлению, управлению операциями и строительными работами для REIT-фондов, частных инвестиционных компаний, национальных фондов благосостояния, состоятельных частных лиц и других институциональных инвесторов. Компания уделяет особое внимание индустрии гостеприимства — в ее портфеле более 350 отелей, находящихся в собственности и / или под управлением. Общий фонд в Европе, США, Латинской Америке и странах Карибского бассейна составляет свыше 65 тыс. номеров. Представительства компании Highgate открыты в Лондоне, Нью-Йорке, Далласе, Майами, Сиэтле и Вайкики. www.highgate.com.

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