HIKSEMI Depolama Çözümleri Teknoloji Zirvesi Türkiye'de Başarıyla Tamamlandı

İSTANBUL, Türkiye, 10 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Depolama çözümlerinde küresel ölçekte güvenilir bir sağlayıcı olan HIKSEMI, Türkiye Depolama Çözümleri Teknoloji Zirvesi'ni bugün İstanbul'daki Elite World Hotels Nilüfer Salonu'nda başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 yerel iş ortağın ilgi gösterdiği etkinlik, HIKSEMI'nin endüstriyel ve tüketici sektörlerindeki çeşitli depolama ihtiyaçlarını karşılarken, gelişmekte olan pazarlardaki varlığını genişletme yönündeki süregelen kararlılığını ortaya koydu.

Zirvede, üç HIKSEMI uzmanı tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. HIKSEMI Denizaşırı Kıdemli Çözüm Müdürü Daryll Chen, Kuzey Afrika ve Türkiye Kıdemli Bölge Satış Müdürü Layla Liang ve Türkiye Ülke Müdürü Koray Koral, ürün inovasyonları ve pazar stratejileri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Uzmanlar, şirketin en son teknolojik atılımları ve Türkiye pazarına özel olarak hazırlanan çözümleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Etkinlikteki özel ürün sergisi sayesinde katılımcılar, HIKSEMI'nin amiral gemisi ürünlerini ilk elden deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin önemli bir bölümü endüstriyel düzeydeki depolama inovasyonlarına odaklandı. 2025 Küresel Flash Bellek Zirvesi Altın Ödülü'ne layık görülen D300 Serisi SSD, 538 MB/s okuma ve 509 MB/s yazma hızlarındaki yüksek performansının yanı sıra kurumsal düzeydeki veri koruma özellikleriyle sergilendi. Otomotiv segmentinde HIKSEMI; gelişmiş sürücü destek sistemleri, bilgi-eğlence ve güvenlik kamerası kaydı uygulamalarını desteklemek için birlikte çalışan eMMC, hafıza kartları ve SSD çözümlerini öne çıkardı. Bu ürünler arasında yer alan otomotiv sınıfı eMMC, AEC-Q100 Grade2 sertifikasına sahip olup -40°C ile 105°C arasındaki sıcaklıklarda güvenle çalışabilmektedir. Endüstriyel uygulamalar için ise V310 Serisi SSD ve dayanıklı DDR modülleri; sürekli titreşim, geniş sıcaklık değişimleri ve uzun operasyonel ömür gibi zorlu koşullar altında gösterdikleri çalışma kararlılıklarıyla dikkat çekti.

Tüketici tarafında ise HIKSEMI, önceki neslin hızını ikiye katlayarak 14.800 MB/s'ye varan transfer hızları sunan PCIe 5.0 SSD'nin de dahil olduğu FUTURE serisini ve oyun meraklıları için özel olarak tasarlanan göz alıcı RGB DDR5 belleklerini tanıttı. TF, SD ve CFexpress Type A/B formatlarında sunulan CAPTURE serisi hafıza kartları, fotoğrafçıların ihtiyaçlarına yanıt verdi. NAS R1 ise ev ve küçük işletmelerin yedekleme işlemleri için 100 TB'a kadar akıllı dokunmatik ekranlı depolama alanı sundu.

Yapay zeka (AI) patlamasının etkisiyle hızla artan veri miktarı, yüksek performanslı depolama çözümlerini bilişim altyapısının temel bir taşı haline getirdi. Türkiye'deki yerel varlığından güç alan HIKSEMI, kurumsal bilgi işlem ve tüketici depolama alanlarında yeni çözümler sunuyor. HIKSEMI, önümüzdeki dönemde yerel dijital dönüşümü daha fazla desteklemeyi ve Orta Doğu genelindeki pazar payını artırmayı hedefliyor.