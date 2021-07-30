Hikvision опубликовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2021 года
Jul 30, 2021, 12:18 ET
ХАНЧЖОУ (Китай), 30 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, крупнейший мировой разработчик и производитель комплексных и интеллектуальных решений для безопасности, опубликовала финансовые результаты за первые шесть месяцев 2021 года. За отчетный период совокупный доход компании составил 33,90 млрд юаней, превысив аналогичный показатель прошлого года на 39,68%. Чистая прибыль акционеров Hikvision за указанный период равняется 6,48 млрд юаней, что на 40,17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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Ключевые показатели компании Hikvision в первом полугодии 2021 года
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Январь-июнь 2021 года
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Январь-июнь 2020 года
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Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (%)
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Операционная прибыль (в юанях)
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33 902 098 368,10
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24 271 159 243,76
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39,68%
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Чистая прибыль
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6 481 424 653,39
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4 623 972 830,87
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40,17%
Выручка компании Hikvision на зарубежных рынках достигла 9,47 млрд юаней, превысив аналогичный показатель за 2020 год на 25,53%.
В первом полугодии 2021 года компания Hikvision дополнительно увеличила инвестиции в исследования и разработки до 3,88 млрд юаней – что составляет 11,44% от общей выручки.
Компания Hikvision продолжает работу по развитию технологических инноваций и оптимизации своей деятельности с целью поддержания устойчивого развития компании, создания дополнительных ценностей для своих клиентов.
Ознакомиться с полной версией финансового отчета за первое полугодие 2021 года можно на сайте компании Hikvision .
Информация о компании Hikvision
Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning . Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585358/Banner_Finance_6_month_2021.jpg
SOURCE Hikvision Digital Technology
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