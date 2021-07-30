Hikvision опубликовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2021 года

Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (%)

Выручка компании Hikvision на зарубежных рынках достигла 9,47 млрд юаней, превысив аналогичный показатель за 2020 год на 25,53%.

В первом полугодии 2021 года компания Hikvision дополнительно увеличила инвестиции в исследования и разработки до 3,88 млрд юаней – что составляет 11,44% от общей выручки.

Компания Hikvision продолжает работу по развитию технологических инноваций и оптимизации своей деятельности с целью поддержания устойчивого развития компании, создания дополнительных ценностей для своих клиентов.

Ознакомиться с полной версией финансового отчета за первое полугодие 2021 года можно на сайте компании Hikvision .

Информация о компании Hikvision

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning . Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585358/Banner_Finance_6_month_2021.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology