Hill's Pet Nutrition annonce le Symposium Mondial Hill's 2026 - "Une peau saine, ça commence à l'intérieur" - À la découverte de l'axe Intestin-Peau

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l'événement intitulé, "Une peau saine, ça commence à l'intérieur." Le Symposium annuel s'appuiera sur les travaux de recherche de pointe menés par Hill's dans les domaines du microbiome et de la nutrition, et explorera les liens entre la santé intestinale et la santé cutanée. Les personnes inscrites peuvent suivre l'événement en direct via un streaming mondial diffusé sur l'Académie Vétérinaire Hill's. L'inscription à la version virtuelle donne également accès à toutes les sessions en replay une fois l'événement en direct terminé.

Pour vous inscrire en ligne au Hill's Global Symposium, rendez-vous sur le lien d'inscription correspondant à votre pays ci-dessous :

"Le Hill's Global Symposium de cette année illustre l'engagement de Hill's à soutenir les professionnels en leur proposant une formation de haut niveau sur les dernières recherches et tendances," a déclaré le Dr Jolle Kirpensteijn, Responsable Vétérinaire Monde chez Hill's Pet Nutrition. "Chez Hill's, nous croyons au pouvoir du microbiome et à son influence sur la santé générale des animaux de compagnie, et nous sommes fiers de fournir aux vétérinaires les dernières innovations pour prendre en charge les cas complexes de dermatologie et de gastro-entérologie."

Plus d'une dizaine d'experts vétérinaires de renom partageront leurs connaissances et présenteront des applications pratiques pour orienter la prise de décision clinique, en abordant des thèmes tels que l'axe intestin-peau, les nouvelles approches dermatologiques et les soins avancés destinés aux chats ainsi qu'aux chiens de petite et très petite taille. Parmi les éminents intervenants, on compte :

Conférencier principal : Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM, Professeur de Dermatologie à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Floride, ouvrira le Symposium par une présentation sur les liens complexes entre le microbiome intestinal et la santé dermatologique.

Professeur de Dermatologie à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Floride, ouvrira le Symposium par une présentation sur les liens complexes entre le microbiome intestinal et la santé dermatologique. Conférencière principale : Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc(Feline) DipABVP(Feline) FHEA FRSB FRCVS, ABVS® Spécialiste Certifiée par l'American Board en Médecine Féline, abordera les intelligences intellectuelle, émotionnelle et culturelle essentielles qui définissent la pratique vétérinaire féline moderne.

abordera les intelligences intellectuelle, émotionnelle et culturelle essentielles qui définissent la pratique vétérinaire féline moderne. Alyssa Toillion, BS, MPH, PhD, Chercheuse Senior chez Hill's Pet Nutrition au sein du Département Nutrition clinique et Allégations à l'échelle mondiale, présentera ses conclusions sur les effets dermatologiques bénéfiques d'une alimentation à base de protéines hydrolysées enrichie d'un mélange spécialisé de fibres prébiotiques chez les chiens adultes.

Chercheuse Senior chez Hill's Pet Nutrition au sein du Département Nutrition clinique et Allégations à l'échelle mondiale, présentera ses conclusions sur les effets dermatologiques bénéfiques d'une alimentation à base de protéines hydrolysées enrichie d'un mélange spécialisé de fibres prébiotiques chez les chiens adultes. Sara J. Ramos, DVM, DACVID, Dermatologue au sein des structures Capital Area Veterinary Specialists et Veterinary Specialists of Greater New Orleans, présentera les dernières avancées concernant la Dermatite Atopique Canine, ainsi que les effets des régimes d'élimination chez les chiens et les chats.

Dermatologue au sein des structures Capital Area Veterinary Specialists et Veterinary Specialists of Greater New Orleans, présentera les dernières avancées concernant la Dermatite Atopique Canine, ainsi que les effets des régimes d'élimination chez les chiens et les chats.

"Le Hill's Global Symposium offre aux professionnels du secteur vétérinaire une occasion unique de bénéficier des connaissances d'experts et de chercheurs de renommée mondiale," a déclaré la Dre Vétérinaire Karen Shenoy, Vice-Présidente et Vétérinaire en chef de Hill's pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). "Chez Hill's, nous nous attachons sans relâche à faire progresser le domaine de la nutrition clinique et à mettre à la disposition de la profession les meilleures données scientifiques pertinentes sur le plan clinique, ce qui se reflète dans la qualité des intervenants et des contenus que nous proposons dans le cadre de cet événement."

Hill's Pet Nutrition s'engage à promouvoir la santé des animaux de compagnie par l'intermédiaire d'une nutrition diététique innovante et axée sur le bien-être. Le Symposium mettra en avant les principaux produits Hill's destinés à favoriser la santé dermatologique, gastro-intestinale et générale.

Pour en savoir plus sur le Hill's Global Symposium 2026, notamment pour consulter le programme détaillé, la liste complète des intervenants et les informations relatives à l'inscription à cet événement virtuel gratuit, rendez-vous sur le site de l'Académie Vétérinaire Hill's en cliquant sur les liens par pays ci-dessus.

À propos de Hill's Pet Nutrition

Fondée il y a plus de 75 ans, Hill's Pet Nutrition s'engage à offrir aux animaux de compagnie la meilleure nutrition possible grâce à des recherches approfondies et à une compréhension scientifique de leurs besoins spécifiques. Notre équipe, composée de plus de 200 vétérinaires, nutritionnistes titulaires d'un doctorat (PhD) et spécialistes en sciences alimentaires, s'efforce sans relâche de mettre au point des solutions innovantes pour la santé des animaux de compagnie. Hill's propose une gamme complète de produits, comprenant notamment les aliments diététiques Prescription Diet ainsi que les produits d'entretien et bien-être Vet Essentials et Science Plan, disponibles dans les cliniques vétérinaires et chez les détaillants spécialisés dans les animaux de compagnie à travers toute l'Europe. Pour plus d'informations sur nos produits et notre philosophie nutritionnelle, rendez-vous sur HillsVet.com.

CONTACT:

Melissa Chesnut

Directrice Monde de la Communication d'Entreprise

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