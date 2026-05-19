Hill's Pet Nutrition kündigt das Hill's Global Symposium 2026 an - "Healthy Skin Starts From Within" - Erforschung der Darm-Haut-Achse

Die Anmeldung für die Veranstaltung mit dem Titel „Gesunde Haut beginnt von innen" ist ab sofort möglich. Das jährliche Symposium baut auf Hills fundierten Forschungen im Bereich des Mikrobioms und der Ernährung auf und untersucht die Zusammenhänge zwischen Darm- und Hautgesundheit. Teilnehmer können über einen weltweiten Livestream der Hill's Veterinary Academy teilnehmen. Die virtuelle Anmeldung bietet zudem nach Abschluss der Live-Veranstaltung On-Demand-Zugriff auf alle Sitzungen.

Um sich virtuell für das Hill's Global Symposium anzumelden, besuchen Sie den unten stehenden Anmeldelink für Ihr Land:

„Das diesjährige Hill's Global Symposium verdeutlicht das Engagement von Hill's, Fachleute durch erstklassige Fortbildungen zu den neuesten Forschungsergebnissen und Trends zu unterstützen", sagte Dr. Jolle Kirpensteijn, Global Chief Veterinary Officer bei Hill's Pet Nutrition. „Wir bei Hill's glauben an die Kraft des Mikrobioms und dessen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit von Haustieren und sind stolz darauf, Tierärzten die neuesten Innovationen zur Behandlung komplexer Haut- und Magen-Darm-Erkrankungen an die Hand zu geben."

Mehr als 10 renommierte Veterinärexperten werden Einblicke und praktische Anwendungsbeispiele zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung vermitteln und dabei Themen wie die Darm-Haut-Achse, neuartige dermatologische Ansätze sowie die fortgeschrittene Versorgung von Katzen sowie kleinen und sehr kleinen Hunden behandeln. Zu den namhaften Referenten zählen:

Der Hauptredner Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM , Professor für Dermatologie am College of Veterinary Medicine der University of Florida, wird das Symposium mit einem Vortrag über den komplexen Zusammenhang zwischen dem Darmmikrobiom und der Hautgesundheit eröffnen.

, Professor für Dermatologie am College of Veterinary Medicine der University of Florida, wird das Symposium mit einem Vortrag über den komplexen Zusammenhang zwischen dem Darmmikrobiom und der Hautgesundheit eröffnen. Die Hauptrednerin Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc(Feline) DipABVP(Feline) FHEA FRSB FRCVS, ABVS®-anerkannte, vom American Board zertifizierte Spezialistin für Katzenmedizin , wird sich mit den wesentlichen intellektuellen, emotionalen und kulturellen Kompetenzen befassen, die die moderne Katzenmedizin auszeichnen.

, wird sich mit den wesentlichen intellektuellen, emotionalen und kulturellen Kompetenzen befassen, die die moderne Katzenmedizin auszeichnen. Alyssa Toillion, BS, MPH, PhD, leitende Wissenschaftlerin bei Hill's Pet Nutrition im Bereich Global Clinical Nutrition and Claims, wird Einblicke in die positiven dermatologischen Auswirkungen von Futter mit hydrolysiertem Protein und einer speziellen präbiotischen Fasermischung bei erwachsenen Hunden geben.

leitende Wissenschaftlerin bei Hill's Pet Nutrition im Bereich Global Clinical Nutrition and Claims, wird Einblicke in die positiven dermatologischen Auswirkungen von Futter mit hydrolysiertem Protein und einer speziellen präbiotischen Fasermischung bei erwachsenen Hunden geben. Sara J. Ramos, DVM, DACVID, Dermatologin bei Capital Area Veterinary Specialists und Veterinary Specialists of Greater New Orleans, wird die neuesten Erkenntnisse zur atopischen Dermatitis bei Hunden sowie die Auswirkungen von Eliminationsdiäten bei Hunden und Katzen beleuchten.

„Das Hill's Global Symposium bietet Tierärzten eine hervorragende Gelegenheit, Einblicke von weltweit renommierten Branchenexperten und Forschern zu gewinnen", sagte Dr. Karen Shenoy, Vizepräsidentin und Chefveterinärin bei Hill's für die Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). „Bei Hill's konzentrieren wir uns unermüdlich darauf, den Bereich der klinischen Ernährung voranzubringen und der Branche erstklassige, klinisch relevante wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, was sich in der Qualität der Referenten und Inhalte widerspiegelt, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung anbieten."

Hill's Pet Nutrition hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit von Haustieren durch innovative therapeutische und auf Wellness ausgerichtete Ernährung zu fördern. Das Symposium wird wichtige Produkte von Hill's vorstellen, die die Hautgesundheit, die Magen-Darm-Gesundheit und die allgemeine Gesundheit unterstützen.

Um mehr über das Hill's Global Symposium 2026 zu erfahren, einschließlich des detaillierten Programms, der vollständigen Referentenliste und der Anmeldeinformationen für die kostenlose virtuelle Veranstaltung, besuchen Sie bitte die Hill's Veterinary Academy über die oben stehenden Länderlinks.

Über Hill's Pet Nutrition

Hill's Pet Nutrition wurde vor mehr als 75 Jahren gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haustieren durch umfangreiche Forschung und ein wissenschaftliches Verständnis ihrer spezifischen Bedürfnisse die bestmögliche Ernährung zu bieten. Unser Team aus mehr als 200 Tierärzten, promovierten Ernährungswissenschaftlern und Lebensmittelwissenschaftlern arbeitet kontinuierlich daran, innovative Lösungen für die Gesundheit von Haustieren zu entwickeln. Hill's bietet ein umfassendes Produktsortiment an, darunter die Diätnahrung Prescription Diet sowie die Wellness-Produkte Vet Essentials und Science Plan, die in Tierkliniken und im Fachhandel für Haustiere in ganz Europa erhältlich sind. Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserer Ernährungsphilosophie finden Sie unter HillsVet.com.

KONTAKT:

Melissa Chesnut

Global Corporate Communications Director

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