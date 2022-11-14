Hisense запускает свою кампанию «Тур идеального матча» с легендой футбола Кака́

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Hisense

Nov 14, 2022, 12:38 ET

Hisense запускает к чемпионату мира по футболу 2022 года свою кампанию «Тур идеального матча» с легендой футбола Kaká

ЦИНДАО (Китай), 14 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- До начала чемпионата мира по футболу в Катаре остались считанные дни, и Hisense в партнерстве с легендой бразильского футбола Кака́ запускает в Катаре кампанию «Тур идеального матча», чтобы вдохновить футбольных болельщиков по всему миру, формируя имидж бренда Hisense сквозь призму футбола и спортивного духа.

Hisense “Perfect Match Tour” Campaign
Hisense “Perfect Match Tour” Campaign
Hisense “Perfect Match Tour” Interactive Space
Hisense “Perfect Match Tour” Interactive Space
Hisense ULED TV U7
Hisense ULED TV U7
Hisense “Perfect Match Tour” Campaign Hisense “Perfect Match Tour” Interactive Space Hisense ULED TV U7

С ноября по декабрь кампания Hisense «Тур идеального матча» будет посещать различные достопримечательности в Дубае и Дохе. На каждой остановке Кака́ будет демонстрировать свое мастерство и общаться с местными болельщиками, поддерживая их энтузиазм.

Объединяя энергию любителей футбола со всего мира

«Тур идеального матча» Hisense станет всеобъемлющей кампанией, в рамках которой будут проводиться увлекательные мероприятия как на местах, так и в социальных сетях. Болельщики, приехавшие в Катар, смогут лично встретиться с Kaká и поиграть бок о бок с бразильской легендой футбола, сохранив в памяти незабываемые впечатления. «Тур идеального матча» включает в себя все, от аудиовизуального пространства до виртуальной реальности, позволяя пользователям опробовать на практике новинки бренда.

Кроме того, болельщики могут принять участие в онлайн-мероприятиях кампании, организуемых на официальных страницах Hisense в социальных сетях, чтобы получить эксклюзивные призы и разделить радость игры с футбольными болельщиками со всего мира.

Демонстрация новейшей продукции Hisense

Кроме того, в рамках кампании будут представлены линейки телевизоров Hisense, специально разработанные к Чемпионату мира по футболу 2022 года FIFA World Cup 2022, которые, как ожидается, станут главными моментами всей кампании.

Один из фирменных продуктов компании Hisense, активно продвигаемых в рамках кампании, — телевизор ULED U7. Он идеально подходит для просмотра лучших спортивных событий благодаря встроенному, профессионально откалиброванному спортивному режиму, автоматически оптимизирующему качество изображения. Улучшенная картинка снижает риск подвисания и неравномерности движения, даря пользователям яркие цвета и сверхплавность движений. С включенным спортивным режимом каждый захватывающий момент матча будет демонстрироваться в иммерсивной манере, от фантастических пасов и невероятного мастерства игроков до криков и приветствий болельщиков каждой страны.

Будучи новатором в области технологии ULED, за последнее десятилетие компания Hisense еще больше укрепила свои позиции. С января по октябрь 2022 года объем продаж телевизоров Hisense серии ULED увеличился на 40% в Канаде, Мексике, Южной Африке, Индии и на многих других ключевых рынках.

Еще одной революционной технологией Hisense, демонстрируемой в рамках кампании, являются телевизоры с лазерными дисплеями. Серия лазерных телевизоров, оснащенных лазерной технологией Tri-Chroma, современной системой отображения DLP, 100-дюймовым или 120-дюймовым сверхбольшим экраном и мощной акустической системой, предлагает более глубокое погружение, невероятно реалистичный цвет и божественный звук.

Обеспечение несравненного качества просмотра с помощью передовых технологий всегда было одной из главных целей компании Hisense. «Тур идеального матча» позволит футбольным болельщикам и покупателям пережить более захватывающие впечатления от чемпионата мира по футболу благодаря технологиям Hisense.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1945064/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1945065/image2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1945066/image3.jpg

SOURCE Hisense

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