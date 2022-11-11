Hisense выпускает информационный документ о пользе лазерных дисплеев для общества

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Hisense

Nov 11, 2022, 14:44 ET

Hisense выпускает в издании Economist Impact информационный документ по лазерным телевизорам, где рассказывает, какую пользу обществу приносят лазерные дисплеи 

ЦИНДАО (Китай), 11 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 10 ноября глобальное высокотехнологичное предприятие Hisense опубликовало свой официальный информационный документ по лазерным телевизорам под названием «Инновации Hisense: Трансформация жизни с помощью технологии лазерных дисплеев» в издании Economist Impact. Издание Economist Impact, основанное компанией The Economist Group в 2021 году, сотрудничает с ведущими корпорациями, правительствами и некоммерческими организациями, способствуя позитивным изменениям в обществе. Официальный информационный документ представляет собой всеобъемлющую интерпретацию современных и будущих визуальных технологий, а также демонстрацию лазерных технологий Hisense. Выпустив этот документ во Всемирный день науки за мир и развитие, компания Hisense подчеркнула новаторскую роль технологии лазерных дисплеев и то, как эти передовые инновации улучшают жизнь людей по всему миру.  

Hisense Laser TV White Paper
Hisense Laser TV White Paper
Hisense’s achievements in Laser TV industry
Hisense’s achievements in Laser TV industry
Laser TV for eye protection
Laser TV for eye protection
Hisense Laser TV White Paper Hisense’s achievements in Laser TV industry Laser TV for eye protection

В информационном документе по лазерным телевизорам представлены достижения компании Hisense в сфере лазерных телевизоров

В последние годы индустрия лазерных телевизоров быстро развивается в плане технологических инноваций, производственно-сбытовых цепочек и признания на рынке. Компания Hisense, являющаяся первопроходцем в этой отрасли, последовательно стимулирует новаторство и развитие лазерных дисплеев, чтобы достичь сверхвысокой четкости изображения и этим выдающимся решением улучшить быт людей.

Еще в 2007 году Hisense была одной из первых компаний, разработавших технологию лазерного телевидения и в корне изменившей концепцию домашних телевизоров. С момента выпуска первого лазерного телевизора с ультракоротким проекционным расстоянием в 2014 году компания Hisense лидирует в развитии технологии лазерных дисплеев, расширяя разнообразные сферы и сценарии применения лазерных дисплеев, а также создавая новое устойчивое будущее с низким энергопотреблением лазерных дисплеев.

В официальном информационном документе демонстрировались неустанные усилия компании Hisense по разработке дисплеев, способных работать в любом месте, включая игровые мониторы и облачные платформы для различных отраслей. Кроме того, компания Hisense также осуществила вертикальные исследования и разработки, начиная с чипа драйвера дисплея Tcon и чипа качества изображения и заканчивая операционными системами, приложениями и терминалами, способными поддерживать различные технологии, такие как LCD, лазерный дисплей и ULED. В будущем дисплеи будут не только для того, чтобы «смотреть», но станут также точкой соприкосновения между человеком и машинами, преобразуя жизнь людей с помощью тщательно продуманной и разработанной лазерной технологии.

Лазерные визуальные технологии на пользу обществу

В духе Всемирного дня науки за мир и развитие в официальном информационном документе также рассказывается о том, как технология лазерных дисплеев оказывает положительное влияние на общество. В качестве примера можно привести доказанные преимущества лазерной технологии для защиты глаз. Лазерный телевизор Hisense снижает вредное синее излучение, делая изображение удобным для глаз и более реалистичным.

Кроме того, лазерный телевизор Hisense обеспечивает устойчивое развитие за счет более высоких уровней переработки и энергоэффективности. Согласно исследованиям Hisense, потребляемая мощность лазерного телевизора составляет около трети потребляемой мощности телевизора с жидкокристаллическим экраном аналогичного размера, что показывает его устойчивость и экологическую безопасность.

Чтобы узнать больше об информационном документе по лазерным телевизорам Hisense и лазерных технологиях Hisense перейдите по следующей ссылке:
https://impact.economist.com/projects/innovation-through-laser-television-technology/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1943645/image1.jpg
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SOURCE Hisense

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