Hisense: как разыграть три карты высококачественного развития

Hisense, ведущая международная компания, является не только производителем одного телевизора, но и исследователем и поставщиком комплексных систем отображения.

В последние несколько лет в Hisense всегда считали, что конкуренция за телевизоры носит всеобъемлющий характер. Таким образом, помимо технологии отображения, Hisense также стремится к превосходству во многих аспектах, включая качество звука, контент, пользовательский интерфейс, промышленный дизайн и Интернет вещей с искусственным интеллектом (AIoT), расширяя ассортимент продукции и границы развития технологий.

Три двигателя высококачественного развития Hisense

По словам г-на Ю, технология отображения Hisense была модернизирована до новейшего уровня за счет десятилетий исследований и разработок, и есть три важнейших аспекта ее быстрого и высококачественного развития.

Модернизация технологии ULED наиболее заметна в устойчивом росте Hisense, поскольку компания вывела качество телевизионного изображения на новый уровень. Компания Hisense успешно выпустила новое поколение технологической платформы отображения ULED X и свой флагманский продукт U8H. Это высокотехнологичное изделие содержит процессор 8K AI PQ и первый в отрасли 16-битный алгоритм управления светом, что позволяет данному изделию достичь трехкратной контрастности по отношению к окружению и вдвое более динамичного диапазона OLED-телевизоров.

Глобальный дебют лазерного телевизора 8K на Конференции по глобальному партнерству представляет еще один движущий фактор развития Hisense. Согласно данным Omdia, в этом году компания Hisense завоевала 51% всего рынка продаж лазерных телевизоров, занимая с января по сентябрь этого года 1-е место в мире. Кроме того, благодаря тесной координации с партнерами, входящими в производственно-сбытовую цепочку, Hisense революционизировала отрасль, перейдя с разрешения 2K до 4K, а теперь до 8K, и создав наиболее удобный и впечатляющий лазерный телевизор.

Расширение ассортимента продукции Hisense в сфере светодиодных технологий также способствовало ее быстрому развитию. Как объявил г-н Ю, в популярной сфере Micro LED Hisense самостоятельно разработала две серии светодиодных дисплеев: Vision One и Vision X, которые значительно способствовали улучшению технологий и удобства использования.

Компания Hisense, являющаяся первопроходцем в отрасли, также привержена принципам устойчивого и низкоуглеродного развития. Ее приверженность низкоуглеродному и экологически безопасному образу жизни применяется ко всему процессу разработки, производства и утилизации продукции. Например, лазерный телевизор Hisense с экраном 100 дюймов потребляет приблизительно от 1/3 до 1/2 мощности обычного ЖК-телевизора того же размера.

Собственные инновации всегда были основой концепции развития бренда Hisense. В дальнейшем Hisense продолжит стимулировать развитие дисплейных технологий, модернизировать производство за счет внедрения инноваций и задавать новые стандарты высокотехнологичных телевизоров.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1971229/Fisher_Yu_SVP_Hisense.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1971230/The_Path_ULED_Development.jpg

SOURCE Hisense