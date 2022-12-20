Hisense: как разыграть три карты высококачественного развития

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Hisense

Dec 20, 2022, 12:00 ET

ЦИНДАО (Китай), 20 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 18 декабря Фишер Ю (Fisher Yu), старший вице-президент Hisense, выступил с программной речью на Конференции Hisense по глобальному партнерству, объявив о том, что компания Hisense продолжит создавать линейку технических продуктов, охватывающую жидкокристаллические, лазерные и светодиодные дисплеи, чтоб обеспечить полнофункциональную систему отображения для дома, работы и автомобиля.

Hisense совершенствуется в комплексном подходе

Fisher Yu, SVP of Hisense
Fisher Yu, SVP of Hisense
The Path of ULED Development
The Path of ULED Development
Fisher Yu, SVP of Hisense The Path of ULED Development

Hisense, ведущая международная компания, является не только производителем одного телевизора, но и исследователем и поставщиком комплексных систем отображения.

В последние несколько лет в Hisense всегда считали, что конкуренция за телевизоры носит всеобъемлющий характер. Таким образом, помимо технологии отображения, Hisense также стремится к превосходству во многих аспектах, включая качество звука, контент, пользовательский интерфейс, промышленный дизайн и Интернет вещей с искусственным интеллектом (AIoT), расширяя ассортимент продукции и границы развития технологий.

Три двигателя высококачественного развития Hisense

По словам г-на Ю, технология отображения Hisense была модернизирована до новейшего уровня за счет десятилетий исследований и разработок, и есть три важнейших аспекта ее быстрого и высококачественного развития.

Модернизация технологии ULED наиболее заметна в устойчивом росте Hisense, поскольку компания вывела качество телевизионного изображения на новый уровень. Компания Hisense успешно выпустила новое поколение технологической платформы отображения ULED X и свой флагманский продукт U8H. Это высокотехнологичное изделие содержит процессор 8K AI PQ и первый в отрасли 16-битный алгоритм управления светом, что позволяет данному изделию достичь трехкратной контрастности по отношению к окружению и вдвое более динамичного диапазона OLED-телевизоров.

Глобальный дебют лазерного телевизора 8K на Конференции по глобальному партнерству представляет еще один движущий фактор развития Hisense. Согласно данным Omdia, в этом году компания Hisense завоевала 51% всего рынка продаж лазерных телевизоров, занимая с января по сентябрь этого года 1-е место в мире. Кроме того, благодаря тесной координации с партнерами, входящими в производственно-сбытовую цепочку, Hisense революционизировала отрасль, перейдя с разрешения 2K до 4K, а теперь до 8K, и создав наиболее удобный и впечатляющий лазерный телевизор.

Расширение ассортимента продукции Hisense в сфере светодиодных технологий также способствовало ее быстрому развитию. Как объявил г-н Ю, в популярной сфере Micro LED Hisense самостоятельно разработала две серии светодиодных дисплеев: Vision One и Vision X, которые значительно способствовали улучшению технологий и удобства использования.

Компания Hisense, являющаяся первопроходцем в отрасли, также привержена принципам устойчивого и низкоуглеродного развития. Ее приверженность низкоуглеродному и экологически безопасному образу жизни применяется ко всему процессу разработки, производства и утилизации продукции. Например, лазерный телевизор Hisense с экраном 100 дюймов потребляет приблизительно от 1/3 до 1/2 мощности обычного ЖК-телевизора того же размера.

Собственные инновации всегда были основой концепции развития бренда Hisense. В дальнейшем Hisense продолжит стимулировать развитие дисплейных технологий, модернизировать производство за счет внедрения инноваций и задавать новые стандарты высокотехнологичных телевизоров.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1971229/Fisher_Yu_SVP_Hisense.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1971230/The_Path_ULED_Development.jpg

SOURCE Hisense

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