Hisense представила телевизор Hero Mini-LED ULED, U8, на выставке Portals to Beyond в ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, отметила выпуск своего телевизора hero Mini-LED ULED, серия U8, рядом увлекательных мероприятий для детей в ЮАР.

1 7eb3188d203290ff446885999b274df

В мероприятии Portals to Beyond (порталы за грань реальности) используются телевизоры серии U8, которые действуют как зеркала, фиксирующие и демонстрирующие прекрасные моменты жизни. Эти основанные на восприятии мероприятия подарят детям необыкновенные впечатления, связанные с сохранением окружающей среды, природой, приключениями и художественными галереями, одновременно расширяя их горизонты и демонстрируя обеспечивающее эффект присутствия изображение телевизоров серии U8.

Эти телевизоры обещают помочь человеку выйти «за рамки обыденности», фиксируя и демонстрируя моменты спорта, искусства и природы с исключительным качеством аудиовизуальных впечатлений. Использованная в телевизоре технология Mini-LED PRO обеспечивает для пользователей изображение с яркостью до 1500 нит — гораздо более яркое и детализированное, чем раньше. Телевизор сможет фиксировать и отображать более миллиарда оттенков цвета благодаря функции Quantum Dot Colour, которая генерирует свет с невероятной точностью длины волны.

Выходя за рамки концепции «приоритета сценариев», которая является движущей силой инноваций компании Hisense, компания стремится пойти дальше и поддерживать на первом плане окружающую среду наряду со своими технологическими достижениями. Чтобы отметить выпуск нового телевизора, компания Hisense пожертвовала 10 000 деревьев организации OneTreePlanted, которая высадит их там, где они нужны больше всего. Эта приверженность миру природы также прослеживается в организованной компанией выставке Portals to Beyond и во всей хозяйственной деятельности Hisense.

Компания Hisense настойчиво придерживается принципов рационального использования энергии и защиты окружающей среды для создания экологичных изделий. Компания также сосредоточена на снижении влияния своих фабрик на окружающую среду и делает это, повышая генерацию солнечной энергии на управляемых ею производственных предприятиях. Компания прогнозирует, что общая генерирующая мощность установок достигнет 60 МВт до конца 2023 года, а годовая выработка электроэнергии достигнет 53 млн кВтч. Доля солнечной энергии в общем потреблении электроэнергии компанией Hisense теперь составляет более 10 процентов.

Готовы к необыкновенному приключению с компанией Hisense? Присоединяйтесь к нам в торговом центре Mall of Africa в период с 22 по 25 сентября на выставке Portals to Beyond.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2218557/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2218633/7eb3188d203290ff446885999b274df.jpg

SOURCE Hisense