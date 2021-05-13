Hisense 5-й год подряд входит в десятку ведущих мировых брендов из Китая BrandZ™
May 13, 2021, 08:23 ET
ЦИНДАО (Китай), 13 мая 2021 г. /PRNewswire/ - 10 мая на мероприятии в Шэньчжэне KANTAR и Google представили совместный отчет BrandZ™, в котором перечислены 50 ведущих китайских производителей продукции под мировыми брендами. Компания Hisense заняла 7-е место, получив самые высокие оценки среди производителей бытовой техники. Пятый год подряд компания Hisense не только занимает место в этом списке, но и входит в десятку лучших. Помимо этого, компания Hisense заняла 8-е место в новом рейтинге BrandZ™ для 20 восходящих звезд на развивающихся рынках, став первой среди конкурентов в секторе бытовой техники.
Список 50 лучших китайских создателей мировых брендов KANTAR BrandZ™ 2021 — один из самых информативных и популярных международных рейтингов брендов. Для отчета было опрошено более 860 тысяч потребителей на 11 рынках. По результатам опроса была проведена авторитетная оценка, в рамках которой эксперты выявили и классифицировали бренды, наиболее привлекательные для потребителей по всему миру.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1508699/image.jpg
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