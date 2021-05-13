Hisense 5-й год подряд входит в десятку ведущих мировых брендов из Китая BrandZ™

ЦИНДАО (Китай), 13 мая 2021 г. /PRNewswire/ - 10 мая на мероприятии в Шэньчжэне KANTAR и Google представили совместный отчет BrandZ™, в котором перечислены 50 ведущих китайских производителей продукции под мировыми брендами. Компания Hisense заняла 7-е место, получив самые высокие оценки среди производителей бытовой техники. Пятый год подряд компания Hisense не только занимает место в этом списке, но и входит в десятку лучших. Помимо этого, компания Hisense заняла 8-е место в новом рейтинге BrandZ™ для 20 восходящих звезд на развивающихся рынках, став первой среди конкурентов в секторе бытовой техники.