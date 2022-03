Hisense ließ die internationale Konkurrenz hinter sich und erhielt den „Dubai Quality Global Award", der unter der Schirmherrschaft des Vizepräsidenten der VAE steht

QINGDAO, China, 28. März 2022 /PRNewswire/ -- Hisense wurde am 23. März vom Department of Economy and Tourism (DET) in Dubai mit den begehrten Dubai Quality Global Awards 2022 ausgezeichnet. Die Bekanntgabe erfolgte unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai.