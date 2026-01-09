Hisense впервые демонстрирует модели 116UXS и XR10, открывая новую эпоху технологии RGB MiniLED на выставке CES 2026

News provided by

Hisense

Jan 09, 2026, 04:16 ET

ЛАС-ВЕГАС, 9 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, представила на выставке CES 2026 телевизор 116UXS RGB MiniLED TV и лазерный проектор XR10, сделав инновации в области дисплеев центром своей глобальной демонстрации и подчеркнув свои последние достижения в области технологий отображения, ориентированных на человека.

Continue Reading

Создав исходную технологию RGB MiniLED, компания Hisense теперь представляет RGB MiniLED evo — эволюцию на системном уровне, которая выходит за рамки обычных обновлений, основанных на улучшении параметров, в направлении фундаментального инновационного изменения архитектуры подсветки. Опираясь на традиционную структуру подсветки «красный, зеленый и синий», технология RGB MiniLED evo является первой в отрасли, внедрившей в систему подсветки MiniLED четвертый светодиод цвета Sky Blue-Cyan для добавления одной из наиболее часто отсутствующих частей спектра естественного света.

Благодаря усовершенствованному 134-битному управлению цветом и охвату цветовой гаммы более 110 % BT.2020, технология RGB MiniLED evo обеспечивает более точное воспроизведение неба, воды и голубовато-зеленых тонов, а также точность цветопередачи профессионального уровня с ΔE<1,0 за счет улучшенной калибровки цвета на уровне системы. Кроме того, оптимизированная конструкция источника света снижает излучение вредного синего света до 80 %, способствуя более комфортному и естественному длительному просмотру на сверхбольших экранах.

Телевизор 116UXS, первый продукт на базе технологии RGB MiniLED evo, представляет собой решительный переход к структурным инновациям в области дисплеев, ставя точность цветопередачи, визуальный комфорт и реальные впечатления от просмотра в центр конструирования нового поколения телевизоров с большим экраном. В этой модели обеспечено истинное сочетание экстремальных характеристик с длительным комфортом.

UR8 и UR9 — это основные линейки телевизоров Hisense с экранами RGB MiniLED, разработанные, чтобы сделать истинные характеристики RGB MiniLED доступными большему числу потребителей за счет цен массового производства и самого широкого охвата размеров. Опираясь на это технологическое превосходство, компания Hisense берет на себя ответственность не только за лидерство в одной категории, но и за ее масштабирование. Линейки UR8 и UR9 обеспечивают основные характеристики изображения флагманского уровня — истинная технология RGB MiniLED и оптимизация цвета и сцен на основе ИИ, — в то же время расширяя доступность размеров 55 – 100 дюймов, что делает их лучшим выбором телевизоров RGB MiniLED для большинства домохозяйств.

В плане сценариев домашнего кинотеатра со сверхбольшим экраном Hisense дополнительно расширяет свое лидерство с помощью лазерной технологии TriChroma. Впервые в мире представленный на выставке CES 2026 проектор XR10 обеспечивает изображение кинематографического уровня с высокой яркостью, насыщенным цветовым выражением и стабильными долгосрочными характеристиками, предлагая обеспечивающее эффект погружения решение для домашнего кинотеатра с проекций до 300 дюймов.

Вместе технология RGB MiniLED для сверхбольших телевизоров и лазерная технология TriChroma для проекционных домашних кинотеатров определяют стратегию Hisense в области больших дисплеев, охватывая как первоклассный просмотр в гостиной, так и захватывающие кинематографические впечатления. Этот подход, опирающийся на дебют моделей 116UXS и XR10, воплощает в жизнь тему выставки CES 2026 «Инновации для более яркой жизни» за счет инноваций в области отображения, разработанных для более естественного восприятия, комфорта и соответствия требованиям повседневного использования.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857291/RGB_MiniLED_evo_CES.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857292/UX.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857293/UR9.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857294/XR_10.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Hisense lance ses modèles 116UXS et XR10 au CES 2026 et fait passer la technologie RGB MiniLED dans une nouvelle dimension

Hisense lance ses modèles 116UXS et XR10 au CES 2026 et fait passer la technologie RGB MiniLED dans une nouvelle dimension

Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a présenté le téléviseur RGB...
Hisense präsentiert 116UXS und XR10, die auf der CES 2026 eine neue Ära der RGB-MiniLED einläuten

Hisense präsentiert 116UXS und XR10, die auf der CES 2026 eine neue Ära der RGB-MiniLED einläuten

Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentierte auf der CES 2026 den 116UXS RGB MiniLED-Fernseher...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics