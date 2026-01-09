Hisense впервые демонстрирует модели 116UXS и XR10, открывая новую эпоху технологии RGB MiniLED на выставке CES 2026

Создав исходную технологию RGB MiniLED, компания Hisense теперь представляет RGB MiniLED evo — эволюцию на системном уровне, которая выходит за рамки обычных обновлений, основанных на улучшении параметров, в направлении фундаментального инновационного изменения архитектуры подсветки. Опираясь на традиционную структуру подсветки «красный, зеленый и синий», технология RGB MiniLED evo является первой в отрасли, внедрившей в систему подсветки MiniLED четвертый светодиод цвета Sky Blue-Cyan для добавления одной из наиболее часто отсутствующих частей спектра естественного света.

Благодаря усовершенствованному 134-битному управлению цветом и охвату цветовой гаммы более 110 % BT.2020, технология RGB MiniLED evo обеспечивает более точное воспроизведение неба, воды и голубовато-зеленых тонов, а также точность цветопередачи профессионального уровня с ΔE<1,0 за счет улучшенной калибровки цвета на уровне системы. Кроме того, оптимизированная конструкция источника света снижает излучение вредного синего света до 80 %, способствуя более комфортному и естественному длительному просмотру на сверхбольших экранах.

Телевизор 116UXS, первый продукт на базе технологии RGB MiniLED evo, представляет собой решительный переход к структурным инновациям в области дисплеев, ставя точность цветопередачи, визуальный комфорт и реальные впечатления от просмотра в центр конструирования нового поколения телевизоров с большим экраном. В этой модели обеспечено истинное сочетание экстремальных характеристик с длительным комфортом.

UR8 и UR9 — это основные линейки телевизоров Hisense с экранами RGB MiniLED, разработанные, чтобы сделать истинные характеристики RGB MiniLED доступными большему числу потребителей за счет цен массового производства и самого широкого охвата размеров. Опираясь на это технологическое превосходство, компания Hisense берет на себя ответственность не только за лидерство в одной категории, но и за ее масштабирование. Линейки UR8 и UR9 обеспечивают основные характеристики изображения флагманского уровня — истинная технология RGB MiniLED и оптимизация цвета и сцен на основе ИИ, — в то же время расширяя доступность размеров 55 – 100 дюймов, что делает их лучшим выбором телевизоров RGB MiniLED для большинства домохозяйств.

В плане сценариев домашнего кинотеатра со сверхбольшим экраном Hisense дополнительно расширяет свое лидерство с помощью лазерной технологии TriChroma. Впервые в мире представленный на выставке CES 2026 проектор XR10 обеспечивает изображение кинематографического уровня с высокой яркостью, насыщенным цветовым выражением и стабильными долгосрочными характеристиками, предлагая обеспечивающее эффект погружения решение для домашнего кинотеатра с проекций до 300 дюймов.

Вместе технология RGB MiniLED для сверхбольших телевизоров и лазерная технология TriChroma для проекционных домашних кинотеатров определяют стратегию Hisense в области больших дисплеев, охватывая как первоклассный просмотр в гостиной, так и захватывающие кинематографические впечатления. Этот подход, опирающийся на дебют моделей 116UXS и XR10, воплощает в жизнь тему выставки CES 2026 «Инновации для более яркой жизни» за счет инноваций в области отображения, разработанных для более естественного восприятия, комфорта и соответствия требованиям повседневного использования.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857291/RGB_MiniLED_evo_CES.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857292/UX.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857293/UR9.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857294/XR_10.jpg