Hisense обязуется сократить выбросы парниковых газов на 202,6% в 2022 году

ЦИНДАО (Китай), 26 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Hisense объявила о своем намерении сократить выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в 2022 году и опубликовала видеоролик об устойчивом развитии компании под названием «Hisense: на пути к более экологичному будущему» (Hisense, Towards a Greener Future). По данным компании Hisense, в 2021 году ее производственные объекты уменьшили выбросы углекислого газа на 76 тыс. тонн. Чтобы достичь своей цели в глобальном масштабе в 2022 году, компании потребуется диверсифицировать стратегию развития и трансформировать работу с B2B- и B2C-клиентами для обеспечения устойчивости развития бизнеса.

Разработка новой B2B-модели для устойчивого развития

На мировом рынке усиливаются тенденции «ориентированности на пользователей и приложения», расширяется сфера применения интеллектуальных технологий и принципов устойчивого развития. Будучи лидером в области интеграции передовых технологий, компания Hisense успешно наращивает свой B2B-портфель, сосредоточившись на интеллектуальных решениях для умного города, медицинских дисплеях и схожих видах продукции.

Продукты Hisense на основе интеллектуальных технологий Smart City сочетают в себе преимущества городских систем управления и облачных решений Hisense, выступая в качестве ядра при создании умного города. Целью использования таких решений является сокращение выбросов CO2 за счет уменьшения количества пробок на дорогах. Подобные усилия стали первым шагом на пути к повсеместному применению технологий умного города. Разработки компании Hisense на базе интеллектуальных технологий Smart City успешно используются в 169 городах. Hisense уделяет много внимания развитию деятельности в сфере B2B и достижению целей своей стратегии глобализации.

Меры по стимулированию энергосбережения и сокращению выбросов в B2C-сегменте

Высокое качество продукции и быстрое развитие технологий обусловлены технологическими прорывами. В производство бытовой техники Hisense регулярно внедряются решения для экологичного проектирования изделий, проведения закупок, производства, логистики и переработки. Стремление компании обеспечить безопасность окружающей среды помогает ускорить зеленую трансформацию в секторе бытовой техники.

В 2022 году компания Hisense намеревается продолжить реализацию своих зеленых инициатив по повышению экологической безопасности продукции. Компания увеличит долю экологически чистых материалов при производстве, будет использовать больше солнечной энергии в качестве альтернативы традиционному углю, сжигание которого характеризуется высоким уровнем загрязнения, а также упростит производственные процессы с помощью технологии Rapid Thermal Cycle Injection и введет маркировку одноразовых пластиковых изделий для повышения объема переработки пластиковых элементов холодильников и других товаров.

Для Hisense использование зеленых технологий в целях устойчивого развития является самым важным этапом на пути к социально-экономическому прогрессу. В своей деятельности компания Hisense опирается на принципы устойчивого развития в интересах более экологически безопасного будущего и убеждена в том, что именно устойчивое развитие способно обеспечить всеобщее процветание.

* Ссылки на данные актуальны только для Китая

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ZcqzEepU98g

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1734341/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1734342/image_2.jpg

SOURCE Hisense