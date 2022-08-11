Hisense представит продукцию, приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2022 г.

Глобальное мероприятие Hisense по запуску специальной продукции, приуроченной к Чемпионату миру по футболу ФИФА 2022 года: технологические инновации для превосходного качества просмотра

ЦИНДАО (Китай), 11 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, приверженная технологическим инновациям и работе во благо пользователя, всегда стремится разрабатывать качественную и высокотехнологичную продукцию, которая приносит пользу обществу и способствует повышению качества жизни для всех.

В рамках этого стремления к повышению качества жизни и для обеспечения пользователей по всему миру возможностями для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу в идеальном качестве (Perfect Match FIFA), компания Hisense представит свои новейшие инновационные продукты на глобальном мероприятии по запуску специальной продукции, приуроченной к Чемпионату миру по футболу ФИФА 2022 года, которое будет транслироваться 17 августа в 20:00 (GMT +1) в прямом эфире на YouTube-канале компании и на ее странице в Twitter.

Прямая трансляция запуска продукции Hisense, в ходе которой будут продемонстрированы новые технологические разработки компании

Компания Hisense всегда стремилась к разработке новых технологий. Объединив усилия с ФИФА, она также обеспечила для болельщиков со всего мира захватывающие и незабываемые впечатления от просмотра футбола благодаря технологическим инновациям.

Подтверждая свою приверженность технологиям и стремление к созданию запоминающихся впечатлений от просмотра матчей ФИФА для футбольных болельщиков по всему миру, компания Hisense непрерывно совершенствует свои технологии, создавая более надежную, функциональную и высокотехнологичную продукцию, способствуя повышению качества жизни и обеспечивая безупречное качество просмотра для всех. В связи с этим на предстоящем мероприятии по запуску будут представлены специальные продукты, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2022 года, начиная с ULED-телевизоров и заканчивая лазерными моделями, а также бытовая техника компании Hisense, причем все главные функции и инновации, связанные с этой продукцией, будут представлены в прямом эфире.

В целях сделать мероприятие более интересным для аудитории, компания Hisense разработала различные интерактивные и увлекательные викторины о технологиях Hisense, чтобы лучше продемонстрировать функционал продукции в прямом эфире. Счастливчики среди участников интерактивных викторин смогут получить в подарок телевизор от Hisense.

В преддверии мероприятия заместитель управляющего директора подразделения по управлению брендами Hisense Group Кэнди Панг (Candy Pang) заявила следующее: «Глобальное мероприятие Hisense по запуску специальной продукции, приуроченной к Чемпионату миру по футболу ФИФА 2022 года, продемонстрирует приверженность и обязательства Hisense перед болельщиками и пользователями по всему миру. Укрепляя наши технологии, мы хотим помочь всем любителям футбола и пользователям наслаждаться жизнью и обеспечить для них идеальные впечатления от просмотра матчей».

Hisense — глобальная компания, неизменно использующая технологии премиум-класса для формирования лучшего общества и будущего для всего мира. Будучи официальным спонсором Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, компания Hisense надеется максимально улучшить качество просмотра захватывающих и впечатляющих матчей для пользователей по всему миру за счет своей превосходной продукции и технологий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1875730/image_5015956_30044245.jpg

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