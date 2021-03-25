Hisense представляет стратегическую тему для ЕВРО-2020 и первый в мире продукт серии U7

ШАНХАЙ и ЦИНДАО (Китай), 25 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- «Проведение ЕВРО-2020 в июне этого года, как и планировалось, станет первым крупномасштабным спортивным соревнованием после начала пандемии коронавируса, что несомненно вызовет "ответную реакцию" в виде роста рейтинга аудитории, который будет носить невероятно взрывной характер». 24 марта на Клиентской конференции и Конференции по вопросам стратегического планирования выпуска продукции к турниру ЕВРО-2020, проводившихся компанией Hisense в Шанхае (Китай), заместитель главного управляющего Отделом производства марочной продукции Hisense Group Тан Цянь (Tang Qian) официально представил тему стратегического маркетинга на период подготовки к ЕВРО-2020 для Китая — "Hi Champion".

Цель использования приветственного слова "Hi", одновременно являющегося сокращенной версией названия компании Hisense, заключается в выражении признательности потребителям и партнерам, а слово "Champion" отражает не только ее выдающиеся преимущества и лидирующее положение на рынке в важнейших категориях и отраслях, но также постоянство и непоколебимость ее чемпионского качества и чемпионских технологий.

В тот же день компания Hisense также официально представила новую матрицу телевизоров серии U7, разработанной специально к 60-й годовщине проведения Чемпионатов Европы по футболу. Руководитель отдела технических средств визуализации компании Hisense Фишер Ю (Fisher Yu) объявил о том, что телевизоры серии Hisense U7 должны стать самыми продаваемыми в мире за всю историю телевизионной техники, превратившись в поколение классических и легендарных моделей.

Hisense U7G-PRO — первый в мире телевизор с ULED-матрицей и «экстремальным» динамическим диапазоном (XDR), пятикратно превышающим аналогичный показатель обычных телевизоров, имеющий максимальную яркость до 1633 нитов, что представляет собой высочайший уровень телевизоров с разрешением 4K во всем мире. В то же время новый телевизор Hisense U7 будет оснащен чипом обработки изображений нового поколения — Digital Video Processing Chip U+ Super Picture Quality, обеспечивающим обработку метаданных с момента выбора снимаемого объекта и композиции до вывода на экран, а также повышение производительности на 100% по сравнению с третьим поколением.

Флагманские телевизоры серии Hisense U7G Pro, отвечающие уровню данного турнира, поддерживают такие технологии, как AI Green Field, режим «Не беспокоить», AI Viewing (интеллектуальный просмотр), Multi-view Viewing (многомониторный просмотр) и Picture-in-Picture Viewing (просмотр в режиме «картинка в картинке»), позволяющие поклонникам наблюдать за игрой, целиком погружаясь в ее атмосферу.

С точки зрения китайских производителей бытовой техники, телевизор U7, являющийся бесспорным представителем «чемпионской когорты» на ЕВРО-2020, делает значительный шаг вперед благодаря всесторонне усовершенствованной аппаратной части, внедрению чипов, существенно повышающих качество изображения, и возможностям регулировки освещенности. Компания Hisense официально начала прием предварительных заказов на новые телевизоры серии U7G.

В период с 2016 по 2018 годы и вплоть до ЕВРО-2020 компания Hisense регулярно выступала спонсором крупнейших спортивных мероприятий, не имея себе равных среди китайских компаний. В 2020 году доходы от зарубежной деятельности компании Hisense составили 54,8 млрд юаней, увеличившись на 18,6% по сравнению с предшествующим годом.

В 2021 году в основе ее стратегии "Integration of Brand and Sales Growth" («Внедрение бренда и рост продаж») лежит эффективное использование маркетинговых возможностей, связанных с крупнейшими международными соревнованиями, и заострение внимания на реализации основных видов выпускаемой продукции. В прошлом яркие примеры стремительного перерастания из «национальных» в «транснациональные» компании благодаря спонсированию крупнейших международных состязаний продемонстрировали Coca-Cola, Samsung, Sony и ряд других ведущих мировых брендов.

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