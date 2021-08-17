Hisense продолжает сотрудничество с ПСЖ в статусе официального партнера

Руководитель отдела международного маркетинга компании Hisense Кэнди Панг (Candy Pang) отметила следующее : «Мы с радостью вступаем во второй год нашего партнерства с ПСЖ, одним из самых успешных и быстрорастущих футбольных клубов в мире. После успешного завершения первого года мы продолжим опираться на наши общие с клубом ценности и развивать партнерские отношения для создания самого лучшего опыта домашнего просмотра для поклонников «Пари Сен-Жермен». Скоро фанаты вернутся на трибуны в Парк де Пренс, а на поле выйдут новые игроки, подписавшие контракт с клубом. Нас ждет захватывающий сезон!»

Директор по партнерским связям ФК «Пари Сен-Жермен» Марк Армстронг (Marc Armstrong) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы были поражены, как успешно развивались партнерские отношения Hisense и ПСЖ в первый год сотрудничества. Инновационная кампания Hisense под названием Details Make the Difference показала, как новаторски компания может использовать таланты наших игроков для демонстрации своей продукции и особенностей бренда. Мы с нетерпением ждем новых идей от Hisense, наше партнерство только крепнет».

В продолжение сотрудничества компания Hisense планирует предоставить клубу широкий спектр инновационных продуктов, а также открыть брендовый аутлет в Парке де Пренс для фанатов. Компания продолжит продвигать свои инновационные технологии, даря фанатам новые возможности наслаждаться домашним просмотром.

Первый год сотрудничества привел к значительному росту продаж и повысил узнаваемость бренда Hisense. В начале этого года Hisense запустила первую кампанию с клубом — Details Make the Difference. В ней приняли участие такие игроки как Неймар-младший (Neymar Jr), Кейлор Навас (Keylor Navas), Анхель Ди Мария (Ángel Di María), Андер Эррера (Ander Herrera) и Преснель Кимпембе (Presnel Kimpembe). Кампания широко рекламировалась через социальные и цифровые каналы.

С момента начала партнерства в августе 2020 года до конца сезона в мае 2021 года выручка компании Hisense во Франции, являющейся одним из ключевых рынков для этого бренда, увеличилась на 101%. Только за первые шесть месяцев 2021 года объем продаж телевизоров вырос на 100%, а узнаваемость бренда повысилась на 6% в период с 2020 по 2021 год.

С учетом глобальной популярности клуба и его ключевого игрока из Южной Америки партнерство также привело к дополнительному росту продаж по всей Латинской Америке. В Чили спонсорство клуба способствовало росту продаж телевизоров более чем на 350% в годовом исчислении, а выручка от реализации бытовой техники увеличилась на 940%. За первый год сотрудничества с августа по май 2021 года количество продаж в Центральной Америке (Панаме) выросло на 249%, а объем продаж телевизоров прибавил 499%. В Колумбии Hisense сформировала пул местных торговых партнеров, а также расширила сферу деятельности в Аргентине.

Hisense продолжит спонсировать крупнейшие спортивные объекты по всему миру: компания объявила о партнерстве в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года, а также во время проведения ЕВРО-2020 и финальных матчей Лиги Наций УЕФА. Спонсорская поддержка обеспечивает компании Hisense присутствие на мировой арене, а ее продукция экспортируется более чем в 160 стран и регионов.

Следите за новостями о сотрудничестве ПСЖ и Hisense на сайте компании: global.hisense.com.

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SOURCE Hisense