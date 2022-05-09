Hisense проводит интерактивную кампанию по случаю Дня матери

Будучи предприятием с глобальной социальной ответственностью, компания Hisense уделяет большое внимание развитию женщин. Компания Hisense стала спонсором Чемпионата Европы по футболу среди женщин 2022 года (UEFA Women's EURO 2022TM) и с тех пор стремится поощрять женщин-спортсменок и развитие женского спорта, вдохновляя всех женщин на воплощение в жизнь своей мечты. Помимо этого, компания Hisense стремится к улучшению качества просмотра и жизненного опыта для всех женщин и их семей, предоставляя им возможность вести более качественный образ жизни и наслаждаться спортом в любое время и в любом месте.

В этот День матери, когда наступает время выразить благодарность женщинам и матерям, а также поддержать женщин в их повседневной жизни и карьере, компания Hisense запустила в социальных сетях интерактивную кампанию# RememberTheName, цель которой — побудить потребителей опубликовать трогательные истории о своих материях и выразить им благодарность. В то же время участники этой кампании получат шанс выиграть билеты, чтобы насладиться захватывающим женским турниром Евро-2022 (UEFA Women's EURO 2022TM) вместе со своей матерью в этом июле, что может стать прекрасным подарком ко Дню матери от компании Hisense. С момента запуска своей кампании Hisense получила множество откликов и интересных историй и отметила этот праздник с потребителями по всему миру.

Превосходные технологии обеспечивают более качественную и счастливую семейную жизнь

Для того чтобы матери и женщины могли насладиться жизнью после насыщенного дня, компания Hisense на протяжении многих лет создает сертифицированную продукцию, которая делает жизнь потребителей проще и лучше за счет технологий.

Например, жарким летом при просмотре футбола каждой семье нужно готовить прохладительные напитки. Для того чтобы облегчить трудоемкую работу по заготовке льда, холодильники Hisense PureFlat оборудованы диспенсером для воды и льда. Это позволяет потребителям быстро и легко получать большое количество льда и наслаждаться просмотром футбольных матчей.

В последние годы все больше потребителей нуждается в средствах для защиты глаз при просмотре телевизора, особенно при длительном просмотре футбольных матчей, который может усугублять утомляемость глаз. Компания Hisense специально разработала лазерный телевизор Hisense Laser TV, который поможет каждой матери защитить глаза своих детей и других членов семьи и больше не беспокоиться об этом при просмотре телепередач.

День матери — это особое время для чествования роли матерей и женщин по всему миру. Компания Hisense выражает признательность и благодарность всем фантастическим женщинам и матерям. В будущем компания Hisense продолжит с помощью технологий и сертифицированной продукции вдохновлять всех женщин, создавая новые радостные моменты для них и потребителей по всему миру.

ВИДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=iHAHttZH2WY

ФОТО - https://mma.prnewswire.com/media/1812803/image_5015956_14106618.jpg

ФОТО - https://mma.prnewswire.com/media/1812804/image_5015956_14107666.jpg

SOURCE Hisense