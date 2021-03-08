­Hisense расширяет возможности женщин в решении сложных задач

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Hisense

Mar 08, 2021, 11:51 ET

ЦИНДАО (Китай), 8 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- По данным ILO Monitor, в 2020 году общемировые показатели потери работы среди женщин составили 5% против 3,9% у мужчин. В частности, женщины гораздо чаще выбывают с рынка труда. Несмотря на то что женщины испытывают более высокое конкурентное давление, компания Hisense (600060.SH) стремится к расширению их прав и возможностей для достижения успешных результатов в решении проблем.

Гендерное равенство на работе

Hisense advocates gender equality in the workplace.
Ms. Tania Garonzi, Vice-President of Hisense Australia, led her team to attain impressive sales results during the lockdown.
Hisense cares for women on the sports field.
Hisense cares for women on the sports field.
Hisense advocates gender equality in the workplace. Ms. Tania Garonzi, Vice-President of Hisense Australia, led her team to attain impressive sales results during the lockdown.
Hisense cares for women on the sports field.

Компания Hisense высоко ценит уважение, преданность делу, новаторство и эффективность как составляющие ее корпоративного духа. Первым в этом списке значится «уважение». Компания выступает за гендерное равенство и предоставляет равные возможности трудоустройства для работающих женщин по всему миру. Доля женщин среди сотрудников компании Hisense на глобальном уровне составляет около 40%, что превышает среднемировой показатель в 38,89% (по данным Всемирного банка).

Hisense призывает и других женщин двигаться по пути карьерного роста, ломать стереотипы и достигать более высоких уровней в служебной иерархии. В 2018 году на заводе Hisense в Атлантисе 80% руководителей подразделений в производственной цепочке, обеспечивающей выпуск телевизионной техники, являются женщинами, и значительная доля управленческих должностей на предприятии также принадлежит женщинам. Свойственные женщинам тщательность и терпение в значительной мере способствует росту компании Hisense.

Женщины-управленцы в Hisense

По всему миру на руководящих должностях в Hisense работает множество высокоинтеллектуальных женщин, успешно решающих проблемы и вместе со своими командами устраняющих препятствия, вызванные пандемией.

Г-жа Тания Гаронзи (Tania Garonzi), вице-президент Hisense Australia, привела свою команду к достижению впечатляющих объемов продаж при удаленной работе в период действовавшего в Австралии карантина. В 2020 году ее подразделение сумело реализовать 510 тысяч телевизоров, превысив прошлогодний показатель на 15% и заняв второе место на австралийском рынке. За тот же период было продано 325 тысяч холодильников, т.е. на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Кроме того, она заботится о благополучии членов своего коллектива и соблюдении баланса между работой и личной жизнью в условиях новой реальности. Она призывает их проявлять гибкость при решении проблем, показывая личный пример. «Решающую роль в достижении этого успеха сыграла способность нашей команды адаптироваться к новым способам работы и сохранять позитивный настрой перед лицом неблагоприятных обстоятельств», — заявила она.

Поддержка женщин в спорте

Компания Hisense также заботится о женщинах, участвующих в спортивных соревнованиях. Как официальный глобальный партнер Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2017 и 2022 годов, Hisense уделяет огромное внимание стимулированию женского профессионального спорта и вдохновляет спортсменок на реализацию своих устремлений, активно сотрудничая с женскими спортивными организациями. В сфере электронных видов спорта компания Hisense также вносит свой вклад в создание платформы для женщин-игроков, которая давала бы им возможность осуществлять свои мечты и раскрывать свой потенциал.

Будучи транснациональной технологической компанией, Hisense неуклонно стремится создавать для женщин источники вдохновения и расширять их возможности для достижения успеха. В эти трудные времена пандемии Hisense продолжит оказывать поддержку женщинам по всему миру в целях преодоления нынешней дилеммы, смелого решения проблем и самосовершенствования на различных позициях в разных сферах деятельности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1451173/Hisense_advocates_gender_equality_workplace.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1451174/Ms_Tania_Garonzi_Vice_President_Hisense_Australia_led_team_attain_impressive.jpg
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1451253/Hisense_Sport_IWD.mp4  

SOURCE Hisense

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