­Hisense расширяет возможности женщин в решении сложных задач

Компания Hisense высоко ценит уважение, преданность делу, новаторство и эффективность как составляющие ее корпоративного духа. Первым в этом списке значится «уважение». Компания выступает за гендерное равенство и предоставляет равные возможности трудоустройства для работающих женщин по всему миру. Доля женщин среди сотрудников компании Hisense на глобальном уровне составляет около 40%, что превышает среднемировой показатель в 38,89% (по данным Всемирного банка).

Hisense призывает и других женщин двигаться по пути карьерного роста, ломать стереотипы и достигать более высоких уровней в служебной иерархии. В 2018 году на заводе Hisense в Атлантисе 80% руководителей подразделений в производственной цепочке, обеспечивающей выпуск телевизионной техники, являются женщинами, и значительная доля управленческих должностей на предприятии также принадлежит женщинам. Свойственные женщинам тщательность и терпение в значительной мере способствует росту компании Hisense.

Женщины-управленцы в Hisense

По всему миру на руководящих должностях в Hisense работает множество высокоинтеллектуальных женщин, успешно решающих проблемы и вместе со своими командами устраняющих препятствия, вызванные пандемией.

Г-жа Тания Гаронзи (Tania Garonzi), вице-президент Hisense Australia, привела свою команду к достижению впечатляющих объемов продаж при удаленной работе в период действовавшего в Австралии карантина. В 2020 году ее подразделение сумело реализовать 510 тысяч телевизоров, превысив прошлогодний показатель на 15% и заняв второе место на австралийском рынке. За тот же период было продано 325 тысяч холодильников, т.е. на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, она заботится о благополучии членов своего коллектива и соблюдении баланса между работой и личной жизнью в условиях новой реальности. Она призывает их проявлять гибкость при решении проблем, показывая личный пример. «Решающую роль в достижении этого успеха сыграла способность нашей команды адаптироваться к новым способам работы и сохранять позитивный настрой перед лицом неблагоприятных обстоятельств», — заявила она.

Поддержка женщин в спорте

Компания Hisense также заботится о женщинах, участвующих в спортивных соревнованиях. Как официальный глобальный партнер Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2017 и 2022 годов, Hisense уделяет огромное внимание стимулированию женского профессионального спорта и вдохновляет спортсменок на реализацию своих устремлений, активно сотрудничая с женскими спортивными организациями. В сфере электронных видов спорта компания Hisense также вносит свой вклад в создание платформы для женщин-игроков, которая давала бы им возможность осуществлять свои мечты и раскрывать свой потенциал.

Будучи транснациональной технологической компанией, Hisense неуклонно стремится создавать для женщин источники вдохновения и расширять их возможности для достижения успеха. В эти трудные времена пандемии Hisense продолжит оказывать поддержку женщинам по всему миру в целях преодоления нынешней дилеммы, смелого решения проблем и самосовершенствования на различных позициях в разных сферах деятельности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1451173/Hisense_advocates_gender_equality_workplace.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1451174/Ms_Tania_Garonzi_Vice_President_Hisense_Australia_led_team_attain_impressive.jpg

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1451253/Hisense_Sport_IWD.mp4

SOURCE Hisense