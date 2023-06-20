HLTH, ведущее мероприятие США по инновациям в сфере здравоохранения, приходит в Европу
20 Jun, 2023, 11:04 ET
HLTH, ведущее мероприятие США по инновациям в сфере здравоохранения, приходит в Европу и объявляет первых спонсоров
ЛОНДОН, 20 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания HLTH Inc. объявила своих первых выступающих, спонсоров и партнеров за год до первого мероприятия HLTH Europe, которое пройдет 17-20 июня 2024 года в выставочно-деловом центре RAI в Амстердаме. Организации со всей Европы и США поддерживают новейшее мероприятие HLTH.
Форум HLTH (произносится как английское слово «health», здоровье) быстро закрепился в качестве определяющего события в сфере здравоохранения США. Основанный серийным предпринимателем и инвестором Джонатаном Вайнером (Jonathan Weiner), он станет третьим мероприятием, созданным им для крупномасштабного внедрения в Европу.
Г-н Вайнер, также являющийся соучредителем отраслевых мероприятий Money20/20 и Shoptalk, заявил следующее: «Последние несколько лет показали, что сотрудничество в сфере здравоохранения имеет решающее значение. В настоящее время, как никогда, здравоохранение должно сосредоточиться на решении непосредственных проблем, с которыми оно сталкивается, от поставщиков и потребителей услуг, от групп пациентов и исследователей в сфере медико-биологических наук до представителей властей, основателей стартапов и инвесторов. Мероприятия HLTH объединяют ключевых игроков в широком масштабе, чтобы открыть перспективные инновационные возможности и, в конечном итоге, обеспечить лучшее здоровье людей».
«Программа HLTH Europe будет охватывать отдельных лиц и организации, стимулирующие действия и изменения всей европейской экосистемы здравоохранения. HLTH Europe сосредоточит свое внимание на решении сложных проблем и изучении многочисленных возможностей в области европейского здоровья на сегодняшний день», — заявила руководитель информационного отдела HLTH Europe Лина Беренс (Lina Behrens).
В число первых подтвержденных выступающих на HLTH Europe входят:
- Ян Эббс (Ian Abbs), генеральный директор и главный медицинский специалист Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (Великобритания)
- Лиза Бэнкс (Lisa Banks), вице-президент по цифровым медицинским услугам и инновациям,исследованиям и разработкам в области цифровых технологий, компании GSK (Бельгия)
- Крис Бишофф (Chris Bischoff), управляющий директор General Catalyst (Великобритания)
- Эрик Каррил (Eric Carreel), основатель и председатель правления Withings (Франция)
- Томас Клозель (Thomas Clozel), соучредитель и генеральный директор Owkin (Франция)
- Марис Дрейманис (Maris Dreimanis), руководитель отдела цифровой трансформации Национальной службы здравоохранения Латвии (Латвия)
- Надин Хачач-Харам (Nadine Hachach-Haram), основатель и генеральный директор Proximie и NHS Surgeon (Великобритания)
- Николас Ханч (Nicolas Hantzsch), исполнительный директор и соучредитель Patient21 (Германия)
- Адама Ибрагим (Adama Ibrahim), вице-президент по цифровой стратегии и управлению изменениями Novo Nordisk (Дания)
- Алисса Джеффи (Alyssa Jaffee), партнер 7wireVentures (США)
- Стефани Кемп (Stefanie Kemp), директор по преобразованиям Sana Kliniken (Германия)
- Хейо Кремер (Heyo Kroemer), генеральный директор Charité (Германия)
- Рана Лоннен (Rana Lonnen), управляющий директор, dRx Capital, Novartis (Швейцария)
- Софи Парк (Sophie Park), управляющий директор Bayer G4A (США)
- Марлис П. Шийвен (Marlies P Schijven), профессор хирургии, кафедра цифрового здоровья, Медицинский центр университета Амстердама (Нидерланды)
- Йоханнес Шильдт (Johannes Schildt), генеральный директор и соучредитель Kry/Livi (Швеция)
- Дан Вахдат (Dan Vahdat), генеральный директор и основатель Huma (Великобритания)
- Эяль Зимличман (Eyal Zimlichman), директор по трансформации и инновациям,Sheba Medical Center (Израиль)
«Мы ошеломлены ранней поддержкой HLTH Europe. За год до мероприятия иметь таких спонсоров, как Aptar, AlbionVC, ANDHealth, AWS, Headspace, Infermedica, Phillips, Propeller Health, ResMed и Withings, — просто удивительно, — заявила Кэти Фрайатт (Katy Fryatt), управляющий директор HLTH Europe. — Эти первые спонсоры «открыли вечеринку», и мы благодарны им за поддержку в развитии HLTH в Europe».
Компания HLTH также установила ряд ключевых стратегических партнерских отношений с европейскими и американскими организациями, включая ECH Alliance, Digital Salutem, Galen Growth, HealthXL, HolonIQ и Healthcare World.
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Информация о HLTH Inc и HLTH Europe
Миссия HLTH Inc. состоит в том, чтобы дать возможность людям в рамках экосистемы здравоохранения решать сложные задачи, способствовать инновациям и стимулировать изменения к лучшему и для всех.
Форум HLTH, основанный в 2018 году и являющаяся флагманским мероприятием HLTH Inc., каждую осень собирает в Лас-Вегасе более 10 000 лидеров здравоохранения и быстро стал событием номер один в области инноваций для здравоохранения в США. Форум HLTH Europe, проводимый местной командой экспертов (базирующейся в Лондоне и Берлине), будет сочетать лучшие из американских мероприятий HLTH с уникальными потребностями сложных европейских рынков здравоохранения в целях стимулирования перемен и выявления возможностей для повышения качества обслуживания и улучшения результатов по всему континенту.
Первый форум HLH Europe пройдет в выставочно-деловом центре RAI (Амстердам) 17-20 июня. Ожидается, что в нем примут участие 3 500 человек, 250 выступающих и 350 спонсоров.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ:
Генри Стоунли (Henry Stoneley)
[email protected]com
Руководитель по Великобритании и Нидерландам
Контактный телефон: (+44) 7900 896 725
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SOURCE HLTH Europe
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