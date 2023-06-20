HLTH, ведущее мероприятие США по инновациям в сфере здравоохранения, приходит в Европу

Форум HLTH (произносится как английское слово «health», здоровье) быстро закрепился в качестве определяющего события в сфере здравоохранения США. Основанный серийным предпринимателем и инвестором Джонатаном Вайнером (Jonathan Weiner), он станет третьим мероприятием, созданным им для крупномасштабного внедрения в Европу.

Г-н Вайнер, также являющийся соучредителем отраслевых мероприятий Money20/20 и Shoptalk, заявил следующее: «Последние несколько лет показали, что сотрудничество в сфере здравоохранения имеет решающее значение. В настоящее время, как никогда, здравоохранение должно сосредоточиться на решении непосредственных проблем, с которыми оно сталкивается, от поставщиков и потребителей услуг, от групп пациентов и исследователей в сфере медико-биологических наук до представителей властей, основателей стартапов и инвесторов. Мероприятия HLTH объединяют ключевых игроков в широком масштабе, чтобы открыть перспективные инновационные возможности и, в конечном итоге, обеспечить лучшее здоровье людей».

«Программа HLTH Europe будет охватывать отдельных лиц и организации, стимулирующие действия и изменения всей европейской экосистемы здравоохранения. HLTH Europe сосредоточит свое внимание на решении сложных проблем и изучении многочисленных возможностей в области европейского здоровья на сегодняшний день», — заявила руководитель информационного отдела HLTH Europe Лина Беренс (Lina Behrens).

В число первых подтвержденных выступающих на HLTH Europe входят:

Ян Эббс ( Ian Abbs ), генеральный директор и главный медицинский специалист Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (Великобритания)

( ), генеральный директор и главный медицинский специалист (Великобритания) Лиза Бэнкс ( Lisa Banks ), вице-президент по цифровым медицинским услугам и инновациям,исследованиям и разработкам в области цифровых технологий, компании GSK (Бельгия)

( ), вице-президент по цифровым медицинским услугам и инновациям,исследованиям и разработкам в области цифровых технологий, компании (Бельгия) Крис Бишофф ( Chris Bischoff ), управляющий директор General Catalyst (Великобритания)

( ), управляющий директор (Великобритания) Эрик Каррил (Eric Carreel), основатель и председатель правления Withings (Франция)

(Eric Carreel), основатель и председатель правления (Франция) Томас Клозель (Thomas Clozel), соучредитель и генеральный директор Owkin (Франция)

(Thomas Clozel), соучредитель и генеральный директор (Франция) Марис Дрейманис ( Maris Dreimanis ), руководитель отдела цифровой трансформации Национальной службы здравоохранения Латвии (Латвия)

( ), руководитель отдела цифровой трансформации (Латвия) Надин Хачач-Харам (Nadine Hachach-Haram), основатель и генеральный директор Proximie и NHS Surgeon (Великобритания)

(Nadine Hachach-Haram), основатель и генеральный директор и NHS Surgeon (Великобритания) Николас Ханч ( Nicolas Hantzsch ), исполнительный директор и соучредитель Patient21 (Германия)

( ), исполнительный директор и соучредитель (Германия) Адама Ибрагим ( Adama Ibrahim ), вице-президент по цифровой стратегии и управлению изменениями Novo Nordisk (Дания)

( ), вице-президент по цифровой стратегии и управлению изменениями (Дания) Алисса Джеффи ( Alyssa Jaffee ), партнер 7wireVentures (США)

( ), партнер (США) Стефани Кемп (Stefanie Kemp), директор по преобразованиям Sana Kliniken (Германия)

(Stefanie Kemp), директор по преобразованиям (Германия) Хейо Кремер ( Heyo Kroemer ), генеральный директор Charité (Германия)

( ), генеральный директор (Германия) Рана Лоннен ( Rana Lonnen ), управляющий директор, dRx Capital, Novartis (Швейцария)

( ), управляющий директор, dRx Capital, (Швейцария) Софи Парк (Sophie Park), управляющий директор Bayer G4A (США)

(Sophie Park), управляющий директор (США) Марлис П. Шийвен (Marlies P Schijven), профессор хирургии, кафедра цифрового здоровья, Медицинский центр университета Амстердама (Нидерланды)

(Marlies P Schijven), профессор хирургии, кафедра цифрового здоровья, (Нидерланды) Йоханнес Шильдт ( Johannes Schildt ), генеральный директор и соучредитель Kry/Livi (Швеция)

( ), генеральный директор и соучредитель (Швеция) Дан Вахдат ( Dan Vahdat ), генеральный директор и основатель Huma (Великобритания)

( ), генеральный директор и основатель (Великобритания) Эяль Зимличман (Eyal Zimlichman), директор по трансформации и инновациям,Sheba Medical Center (Израиль)

«Мы ошеломлены ранней поддержкой HLTH Europe. За год до мероприятия иметь таких спонсоров, как Aptar, AlbionVC, ANDHealth, AWS, Headspace, Infermedica, Phillips, Propeller Health, ResMed и Withings, — просто удивительно, — заявила Кэти Фрайатт (Katy Fryatt), управляющий директор HLTH Europe. — Эти первые спонсоры «открыли вечеринку», и мы благодарны им за поддержку в развитии HLTH в Europe».

Компания HLTH также установила ряд ключевых стратегических партнерских отношений с европейскими и американскими организациями, включая ECH Alliance, Digital Salutem, Galen Growth, HealthXL, HolonIQ и Healthcare World.

Изображения Галерея бесплатных изображений Media Image Album

Информация о HLTH Inc и HLTH Europe

Миссия HLTH Inc. состоит в том, чтобы дать возможность людям в рамках экосистемы здравоохранения решать сложные задачи, способствовать инновациям и стимулировать изменения к лучшему и для всех.

Форум HLTH, основанный в 2018 году и являющаяся флагманским мероприятием HLTH Inc., каждую осень собирает в Лас-Вегасе более 10 000 лидеров здравоохранения и быстро стал событием номер один в области инноваций для здравоохранения в США. Форум HLTH Europe, проводимый местной командой экспертов (базирующейся в Лондоне и Берлине), будет сочетать лучшие из американских мероприятий HLTH с уникальными потребностями сложных европейских рынков здравоохранения в целях стимулирования перемен и выявления возможностей для повышения качества обслуживания и улучшения результатов по всему континенту.

Первый форум HLH Europe пройдет в выставочно-деловом центре RAI (Амстердам) 17-20 июня. Ожидается, что в нем примут участие 3 500 человек, 250 выступающих и 350 спонсоров.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ:

Генри Стоунли (Henry Stoneley)

[email protected]com

Руководитель по Великобритании и Нидерландам

Контактный телефон: (+44) 7900 896 725

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2105100/HLTH_Europe_Photo1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2105101/HLTH_Europe_Photo2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2105103/HLTH_Europe_Photo3.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2105102/4094202/HLTH_Europe_Logo.jpg

SOURCE HLTH Europe