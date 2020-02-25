HMS Core 4.0 помогает разработчикам по всему земному шару создавать комплексные интеллектуальные продукты

В ходе презентации Ричард Юй проиллюстрировал потенциал впечатляющих сервисов HMS Core 4.0, одним из которых стал ML Kit. Данный сервис предоставляет ряд возможностей, включая распознавание и отслеживание лиц, текста и объектов, классификацию изображений, а также распознавание особых признаков, исходя их пользовательских предпочтений. Умея распознавать лица, ML Kit способен различать семь разных выражений лица, определять три характерных особенности и рисовать контур распознанного лица с 845 точек. Приложения с использованием данного сервиса позволяют внедрять функционал умной связи во все аспекты повседневной жизни пользователей, обеспечивая возможность считывания текстов с изображений и потоковых трансляций на различных языках, сканирования достопримечательностей и обмена соответствующей информацией с другими пользователями, а также использования функций бьютификации при редактировании фотографий.

Еще один достойный внимания сервис в составе HMS Core 4.0 - этот Scan Kit. Данный сервис способен идентифицировать 13 типов наиболее распространенных штрих-кодов формата 1D и 2D. Выявляя штрих-код на расстоянии, Scan Kit сначала увеличивает его масштаб, а затем сканирует. Аналогичным образом, он способен сканировать коды даже самого маленького размера. Вне зависимости от того, в каком направлении "смотрит" код, Scan Kit сможет быстро и точно идентифицировать его. Функциональный сервис демонстрирует высокую точность работы даже в самых сложных сценариях - например, если штрих-код поврежден или искажен.

Рассказывая о будущих возможностях для "умной" жизни, Ричард Юй представил аудитории сервис Safety Detect. Его основная задача - быстро проверять приложения на наличие рисков для пользовательских устройств (например, проникновения в корневые каталоги, разблокировки или получения несанкционированных полномочий) с последующим анализом потенциального влияния таких рисков на работу различных приложений. Safety Detect защищает пользователя от любых угроз нарушения неприкосновенности личной жизни и утечки банковских данных при сетевом соединении.

HUAWEI Map Kit, Site Kit, и Location Kit совместно предоставляют оптимальные географически привязанные сервисы (LBS), помогая разработчикам создавать интерактивные и персонализированные карты.

Официальный запуск HMS Core 4.0 состоялся 15 января 2020 года. Платформа включает как новые, так и оптимизированные сервисы, существовавшие ранее. В частности, в нее вошли обновленные версии таких хорошо известных продуктов, как Account Kit, In-App Purchases (IAP), Analytics Kit, Drive Kit, Game Service и Push Kit. Ads Kit, Map Kit и Location Kit были представлены четыре месяца назад и также оптимизированы перед этим релизом. В число сервисов, выпускаемых впервые, вошли ML Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager (DTM), Fast Identity Online (FIDO), Site Kit, Quick App, WisePlay DRM, Health Kit и Identity Kit. Некоторые сервисы в составе HMS Core 4.0 предлагают новые функциональные возможности чипсетов, устройств и облачных систем. На сегодняшний день компания Huawei сотрудничает с более чем 1,3 млн зарегистрированных разработчиков, а к сервисам HMS Core подключены более 55 000 приложений. По мере наращивания комплексной открытости и наращивания инновационных возможностей платформы число ее пользователей будет расти.

Huawei неизменно придерживается принципов стратегии TECH4ALL. Расширяя открытость экосистемы HMS, компания сотрудничает с представителями государственного и частного сектора, а также широкой общественности в целях стимулирования развития региональных отраслей промышленности и бизнеса, продвижения инноваций в сфере малого и среднего бизнеса, а также непрерывного создания инновационных цифровых сервисов для потребителей по всему земному шару.

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О компании Huawei

Основаная в 1987 году компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Мы стремимся открывать доступ к возможностям цифровых технологий для всех и каждого. Наш штат из почти 188 000 сотрудников работает в более чем 170 странах мира, обслуживая три миллиара людей по всему земному шару.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций. При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1094358/Richard_Yu_Huawei_HMS_Core4.jpg

SOURCE Huawei Technologies Co., Ltd.