Hohem iSteady M7 -- идеальный гиростабилизатор с поддержкой ИИ для мобильной видеосъемки

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Hohem, ведущий бренд в области гиростабилизаторов для телефонов и камер, сегодня объявляет о выпуске гиростабилизатора для смартфонов с ИИ-отслеживанием iSteady M7.

Hohem iSteady M7 Intro Video

Модель iSteady M7 готова произвести революцию в мобильной видеосъемке. Это непревзойденный творческий инструмент с поддержкой ИИ, обладающий всесторонним совершенством в плане ИИ-отслеживания, эксплуатации, движения карданного подвеса, грузоподъемности, стабильности и световых эффектов, с передовым ИИ-трекером для отслеживания любых объектов через собственную камеру и съемным сенсорным пультом дистанционного управления для предварительного просмотра в реальном времени и интуитивно понятного выбора цели отслеживания.

ИИ-трекер с расширенными возможностями: отслеживание любого объекта во всех приложениях.

ИИ-трекер с расширенными возможностями позволяет пользователям отслеживать любой объект, включая людей, транспортные средства, здания, животных и другие объекты. В отличие от ИИ-отслеживания, зависящего от приложения, собственный ИИ-трекер устройства iSteady M7 устраняет необходимость загрузки приложений или подключения Bluetooth. Это обеспечивает совместимость с любым смартфоном или приложением, поэтому он идеально подойдет пользователям, чтобы выполнять трекинговую съемку с помощью любимых приложений для камеры или держать себя точно в центре кадра во время прямых трансляций, конференций или даже занятий экстремальными видами спорта.

ИИ-трекер имеет магнитное крепление и поворачивается для съемки фронтальной и основной камерой. Благодаря управлению с помощью жестов и мощному алгоритму ИИ-отслеживания стабилизатор iSteady M7 обеспечивает точную идентификацию и непрерывное отслеживание, поддерживая автоматическое восстановление, даже когда отслеживаемый объект блокируется или выходит из кадра.

Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном: просмотр изображения с камеры и выбор цели для отслеживания

Съемный пульт дистанционного управления с сенсорным экраном поддерживает управление на расстоянии до 10 метров. Его полноцветный сенсорный экран дает возможность пользователю просматривать изображение с камеры в режиме реального времени и удаленно выбирать цель для отслеживания, что повышает удобство сольной съемки основной камерой.

Управление ИИ-отслеживанием с помощью пульта интуитивно понятно. Пользователь может выбрать фиксацию на лице, руках или объекте простым нажатием на сенсорный экран. Эта инновационная функция особенно полезна для творческих людей, например художников и мастеров, которые хотят показать конкретные элементы, например свои руки, не отвлекаясь. Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном также поддерживает индивидуальную композицию, позволяя пользователю удерживать объект в центре или точно в нужной части кадра во время ИИ-отслеживания.

Универсальный партнер для видеосъемки: раскройте бесконечные творческие возможности

Модель iSteady M7 включает в себя 193-миллиметровую встроенную удлинительную штангу, что является необычным преимуществом среди гиростабилизаторов для смартфонов профессионального уровня. При удлинении она действует как мини-консоль, позволяя с легкостью выполнять групповые фотографии, снимки «с воздуха» и съемку с нижнего ракурса.

Помимо использования в качестве удлинительной штанги, iSteady M7 является универсальным партнером для съемки со встроенным освещением CCT и RGB, предлагая эффекты освещения на 360 градусов для улучшения различных сцен, а его повышенная грузоподъемность 500 г позволяет использовать аксессуары, такие как внешние объективы, микрофоны и рукоятки.

В продаже

Гиростабилизатор для смартфонов с ИИ-отслеживанием iSteady M7 стоит 299 долларов США и теперь продается в официальном магазине, официальном магазине на Amazon и у авторизованных розничных продавцов. Для получения дополнительной информации о продукте посетите веб-сайт Hohem или подпишитесь на наши каналы в социальных сетях.

Веб-сайт: https://www.hohem.com/product/isteady-m7

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Uw_SwhLvgQU

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2460783/Logo.jpg