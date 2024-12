„HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO": Ausstellung bietet Besuchern ein ultra immersive Erlebnis, bei dem sie Meisterwerke von Katsushika Hokusai mit ihrem ganzen Körper spüren können

– Tickets für die Ausstellung jetzt verfügbar, neue Art von immersiver Unterhaltung debütiert in Shibuya, Tokio –

TOKIO, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das „HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO"-Produktionskomitee veranstaltet vom Samstag, dem 1. Februar 2025, bis zum Sonntag, dem 1. Juni 2025, die Ausstellung „HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO" zum Thema Katsushika Hokusai.

Offizielle Website: https://hokusai.anotherstory.world/en/

„HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO" bietet ein immersives Erlebnis der nächsten Generation, das Bild, Ton und Berührung kombiniert, um ein neues Gefühl zu vermitteln, in die Zeit der ‚Ukiyo' (fließende Welt) der Edo-Ära zurückzureisen, die Katsushika Hokusai (1760-1849) als Japans führender Ukiyo-e-Künstler (Bilder der fließenden Welt) darstellte.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108499/202412091362/_prw_PI3fl_DIFQC2Kn.jpg

In dieser Ausstellung können Besucher die ursprünglichen Szenen, die Hokusai sah, als er Ukiyo-e malte, durch eine dynamische visuelle Darstellung, die sich über das gesamte Sichtfeld erstreckt, erneut erleben. Darüber hinaus werden die von Hokusai eingefangenen Empfindungen durch dreidimensionale Effekte wiedergegeben, wobei die Bilder durch Geräusche und Wind sowie durch Vibrationen unter den Füßen der Besucher ergänzt werden. „36 Ansichten des Berges Fuji", Hokusais Meisterwerk, wird vor ihren Augen auf lebendige Weise zum Leben erweckt und überwindet sowohl Zeit als auch Raum.

Der Veranstaltungsort besteht aus sieben Bereichen, die den Charme Hokusais aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Auf dieser Zeitreise werden die Besucher in die Geschichten versetzt, die in seinen Ukiyo-e-Gemälden dargestellt sind. Der Produktionsausschuss hofft, dass alle Besucher diese neue immersive Erfahrung genießen werden, die noch niemand zuvor erlebt hat.

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108499/202412091362/_prw_PI2fl_qiuseZ5o.png

- Überblick über die Ausstellung

Name: „HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO"

Veranstaltungsort: Tokyu Plaza Shibuya 3F, 1-2-3 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokio

https://shibuya.tokyu-plaza.com/access/

Zeitraum: Samstag, 1. Februar 2025 bis Sonntag, 1. Juni 2025

Organisatoren: „HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO" Produktionsausschuss

Geek Pictures Inc., Tokyu Land Corporation, RED inc., Sony PCL Inc. und The Asahi Shimbun Company

Kooperation: Agency for Cultural Affairs

Originalwerke mit freundlicher Genehmigung: Museum der Präfektur Yamanashi

Zusammenarbeit und Bilder bereitgestellt von: Ars Techne co.

Beaufsichtigt von: Iwao Kubota

- Tickets

Jetzt erhältlich über den folgenden Ticketverkaufsdienst „Klook": https://www.klook.com/en-US/activity/137751-hokusai-another-story-ticket-in-tokyo/?lang=en_US&deadline_version=1&deadline=3bda259b754c8c54ab159409c491642d982e0e2b2c6c299912518b7e1d350df3