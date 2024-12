« HOKUSAI: ANOTHER STORY IN TOKYO » : l'exposition offre aux visiteurs une expérience ultra-immersive leur permettant de ressentir les chefs-d'œuvre de Katsushika Hokusai avec leur corps tout entier

- Les billets pour l'exposition sont maintenant en vente ; un nouveau type de divertissement immersif fait ses débuts à Shibuya, Tokyo -

TOKYO, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le comité de production « HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO » va organiser « HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO », une exposition sur le thème de Katsushika Hokusai, du samedi 1er février 2025 au dimanche 1er juin 2025.

Site officiel : https://hokusai.anotherstory.world/en/

« HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO » propose une expérience immersive de nouvelle génération qui associe l'image, le son et le toucher pour donner la nouvelle sensation de remonter le temps jusqu'à l'« ukiyo » (monde flottant) de l'ère Edo, que Katsushika Hokusai (1760-1849) a dépeint en tant que principal artiste japonais de l'ukiyo-e (images du monde flottant).

Image1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108499/202412091362/_prw_PI3fl_DIFQC2Kn.jpg

Dans cette exposition, les visiteurs peuvent revivre les scènes originales que Hokusai voyait lorsqu'il peignait des ukiyo-e grâce à une représentation visuelle dynamique qui s'étend à l'ensemble du champ de vision. En outre, les sensations captées par Hokusai sont reproduites par des effets tridimensionnels utilisant le son et le vent pour accompagner les images, ainsi que des vibrations sous les pieds des visiteurs. Trente-six vues du mont Fuji, le chef-d'œuvre de Hokusai, prennent vie sous leurs yeux, transcendant à la fois le temps et l'espace.

Le site se compose de sept zones, chacune présentant le charme d'Hokusai sous différents angles. Grâce à ce voyage dans le temps, les visiteurs seront transportés dans les histoires dépeintes dans ses peintures ukiyo-e. Le comité de production espère que tous les visiteurs apprécieront cette nouvelle expérience immersive dont personne n'a jamais fait l'expérience auparavant.

Image2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108499/202412091362/_prw_PI2fl_qiuseZ5o.png

- Aperçu de l'exposition

Nom : « HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO »

Lieu : Tokyu Plaza Shibuya 3F, 1-2-3 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo

https://shibuya.tokyu-plaza.com/access/

Durée : du samedi 1er février 2025 au dimanche 1er juin 2025

Organisateurs : comité de production « HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO »,

Geek Pictures Inc, Tokyu Land Corporation, RED inc, Sony PCL Inc, The Asahi Shimbun Company

Coopération : Agence pour les affaires culturelles

Les œuvres originales sont une gracieuseté de : Musée préfectoral de Yamanashi

Coopération et images fournies par : Ars Techne co.

Supervisé par : Iwao Kubota

- Billets

Disponible dès maintenant par le biais du service de billetterie suivant « Klook » : https://www.klook.com/en-US/activity/137751-hokusai-another-story-ticket-in-tokyo/?lang=en_US&deadline_version=1&deadline=3bda259b754c8c54ab159409c491642d982e0e2b2c6c299912518b7e1d350df3