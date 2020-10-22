Homebridge 新設多元及包容辦公室，以作為對員工、房屋業和客戶承諾的一部分

將自置房屋的機會擴展到所有社群的成員，特別是缺乏服務的社群，以確保全國各地的人都可做到自置房屋，而且機會平等；和 將 Homebridge 的員工隊伍在 2021 年底前增加 10%，其中包括提高公司各個領導角色的多元性。

為清晰了解這些承諾，Homebridge 今天也宣佈任命 Brian "Woody" White 成為公司的多元及包容總監。

在這個新職位上，Woody 將領導 Homebridge 的多元化和包容性策略。公司新設的多元化和包容性辦公室是重要基石。該辦公室的核心任務是確保 Homebridge 在多元化和包容性方面的企業價值和最佳實踐均納入業務流程、招聘和業務關係的各方面中。

Woody 從馬里蘭大學學院市分校畢業，自 1986 年以來一直是抵押貸款業的領導者。他花了大量時間進行義務工作，努力協助社群民眾解決有關個人理財培訓和尋求自置房屋的問題。

Homebridge 營運總監 Joe Sheridan 說：「Woody 擁有 30 年以上豐富的高級管理經驗，致力驅動技術、業務開發、產品開發和企業家精神。

Homebridge 現正踏上全新道路，勤奮地專注於在公司各方面的多元化和包容性方針，而 Woody 將幫助制定路線圖，以確保我們在這方面處於行業領先地位。我們決定在多元化和包容性方面展現更清晰目的，對公司的成長和業務計劃非常重要。Woody 將在我們所有關鍵的決策中提供重要和必要的聲音。」

為了實現 Homebridge 對多元化的承諾，新成立的多元及包容辦公室將在 2020 年和 2021 年將最初工作重點放在：

教育公眾關於自置房屋。

增強首置房屋人士計劃產品。

與專注於住屋的社區團體建立關係。

在公司各層級內確定、招募和僱用不同人才。

關於 Homebridge Financial Services, Inc.

Homebridge Financial Services, Inc. (NMLS #6521 www.nmlsconsumeraccess.org) 是美國最大的私有非銀行貸款人之一。在過去 30 年間，Homebridge 已在公司辦公室擴展至擁有大約 2,300 名員工，及 200 多個零售分支機構和兩個批發部門，分別是 Homebridge Wholesale 和 REMN Wholesale。Homebridge 持有 FNMA、GNMA、FHLMC、FHA 和 VA 批核，並在 2019 年底共提供超過 173 億美元的房屋貸款。有關 Homebridge 作為平等機會貸款人的更多資訊，請瀏覽 www.Homebridge.com。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1317540/Homebridge_Brian_White.jpg

徽標 - https://mma.prnewswire.com/media/1317538/Homebridge_Logo.jpg

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