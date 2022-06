HONOR informuje o ostatnich postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz o rozpoczęciu nowego miesięcznego wyzwania pod hasłem Magiczne Chwile z HONOR „Ziemia widziana w lustrze"

„Firma HONOR przywiązuje ogromną wagę do minimalizowania wpływu swoich produktów na środowisko - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co. - Mając na uwadze zrównoważony rozwój i gospodarkę okrężną jako część naszej filozofii projektowania produktów, dążymy do zwiększenia poziomu ekologiczności naszych produktów poprzez ocenę ich śladu węglowego w całym cyklu życia, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów i energii".

Poprawa jakości opakowań z myślą o ochronie środowiska

Aby zminimalizować zużycie zasobów, HONOR stosuje materiały opakowaniowe, które są lekkie, kompaktowe, nieszkodliwe, łatwe do recyklingu i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo spółka angażuje się w ochronę środowiska, zastępując tradycyjne farby drukarskie i tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej odnawialnymi i biodegradowalnymi materiałami opakowaniowymi.

Przechodząc od 2014 roku z atramentu na bazie ropy naftowej na tusz z soi, firma HONOR zredukowała emisję dwutlenku węgla o około 80 ton. W serii HONOR Magic podstawka pod telefon jest wykonana z wytłoczyn z trzciny cukrowej zamiast z plastiku, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 32 tony na milion sztuk. HONOR zastępuje również tworzywa sztuczne papierem do produkcji folii ochronnej ładowarek i kabli do transmisji danych, co dodatkowo obniża emisję dwutlenku węgla o 35 ton na 10 milionów sztuk. Ponadto do pakowania produktów, w tym smartfonów HONOR Magic Series i zegarków HONOR Watch GS3, wykorzystywane są pudełka z certyfikatem Forest Stewardship Council, co przyczynia się do zachowania powierzchni leśnej o wielkości około 122 hektarów rocznie.

Od 2021 roku firma HONOR opracowuje uproszczone i solidniejsze rozwiązania w zakresie przechowywania laptopów. Obecnie wszystkie jej laptopy są pakowane w pudełka wykonane z pojedynczych kawałków złożonej tektury falistej. Wyeliminowane zostały również średnie kartony, stosowane zazwyczaj w dostawach, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla łącznie o 208 ton. W przypadku laptopów i gadżetów do noszenia HONOR, poprzez optymalizację struktury opakowań i konsolidację zarządzania materiałami drukowanymi, zaoszczędziła około 74 ton papieru, co odpowiada redukcji emisji dwutlenku węgla o 77 ton.

Sprostanie surowym normom środowiskowym dzięki uznanym w branży certyfikatom

Oprócz przestrzegania międzynarodowych wymogów HONOR posiada dodatkowo bardziej rygorystyczny zestaw wewnętrznych standardów środowiskowych, aby odgrywać aktywną rolę w eliminowaniu potencjalnych substancji szkodliwych ze swoich smartfonów, tabletów i innych produktów.

Po przeprowadzeniu testów dziesiątek formuł materiałowych we współpracy z szeregiem dostawców firma HONOR ostatecznie zdecydowała się na stosowanie bezhalogenowych kabli zasilających we wszystkich swoich smartfonach i tabletach, co spowodowało zmniejszenie ilości materiałów niebezpiecznych w produktach marki o około 3379 ton od momentu wprowadzenia zmiany w 2016 roku. Do tej pory 76 smartfonów i tabletów HONOR zostało wyróżnionych etykietą środowiskową Klasy A przez Chińskie Centrum Certyfikacji Jakości (CQC).

Wykorzystanie czystej energii na rzecz bardziej ekologicznego działania

Kładąc duży nacisk na ochronę środowiska podczas produkcji i działalności, HONOR dąży do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego poprzez oszczędzanie energii i redukcję emisji. Badając wykorzystanie czystej energii w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla w swoim parku przemysłowym, HONOR optymalizuje zarządzanie obiektami pod kątem zmniejszenia zużycia energii w codziennej działalności poprzez prowadzenie ewidencji energii oraz monitorowanie i analizowanie odpowiednich danych.

HONOR zachęca swoich pracowników do podjęcia pracy zdalnej, korzystając z narzędzi telekomunikacyjnych, takich jak rozmowy audio i wideo, w celu ograniczenia konieczności odbywania podróży służbowych. Szacuje się, że wprowadzenie takiej zmiany może ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 26 761 ton w ciągu roku, według raportu badawczego, którego współautorem jest Centrum Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Ministerstwa Ochrony Środowiska[1]. W inteligentnym parku przemysłowym HONOR obsługuje 146 tras wahadłowych, zapewniając pracownikom możliwość bardziej ekologicznego dojazdu do pracy i skutecznie redukując emisję dwutlenku węgla o kolejne 1 317 ton[2].

Wprowadzając praktyki zrównoważonego rozwoju wraz z partnerami branżowymi, HONOR będzie nadal koncentrować swoje wysiłki w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania na proekologicznych inicjatywach. Dzięki realizacji celów zrównoważonego rozwoju firma podejmuje starania, aby dzięki innowacjom i technologii stworzyć nowy, inteligentny świat przyjazny dla wszystkich.

HONOR

HONOR to jeden z najważniejszych międzynarodowych producentów inteligentnych urządzeń. Firma dąży do tego, aby stać się globalną kultową marką technologiczną i tworzyć nowy inteligentny świat dla każdego, wykorzystując swoje zaawansowane produkty i usługi. Nieustannie koncentrując się na badaniach i rozwoju, dąży do ekspansji technologii, która umożliwia ludziom na całym świecie przekraczanie granice, dając im wolność dokonywania kolejnych osiągnięć. Oferując szeroki asortyment najwyższej jakości smartfonów, tabletów, laptopów i urządzeń codziennego użytku przystępnych cenowo, HONOR zapewnia innowacyjne, wysokiej jakości i niezawodne produkty, dzięki którym użytkownicy mogą stać się doskonalszą wersją siebie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej HONOR www.hihonor.com lub pod adresem e-mail [email protected].

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Tytuł raportu brzmi Online Meeting Research Report: Quantifying Carbon Dioxide Emission Reduction (Raport badawczy ze spotkania online: redukcja emisji dwutlenku węgla w liczbach). [2] Na podstawie założenia, że 50% pasażerów połączeń wahadłowych dojeżdżało do pracy autem.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1836163/image_5003200_10990754.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1836164/image_5003200_10991016.jpg

SOURCE HONOR