HONOR anuncia mais recente progresso na sustentabilidade e lança novo desafio mensal "Earth View in the Mirror" da HONOR Magic Moments

Conscientizando ainda mais sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, um novo desafio mensal da iniciativa HONOR Magic Moments, com o tema "Earth View in the Mirror", está sendo lançado hoje no Instagram , Facebook e HONOR Global Club . O objetivo do desafio é incentivar os participantes a apreciar e capturar belas paisagens em todo o mundo. Além disso, o site oficial da HONOR foi atualizado com uma nova página ambiental .

"Na HONOR, nos comprometemos em minimizar o impacto ambiental de nossos produtos", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co., Ltd. "Como a sustentabilidade e a economia circular fazem parte de nossa filosofia de projeto de produtos, nos esforçamos para melhorar a eficiência ecológica de nossos produtos, avaliando sua pegada de carbono ao longo de todo o ciclo de vida e reduzindo, ao mesmo tempo, o consumo de recursos e energia."

Aprimorando as embalagens tendo em mente a conscientização ambiental

Para minimizar o consumo de recursos, a HONOR utiliza em suas embalagens materiais leves, compactos, inofensivos, fáceis de reciclar e ecológicos. A empresa também ajuda a proteger o meio ambiente substituindo a tinta e os plásticos tradicionais à base de petróleo por materiais de embalagem renováveis e biodegradáveis.

Trocando a tinta à base de petróleo pela tinta de soja, a HONOR reduziu as emissões de dióxido de carbono em aproximadamente 80 toneladas desde 2014. Para a série HONOR Magic, o suporte para telefones é feito de bagaço de cana de açúcar, em vez de plásticos, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 32 toneladas por milhão de unidades. A HONOR também substituiu os plásticos por papel na película de proteção de carregadores e cabos de dados, reduzindo ainda mais as emissões de dióxido de carbono, em 35 toneladas por dez milhões de unidades. Além disso, as caixas de embalagem certificadas pelo Forest Stewardship Council são utilizadas para conter produtos como os smartphones da série HONOR Magic e o relógio HONOR Watch GS3, o que ajuda a preservar uma área florestal de aproximadamente 122 hectares por ano.

Desde 2021, a HONOR vem trabalhando no projeto de uma solução de embalagem mais simples e robusta para laptops. Atualmente, os laptops da HONOR são todos embalados em caixas feitas de peças únicas de papelão corrugado dobrado. As caixas médias normalmente usadas na entrega também foram eliminadas, contribuindo para a redução das emissões de dióxido de carbono em 208 toneladas no total. Para laptops e dispositivos vestíveis, a HONOR economizou aproximadamente 74 toneladas de papel, o equivalente a uma redução de 77 toneladas nas emissões de dióxido de carbono, otimizando a estrutura das embalagens e consolidando a gestão dos materiais impressos.

Cumprindo rigorosos padrões ambientais com certificações reconhecidas pelo setor

Além de satisfazer os requisitos internacionais, a HONOR mantém um conjunto mais rigoroso de padrões ambientais internos para assumir um papel ativo na eliminação de possíveis substâncias nocivas de seus smartphones, tablets e outros produtos.

Após testar dezenas de fórmulas de materiais em parceria com vários fornecedores, a HONOR optou por utilizar cabos de energia sem halogênio para todos seus smartphones e tablets, uma mudança que resultou na redução de aproximadamente 3.379 toneladas de materiais perigosos nos produtos da marca desde que foi implementada em 2016. Até o momento, 76 dos smartphones e tablets da HONOR receberam a etiqueta ambiental de nível A do China Quality Certification Centre (CQC).

Explorando energia limpa para operações mais ecológicas

Com forte ênfase na proteção ambiental durante sua produção e operações, a HONOR pretende reduzir sua pegada ecológica por meio da conservação de energia e da redução das emissões. Além de explorar o uso de energia limpa para reduzir as emissões de dióxido de carbono de seu parque industrial, a HONOR otimiza a gestão das instalações para diminuir o consumo de energia das operações cotidianas, mantendo registros de energia e monitorando e analisando dados relevantes.

A HONOR incentiva seus funcionários a adotar o trabalho remoto, aproveitando ferramentas de telecomunicações como chamadas de áudio e vídeo, a fim de minimizar a necessidade de deslocamentos comerciais. Estima-se que essa mudança reduza as emissões de carbono em 26.761 toneladas em um ano, de acordo com um relatório de pesquisa de coautoria do Centro de Educação Ambiental e Comunicações do Ministério da Proteção Ambiental[1]. Dentro do Parque Industrial de Fabricação Inteligente da HONOR, a HONOR opera 146 rotas de transporte, oferecendo uma opção mais ecológica para os funcionários se deslocarem para ir trabalhar e reduzindo efetivamente as emissões de carbono em outras 1.317 toneladas[2].

Adotando práticas de sustentabilidade com parceiros do setor, a HONOR continuará a concentrar seus esforços ambientais, sociais e de governança em iniciativas verdes. Ao mesmo tempo que alcança o desenvolvimento sustentável da empresa, a HONOR se empenha para construir um novo mundo inteligente para todos com inovação e tecnologia.

[1] O título do relatório é Relatório de Pesquisa da Reunião On-line: Quantificação da Redução das Emissões de Dióxido de Carbono. [2] Com base na suposição de que 50% dos passageiros dos ônibus rodoviários vão de carro para o trabalho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836163/image_5003200_10990754.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836164/image_5003200_10991016.jpg

FONTE HONOR

