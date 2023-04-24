Horizon Media 任命 Nicky Lorenzo 擔任 305 Worldwide 的高級副總裁兼執行創意總監

廣告業資深人士引領文化至上創意機構的創意工作

紐約2023年4月24日 /美通社/ -- Horizon Media 的子公司 305 Worldwide 是一間領先的全方位創意機構，秉持文化至上的理念，透過文化見解開發訊息傳遞及創意，今日任命 Nicky Lorenzo 為高級副總裁兼執行創意總監。在加入 305 Worldwide 前，Lorenzo 曾擔任 Taylor Global 的高級副總裁和集團董事。Lorenzo 將會利用她接近二十年的經驗及其獨特的領導力為公司帶來創意，培養更高質素的人才並促進公司發展。305 Worldwide 在 2023 年 Muse 獎中被評為「年度最佳小型機構」，他們打造吸引人的體驗，幫助品牌商利用文化對消費者及社群的力量和影響。

「過往的履歷證明，Nicky 能夠透過關聯的創意指導及執行來推動影響力和成長，她的經驗可為我們立即帶來競爭優勢，體現我們作為領域新興領導者的實力。」305 Worldwide 的高級副總裁、管理合夥人兼執行創意總監 Roberto Alcazar 說。「她將在 305 Worldwide 繼續其輝煌的職業之旅，一切盡在她的掌控之中，我自愧不如，也為她感到高興。」

Nicky Lorenzo

作為業內領軍人物， Lorenzo 曾經與各種標誌性品牌合作，例如 Pfizer、L'oreal、SC Johnson、IKEA、Amex 等。她在廣告業擁有 17 年的經驗，曾任職於 DigitasLBi、mcgarrybowen、G2 Worldwide 及 The Vidal Partnership。她卓越的工作表現被多個行業獎項所認可，如 Horizon Media Awards、Hispanic Young Lions delegate at Cannes 以及 Hispanic Marketing Council。

「加入這樣一間秉持文化至上的獨特理念、又處於發展關鍵時刻的公司，是一件特別而又鼓舞人心的事。」Lorenzo 說。「我常說，對我而言，最重要的兩件事是我做甚麼工作以及與誰一起工作，很高興能夠在 305 WW 繼續我的職涯。」

305 Worldwide 簡介 305 Worldwide 是一間全方位創意機構，其使命是利用文化對消費者及社群的力量和影響。公司的創立者為 Horizon Media 以及獲得 GRAMMY© 獎的藝術家、創業家、勵志演講家兼教育倡導者 Armando Christian Pérez (Pitbull)。305 Worldwide 的標誌性品牌日益增多，包括 Materne North America、Blue Triton Brands、Constellation Brands、Sleep Number Corporation 等，在 2023 年 Muse 獎中被評為「年度最佳小型機構」。公司總部位於紐約，在邁阿密設有分部。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.305worldwide.com

Horizon Media Horizon Media, Inc 是北美最大的獨立媒體機構，為世界上一些最具創新和雄心的品牌提供數據驅動的業務成果。公司創立於 1989 年，總部位於紐約，在洛杉磯和多倫多設有辦事處，共有 2,400 名員工，媒體投資超過 85 億美元。Horizon Media 的基本理念認為業務是個人的，這會推動公司採取將品牌與客戶聯繫起來的方法，並與自己的員工互動，從而使工作場所的滿意度達到業內領先水平 (Glassdoor)。公司因其卓越的客戶服務一直受到獨立媒體機構的認可，多次獲得「最佳工作場所」獎項，反映了 Horizon Media 對每一位員工的 DEI、生活及福祉的承諾。

Horizon Media

SOURCE Horizon Media