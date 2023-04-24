Horizon Media任命Nicky Lorenzo为305 Worldwide高级副总裁兼执行创意总监

这位广告界资深人士将在文化至上的创意机构引领创意

纽约2023年4月24日 /美通社/ -- 305 Worldwide 是Horizon Media的子公司，也是一家领先的全方位服务创意机构，以其标志性的文化至上方法通过文化洞察视角传递信息并开发创意。该公司日前任命Nicky Lorenzo为高级副总裁及执行创意总监。在加入305 Worldwide之前，她在Taylor Global担任高级副总裁兼集团总监。Lorenzo将领导该机构的创意工作，并将利用其近二十年的经验和独特的领导才能来培养高素质人才并实现该机构的发展。305 Worldwide在2023年缪斯创意奖（Muse Awards）的评选中获评年度最佳小型机构。它打造引人入胜的体验，并使品牌能够利用文化给消费者和社区带来的力量和影响。

305 Worldwide执行副总裁、管理合伙人、执行创意总监Roberto Alcazar表示："事实证明，Nicky可以通过相互关联的创意指导和执行来推动影响力和增长，她的经验为我们带来了直接的竞争优势，并反映了我们作为该领域新兴领导者的实力。她将在305 Worldwide尽情施展才能，继续其辉煌的旅程，这让我既感到欣喜又心怀谦卑。"

Nicky Lorenzo

作为业内领先人物，Lorenzo曾与辉瑞、欧莱雅、庄臣、宜家、运通等标志性品牌合作。她拥有17年的广告业务经验，曾在Ogilvy、DigitasLBi、mcgarrybowen、G2 Worldwide和Vidal Partnership任职。她出色的工作得到了Horizon Media Awards、戛纳Hispanic Young Lions代表和Hispanic Marketing Council等行业奖项的认可。

Lorenzo表示："在其成长旅程的关键时刻加入一家采用如此独特的文化至上方法的机构，这极为不同寻常而且鼓舞人心。我常常说，最重要的两件事是我所从事的工作和与我一起工作的人员，很高兴能在305WW继续我的职业生涯。"

关于305 Worldwide

305 Worldwide是一家提供全方位服务的创意机构，其使命是利用文化对消费者和社区的力量和影响力。该机构由Horizon Media和格莱美获奖艺术家、企业家、励志演说家和教育倡导者Armando Christian Pérez（Pitbull）发起。305 Worldwide的客户群体中有越来越多的标志性品牌，包括Materne North America、Blue Triton Brands、Constellation Brands、Sleep Number Corporation等，并在2023年缪斯创意奖评选中被评为年度最佳小型机构。该机构总部位于纽约，在迈阿密设有办事处。 如需了解更多信息，请访问www.305worldwide.com

Horizon Media

Horizon Media, Inc是北美最大的独立媒体机构，为世界上众多最具创新性且目标宏大的品牌提供数据驱动型业务成果。公司成立于1989年，总部位于纽约，在洛杉矶和多伦多设有办事处，拥有2400名员工，媒体投资超过85亿美元。 Horizon Media秉持"企业具有人性化特征"的基本信念，这推动了该公司为各品牌及品牌客户建立联系以及调动本公司员工的方法，从而实现了行业领先的工作场所满意度水平 (Glassdoor)。 公司因卓越的客户服务而一直受到独立媒体机构的认可，并赢得了多个"最佳工作场所"奖项，反映了其对DEI以及Horizon Media每个人的生活和福祉的承诺。

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