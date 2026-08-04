HOTELEX Shenzhen 2026 öffnet Hosted Buyer Programme für internationale Einkäufer aus Hotellerie und Gastronomie

SHENZHEN, China, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Da Unternehmen ihre Beschaffungs- und Partnerschaftsstrategien in ganz Asien weiter stärken, lädt die HOTELEX Shenzhen 2026 internationale Einkäufer ein, an ihrem „Hosted Buyer Programme" (Programm für eingeladene Einkäufer) teilzunehmen, um sie mit Lieferanten aus der Greater Bay Area – Chinas führender Region für Gastgewerbe und Gastronomie – zusammenzubringen.

Die HOTELEX Shenzhen 2026 findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 im Shenzhen World Exhibition & Convention Center statt und wird mehr als 2500 Aussteller sowie mehr als 150 000 Facheinkäufer aus der gesamten Lieferkette der Hotellerie und Gastronomie zusammenbringen. Das Hosted Buyer Programme richtet sich an Vertriebshändler, Importeure, Großhändler, Einzelhändler, Franchisegeber und andere qualifizierte Einkäufer und unterstützt die Teilnehmer dabei, ihren Messebesuch durch vorab vereinbarte Geschäftstermine sowie spezielle Dienstleistungen für Einkäufer optimal zu nutzen.

Anstatt wertvolle Zeit damit zu verbringen, das Messegelände zu durchsuchen, werden Hosted Buyers anhand ihrer Beschaffungsinteressen und Geschäftsziele mit Ausstellern zusammengebracht. Das Programm soll gezieltere Gespräche fördern und Einkäufern dabei helfen, neue Produkte zu entdecken, zuverlässige Lieferanten zu finden und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.



Qualifizierte Hosted Buyers profitieren von einer Reihe exklusiver Vorteile, darunter ein Shuttlebus-Service zwischen dem Hotel und dem Messegelände, Zugang zur Hosted Buyer Lounge mit Erfrischungen, die Teilnahme an Business-Matchmaking-Veranstaltungen sowie die Möglichkeit, während der gesamten Messe an Branchenforen und Networking-Veranstaltungen teilzunehmen.

Shenzhen liegt in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area und fungiert als strategisches Tor zur chinesischen Hotel- und Gastronomiebranche sowie darüber hinaus zum asiatischen Markt. Die HOTELEX Shenzhen findet im Herzen einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Welt statt und bietet eine internationale Plattform, auf der globale Lieferanten sowie Facheinkäufer miteinander in Kontakt treten, Erkenntnisse austauschen und neue Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Hotellerie sowie der Gastronomie erkunden können.

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Bewerbungen für das Hosted Buyer Programme sind ab sofort möglich.