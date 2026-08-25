Hoymiles представляет два новых решения для более быстрого и умного резервного энергоснабжения всего дома

ХАНЧЖОУ, Китай, 25 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Все больше домовладельцев находятся в поиске надежного резервного энергоснабжения всего дома, при этом традиционные решения часто остаются сложными в установке и ограниченными в гибкости.

Сегодня Hoymiles выпустила совершенно новый шлюз HiSwitch и HiBox, предназначенный для работы с универсальной аккумуляторной системой накопления энергии HiOne (BESS) для бесперебойного переключения на автономный режим, чтобы сделать резервное энергоснабжение всего дома более простым, расширяемым и практичным.

Hoymiles releases HiSwitch & HiBox for Faster and Smarter Whole-Home Backup

HiSwitch — более простое резервное энергоснабжение, дизайн «пять в одном» для основных функциональных возможностей

Объединяя в себе безобрывной переключатель, автоматический выключатель, счетчик, переключатель на байпас и трансформатор тока, HiSwitch «пять в одном» является компактным решением для резервного энергоснабжения всего дома с меньшим количеством компонентов, кабелей и требует меньших затрат на установку. Сопоставимый по размеру со стандартным счетчиком электроэнергии, он устанавливается непосредственно внутри распределительного щита на DIN-рейку, что исключает сверление стен и обширную перепрокладку кабеля.

Имея максимальный ток байпаса 100 А, HiSwitch поддерживает широкий спектр нагрузок, от осветительных и кухонных приборов до других устройств повышенной мощности.

HiSwitch также предлагает:

6 000 циклов коммутации больших токов и SCCR 6 кА, что обещает надежное переключение на резервное энергоснабжение и более надежную защиту от неожиданных неисправностей в электросети.

что обещает надежное переключение на резервное энергоснабжение и более надежную защиту от неожиданных неисправностей в электросети. Конструкцию с минимальной заменой , позволяющую установщикам менять только HiSwitch в случае неисправности, а не всю систему накопления энергии.

, позволяющую установщикам менять только HiSwitch в случае неисправности, а не всю систему накопления энергии. Сокращение времени замены до 80 %, уменьшая время простоя и затраты на послепродажное обслуживание.

HiBox — профессиональный контроль с возможностью расширения

HiBox служит центральным узлом для резервного энергоснабжения всего дома, позволяя расширять энергосистему по мере роста потребностей домохозяйства.

Основные функции:

Расширяемая система. Просто добавьте второй инвертор, чтобы увеличить пропускную способность системы и возможности резервного энергоснабжения по мере роста потребностей в энергии.

Просто добавьте второй инвертор, чтобы увеличить пропускную способность системы и возможности резервного энергоснабжения по мере роста потребностей в энергии. Система электропитания от разных источников. Она поддерживает совместимые сторонние генераторы и фотоэлектрические инверторы с полным мониторингом данных без необходимости использования дополнительного измерительного оборудования.

Она поддерживает совместимые сторонние генераторы и фотоэлектрические инверторы с полным мониторингом данных без необходимости использования дополнительного измерительного оборудования. Интеллектуальное управление нагрузкой. Нагрузки, подключаемые через Smart Port, доступны для умного управления, помогая домовладельцам более эффективно использовать доступную чистую энергию.

Универсальная экосистема, больше способов повышения энергетической устойчивости

«Резервное энергоснабжение всего дома должно также обеспечивать гибкость установки», — сказал вице-президент Hoymiles Гай Ронг (Guy Rong). «С помощью HiBox и HiSwitch мы предлагаем два подхода к созданию устойчивых домашних энергетических систем, которые поддерживают все в рамках единой интегрированной энергетической экосистемы».

Объединив HiOne, HiBox и HiSwitch, Hoymiles стремится помочь большему количеству домохозяйств перейти к более интеллектуальной и устойчивой энергетической независимости

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