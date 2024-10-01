HSG Laser, MAKTEK Avrasya 2024'te Boru ve Sac Metal Şekillendirme için Son Teknoloji Çözümlerini Sergiliyor

ISTANBUL, Turkey, 1 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Metal şekillendirme ekipmanları ve çözümlerinde dünya lideri HSG Laser, 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MAKTEK Avrasya 2024'te yenilikçi metal kesme çözümlerini sergiliyor. HSG bu yılki fuarda, küçük boru işlemeden yüksek güçlü sac kesmeye kadar uzanan gelişmiş metal kesme çözümlerinden üçünü sunuyor.

Sergilenen boru kesme çözümleri arasında yer alan R1 Küçük Boru Kesme Makinesi, çapı 8 mm'ye kadar olan küçük boruları işleyerek dakikada 150 dönüşle yüksek hızlı kesme, dakikada 150 metre hareket hızı ve 1,5G hızlanma sunarken aynı zamanda hassasiyeti ve dengeyi de koruyor. Ayrıca, makine çok yönlü olup sol veya sağ elle kullanım sunarak bir kişinin aynı anda birden fazla makineyi yönetmesine olanak tanır. Daha büyük borular için, T2 Üç Aynalı Boru Fiber Lazer Kesim Makinesi 20 mm ile 240 mm arasındaki çapları işlemektedir. Bağımsız servo takip desteği kesim hassasiyeti sağlarken, taşınabilir üç aynalı yapısı kısa kuyruklu kesimi kolaylaştırır. T2, isteğe bağlı otomatik yükleme sistemi ile çeşitli tüp tipleri için iş akışı verimliliğini artıran ve manuel işçiliği en aza indiren bir otomasyon çözümü sunar.

Standın öne çıkan bir diğer özelliği de, sac metalde üstün kesme verimliliğiyle bilinen etkileyici bir makine olan GH 30kW Yüksek Güçlü Amiral Gemisi Modeli. GH serisi, 3kW ile 30kW arasında değişen güç seçenekleriyle benzersiz bir performans sunar. HSG'nin kendi geliştirdiği P30 kesme kafası ve Shanghai BOCHU Electronic ile birlikte geliştirilen AlphaTplus kesme sistemi ile donatılmıştır. Bu kombinasyon, havşa açma ve yıldırım hızında perforasyon gibi gelişmiş özelliklerle maksimum işleme hızı ve hassasiyeti sağlar.

2006 yılında kurulan HSG, dünya çapında kurulu 25.000'den fazla makine ile metal şekillendirme ekipmanı ve otomasyon çözümlerinde küresel bir lider haline gelmiştir. HSG, Avrupa'da büyüyen varlığının bir parçası olarak, Almanya'daki Avrupa merkezi ve kıtanın dört bir yanındaki yerel desteğiyle, uluslararası müşterilerinin işlerini yüksek hızda geliştirmeye devam ediyor.