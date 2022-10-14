户外娱乐联盟TO宣布促进户外活动的拨款获得方

5.4万美元拨款授予全美国一线户外娱乐计划

华盛顿2022年10月14日 /美通社/ -- 致力于促进户外多元化、公平性和包容性（DEI）的100多家户外娱乐组织联盟Together Outdoors（简称为"TO"）今天宣布了其试点轮九家拨款获得方。首次拨款周期提交了84项提案，共要求77.5万美元，这些提案来自广泛的以包容性为重点的计划，旨在建立一个更容易获得和更受欢迎的户外生态系统。此次拨款过程还有一个额外的好处，即强调培养更容易获得和更受欢迎的户外空间的需求有多么大。拨款计划的资金由包括THOR Industries、Airstream和Winnebago Industries Foundation在内的合作组织提供。Airstream又慷慨增加2.5万美元，使此周期中拨款增加一倍多，达到5.4万美元。

"我们非常高兴为Together Outdoors提供支持。Airstream和THOR Industries对TO的支持可以追溯到该计划的构思阶段，除了THOR为建立该计划提供了可观的种子资金外，Airstream提供的额外资金可让TO提供更多拨款，以造福所有人的方式提高意识和包容性。 我们希望，我们的支持将激励其他机构在我们促进户外空间多样化的努力中采取同样的行动。"Airstream总裁兼首席执行官Bob Wheeler表示。

此轮资金获得方都以独特的方式鼓励户外参与，其中包括：

亚利桑那州： Atabey Outdoors 是亚利桑那州菲尼克斯一个黑人、原住民和有色人种领导的非营利组织，为该地区的BIPOC青年提供有组织的户外探险活动。除了启动一个青少年户外辅导员项目外，Together Outdoors的拨款还将专门帮助能力建设。青少年户外辅导员项目由13-17岁的BIPOC青年组成，他们将接受培训，在未来开始户外旅程时成为项目成员的辅导员和领导者。

是亚利桑那州菲尼克斯一个黑人、原住民和有色人种领导的非营利组织，为该地区的BIPOC青年提供有组织的户外探险活动。除了启动一个青少年户外辅导员项目外，Together Outdoors的拨款还将专门帮助能力建设。青少年户外辅导员项目由13-17岁的BIPOC青年组成，他们将接受培训，在未来开始户外旅程时成为项目成员的辅导员和领导者。 佐治 亚州： Center for Recreation Education Arts Technology and Enterprise （ CREATE, Inc .）是一个为中佐治亚州地区服务不足人群提供计划的非营利组织。他们的新项目 CREATE Outdoor Adventures 包括开发装备库、演示营地和各种户外技能/领导力讲习班。

.）是一个为中佐治亚州地区服务不足人群提供计划的非营利组织。他们的新项目 包括开发装备库、演示营地和各种户外技能/领导力讲习班。 肯塔基州： Pathfinders of Perry County 是一个非营利性公民行动组织，促进肯塔基州佩里县的社区福祉、参与、户外娱乐和教育。 Together Outdoors的资金将支持与社区两所学校合作开发和实施体验式/环境教育试点项目，旨在让20-25名来自代表性不足和/或贫困背景、缺乏娱乐机会的青年前往当地小径、州立公园和自然区域。

是一个非营利性公民行动组织，促进肯塔基州佩里县的社区福祉、参与、户外娱乐和教育。 Together Outdoors的资金将支持与社区两所学校合作开发和实施体验式/环境教育试点项目，旨在让20-25名来自代表性不足和/或贫困背景、缺乏娱乐机会的青年前往当地小径、州立公园和自然区域。 新 泽西州： Bergen County LGBTQ+ Alliance 是一个非营利组织，旨在为新泽西州卑尔根县的LGBTQ+社区倡导平等和提供资源。Together Outdoors的资金将支持创建一个户外娱乐日间营地，该营地将于2023年夏天启动，面向当地LGBTQ+确认青少年。

是一个非营利组织，旨在为新泽西州卑尔根县的LGBTQ+社区倡导平等和提供资源。Together Outdoors的资金将支持创建一个户外娱乐日间营地，该营地将于2023年夏天启动，面向当地LGBTQ+确认青少年。 新墨西哥州： Fly Fish NM 是一个位于新墨西哥州阿尔伯克基的非营利组织，创建的目的是为那些因经济能力不足或接触户外活动受限而无法参与户外钓鱼体验的年轻人提供飞钓机会。Together Outdoors的资金将支持为额外40-50名未来参与者购买飞杆套件和支付其他项目费用。

是一个位于新墨西哥州阿尔伯克基的非营利组织，创建的目的是为那些因经济能力不足或接触户外活动受限而无法参与户外钓鱼体验的年轻人提供飞钓机会。Together Outdoors的资金将支持为额外40-50名未来参与者购买飞杆套件和支付其他项目费用。 纽约市： Hoods to Woods Foundation 致力于为纽约市三州地区服务不足社区的年轻人提供全年免费室内和室外单板滑雪项目，以解决冬季运动缺乏多样性的问题。

致力于为纽约市三州地区服务不足社区的年轻人提供全年免费室内和室外单板滑雪项目，以解决冬季运动缺乏多样性的问题。 纽约州： N8V Trails & Tales 是由Ionah M. Elaine Scully（Cree Métis, Michel First Nation）开发的一个初创项目，她是专注于原住民土地教育学和户外娱乐的雪城大学教育文化基础博士生。Together Outdoors的资金将支持能力建设、资源创建和装备库的开发。

是由Ionah M. Elaine Scully（Cree Métis, Michel First Nation）开发的一个初创项目，她是专注于原住民土地教育学和户外娱乐的雪城大学教育文化基础博士生。Together Outdoors的资金将支持能力建设、资源创建和装备库的开发。 北卡 罗来纳州： ParaCliffHangers 是一个非营利组织，通过适应性攀岩为所有类型的残疾人赋能。Together Outdoors的资金将支持在北卡罗莱纳州中部创建一个名为"NC Triangle PCH"的新篇章，建立和培养一个当地室内适应性攀岩项目，包括一个专门奖学金基金，用于支持入读和其他攀岩健身相关费用，以确保项目在经济上和物理上都切实可行。

是一个非营利组织，通过适应性攀岩为所有类型的残疾人赋能。Together Outdoors的资金将支持在北卡罗莱纳州中部创建一个名为"NC Triangle PCH"的新篇章，建立和培养一个当地室内适应性攀岩项目，包括一个专门奖学金基金，用于支持入读和其他攀岩健身相关费用，以确保项目在经济上和物理上都切实可行。 弗吉尼亚州：Humble Hikes（Humble Hustle Company旗下的一个计划）是弗吉尼亚州罗诺克市的一项计划，旨在让黑人青年接触户外活动。Together Outdoors的资金将专门支持能力建设，并为每次旅行的20-25名青年提供户外娱乐旅行（徒步、山地自行车、攀岩、露营、钓鱼等），同时与罗诺克市学校合作开展课后项目。

Together Outdoors期待着培养、扩展并与我们联盟和其他组织分享此次捐款过程中关于慈善事业公平和包容的经验教训。我们已获得明年推出第二轮拨款的捐款承诺。TO希望大家关注这个计划和我们的拨款获得方的进展，我们将提供他们努力前行方面的更新信息。要了解更多关于TO如何努力使户外活动得到每个人欢迎的信息，请订阅我们的True North通讯或访问Togetheroutdoors.com。

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Together Outdoors是ORR支持和管理的一项计划，旨在培养所有人都能获得和喜欢的户外娱乐体验环境。我们通过户外社区各个方面的参与、伙伴关系和教育来促进这项工作。

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SOURCE Together Outdoors; Outdoor Recreation Roundtable