华盛顿州卫生部发起“正念之州”活动

这是一个由人推动的方法，旨在为华盛顿人民提供心理和情感健康服务。

华盛顿州奥林匹亚市2021年5月26日 /美通社/ -- 华盛顿州卫生部与州长 Inlee 的社会支持社区领导小组合作，宣布 开展一项创新性的活动，以解决新冠疫情对人们心理和情感健康带来的日益严重的影响。为了帮助全州的人们建立韧性并开始愈合创伤， “正念之州 (A Mindful State)”活动将利用华盛顿州拥有的最大资源：人民自身。

“正念之州”活动的推动力来自华盛顿人民的生活经历，他们将分享各自应对困境及战胜困难的个人故事。活动提供心理健康专家和倡导者的实用建议，并提供一份不断扩充的资源清单，供人们寻求帮助和重拾希望。

“这项活动提供了一种由人群力量来推动的体验，”州长社会支持社区领导小组成员 Lyle Quasim 解释说，“正念之州活动将丰富的个人故事和专家建议交织成一体，显示出我们并非孤立无援，而是身处更大的集体当中，并以前所未有的方式彼此相连。”

据估计，华盛顿有 50％ 至 60％ 的人口（300 万至 400 万人）预计会因新冠疫情对其生活和社区的影响而出现临床显著的心理和行为健康症状。临床显著症状足以损害社会、职业或其他功能领域。

“情感健康问题日益令人担忧，”社会支持社区领导小组主席 Sonya Campion 表示，“但好消息是，这些统计数字表明，还有 300 万到 400 万人可以帮助其他处于困境中的人们。我们鼓励人们每周和五个人沟通。要发挥积极影响，您无需成为专家，只需为人们提供支持，倾听他们的诉说并让他们感受到您的关心”。

“正念之州”由一项综合沟通活动提供支持，其目的是联络到所有华盛顿人——尤其是历史上没有被充分代表的群体。每一个人都可以参与“正念之州”，活动鼓励世界各地的人们倾听、了解，并分享自己的故事。

“正念之州”分享的任何内容或材料仅供参考，并 不能替代对身处危机的人们提供的专业帮助。

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联系人：Holly Rosenfeld

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Washington State Department of Health

SOURCE Washington State Department of Health