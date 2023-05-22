Huawei и партнеры объявляют о первых найденных ягуарах в заповеднике в Дзиламе (Мексика)

News provided by

Huawei

22 May, 2023, 10:41 ET

Система на базе искусственного интеллекта подтвердила присутствие как минимум пяти ягуаров в Дзиламском государственном заповеднике

МЕХИКО, 22 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Группа экспертов по охране природы объявила о том, что они обнаружили по меньшей мере пять ягуров в Дзиламском государственном заповеднике на Юкатане (Мексика).

Благодаря облачной платформе и искусственному интеллекту Huawei, команда определила двух взрослых самцов, одну взрослую самку и двух детенышей в рамках проекта Tech4Nature, запущенного IUCN и Huawei в 2022 году в Дзиламском государственном заповеднике.  

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With the help of Huawei Cloud and artificial intelligence, experts have identified at least five jaguars in a nature reserve in Dzilam, Yucatan.
With the help of Huawei Cloud and artificial intelligence, experts have identified at least five jaguars in a nature reserve in Dzilam, Yucatan.
The team uses an integrated and continuous monitoring system to track jaguars and their prey
The team uses an integrated and continuous monitoring system to track jaguars and their prey

До проекта эксперты не знали, водятся ли в заповеднике ягуары, и если да, то сколько их.

«Наш зонтичный вид — ягуары, потому что если мы их защищаем, то мы защищаем все, что их окружает. То, что мы делаем, – это огромный и новаторский шаг на пути принятия решений в области охраны природы и природопользования», — заявила координатор проекта инновационного агентства C Minds Регина Сервера(Regina Cervera).

В проекте используются инфракрасные камеры, аудиоустройства, облачные сервисы и искусственный интеллект для сбора, мониторинга и анализа акустических и визуальных данных. Они дают базовое представление о присутствии 25 видов, одним из которых является находящийся под угрозой исчезновения Североамериканский ягуар — зонтичный вид, указывающий на состояние всей экосистемы. Собираемые данные обрабатываются на разработанной компанией Huawei платформе ModelArts AI и платформе Rainforest Connection's Arbimon AI.

«Нам необходимо загружать данные на платформу больших данных из-за большого объема информации», — заявил Хоакин Салдана (Joaquin Saldana), директор стратегии маркетинга Huawei в Латинской Америке. – Нам необходимо обрабатывать их на высокой скорости и с использованием искусственного интеллекта. Тогда мы сможем начать понимать данные и обнаруживать интересующих нас животных».

Кроме C Minds и Huawei Mexico, партнерами по проекту являются союзInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), Политехнический университет Юкатана, организация Rainforest Connecting, правительственные органы Юкатана и местные общественные группы.

«Проект Tech4Nature в Мексике является успешным примером того, как местные общества используют инновационные технологии для сохранения биоразнообразия», — заявила руководитель проекта Green List в IUCN Надин Селим (Nadine Seleem).

На сегодняшний день партнеры по Tech4Nature, имеющие 30 000 изображений, 550 000 фонограмм и обширный ряд видеоматериалов, идентифицировали 119 видов. В их число входят 88 видов птиц, 22 видов млекопитающих, пять рептилий и четыре вида амфибий. Из них 34 вида занесены в красную книгу IUCN.

Данные также предоставляют исследователям широкий спектр данных для разработки природоохранных мер на основе гораздо более полного понимания всей экосистемы в целом.

«Знания чрезвычайно ценны, и именно их мы получаем в процессе мониторинга. Если мы не видим животных, мы не знаем, там ли они. Если люди не знают об этих животных, они не могут нам помочь», — заявила секретарь по устойчивому развитию Юкатана Сайда Родригес Гомес (Sayda Rodriguez Gomez).

Защита ягуара имеет большое значение для окружающих сообществ, и их участие в проекте очень важно.

«Это территория ягуаров. Если мы не защитим эту среду обитания, мы будем находить этих ягуаров только в книгах», — сказал Хуан Кастильо (Juan Castillo), лидер общины в Дзилам-де-Браво.

Мексиканским ягуарам угрожают браконьерство, вырубка лесов, потеря среды обитания и изменение климата. По оценкам экологов, в дикой природе в Мексике обитает от 4 000 до 5 000 ягуаров, более половины из которых живут на полуострове Юкатан, что делает эту территорию одним из основных регионов страны, где необходимо обеспечить охрану природы.

В настоящее время команда работает над созданием алгоритмов, позволяющих идентифицировать отдельных ягуаров, на основе которых можно будет более точно рассчитать численность популяции.

Во Всемирный день окружающей среды 5 июня IUCN и компания Huawei проведут третий вебинар Tech4Nature на тему «Разумное сохранение биоразнообразия». На мероприятии эксперты в области государственного управления, охраны природы и технологий обсудят, как технологии могут сделать охрану природы более разумной, и продемонстрируют современные инновации и достижения в этой области. IUCN и Huawei также представят обзор Smart Protected Areas, который поможет сделать охрану природы более эффективной за счет современных технологий.

Информация о Tech4Nature

Huawei и Международный союз охраны природы (IUCN) совместно запустили трехлетнее партнерство Tech4Nature в 2020 году для оценки эффективности охраны природы с помощью цифровых технологий по стандарту «зеленого списка» IUCN. Tech4Nature входит в инициативу Huawei по обеспечению цифровой доступности и устойчивого развития TECH4ALL.

Информация о TECH4ALL

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива и план действий компании Huawei по обеспечению цифровой доступности. Основной целью инициативы TECH4ALL, подкрепленной инновационными технологиями и партнерскими взаимоотношениями, является развитие инклюзивности и устойчивого развития в цифровом мире.

Более подробная информация о компании представлена на сайте Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2082136/With_Huawei_Cloud_artificial_intelligence_experts_identified_jaguars_a_nature.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2082137/The_team_integrated_continuous_monitoring_system_track_jaguars_prey.jpg

SOURCE Huawei

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