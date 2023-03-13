Huawei и партнеры будут расширять доступ к цифровым технологиям в Уганде

Благодаря проекту DigiTruck для более чем 10 000 бенефициаров будет предоставлено бесплатное обучение цифровым навыкам.

КИРУХУРА, Уганда, 13 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Президент Уганды Его Превосходительство Йовери Кагута Мусевени официально запустил в Уганде новый проект DigiTruck.

В течение трех лет в рамках данного проекта для более чем 10 000 бенефициаров будет проводиться бесплатное обучение цифровым навыкам.

DigiTruck project launched by H.E. Yoweri K. Museveni, the President of the Republic of Uganda

Проект DigiTruck, запущенный в районе Кирухура 8 марта на мероприятии в честь Международного женского дня, является частью TECH4ALL — долгосрочной инициативы компании Huawei по обеспечению инклюзивности и устойчивого развития по всему миру.

Президент Йовери Мусевени прокомментировал в Твиттере это событие следующим образом: «Я запустил проект Huawei DigiTruck в Уганде. Проект, который будет приносить пользу более чем 10 000 угандийцев в течение 3 лет, особенно Джуа-Кали, владельцам предприятий, женщинам, молодым девушкам и студентам за счет обучения цифровым технологиям». Он добавил, что «...цифровая трансформация является одной из ключевых движущих сил эффективного развития человеческого капитала, поэтому мне приятно запустить данный проект Huawei».

В соответствии с темой Международного женского дня «DigitAll: инновации для обеспечения равенства мужчин и женщин» и национальной темой Уганды «Равные возможности в образовании, научные технологии для инноваций и равенство мужчин и женщин» приоритетными бенефициарами проекта DigiTruck в Уганде являются девочки и женщины. Другими целевыми бенефициарами являются молодые люди и владельцы микро- и малых предприятий «Джуа-Кали».

«Цифровизация предприятий Джуа-Кали создаст устойчивые возможности для получения средств к существованию для неформального сектора, поскольку это позволит малым предприятиям участвовать в региональной и национальной торговле и расширять клиентскую базу, а также позволит предприятиям предоставлять клиентам более широкий спектр услуг и продуктов, — заявил полковник в отставке Окелло П. Чарльз Энгола, государственный министр труда, занятости и производственных отношений в Уганде. — Кроме того, обучение будет способствовать повышению доступности финансовых услуг за счет расширения возможностей для управления мобильными денежными операциями и расширения возможностей трудоустройства, особенно в сельских районах».

Проект DigiTruck в Уганде, осуществляемый совместно с Министерством труда, гендерного и социального развития и международным социальным предприятием Close the Gap, согласуется с национальным видением до 2040 года, Национальным планом развития и Стратегией цифровой повестки дня в области образования. Основное внимание в этих инициативах уделяется развитию навыков цифровых основ, цифровой коммуникации и информации, цифровых транзакций, использования Интернета для решения проблем, сетевой безопасности, гражданской ответственности и конфиденциальности данных.

«Будучи международным социальным предприятием, существующим для сокращения цифровой пропасти, Close the Gap считает, что доступ к цифровым навыкам является ключом к расширению прав и возможностей людей с экономической и социальной точек зрения», — заявила Франциска Муэма (Francisca Muema), руководитель проекта DigiTruck из Close the Gap.

DigiTrucks, переоборудованные из бывших в употреблении грузовых контейнеров, представляют собой передвижные классные комнаты, установленные в грузовиках, которые могут приехать в отдаленные общины, не имеющие возможностей для обучения. Каждый 40-часовой курс обучает студентов навыкам цифровой грамотности, таким как использование устройств, офисного программного обеспечения и Интернета, а также коммуникативным навыкам, таким как написание резюме, отправка онлайн заявки на работу и ведение онлайн-бизнеса. Подключенный к 4G грузовик DigiTruck может вместить 20 учащихся в течение одной сессии и оснащен смартфонами, ноутбуками и смарт-экраном IdeaHub от Huawei. Поскольку все устройства работают на солнечной энергии, DigiTrucks могут предоставлять услуги сообществам, не имеющим источника питания.

«Этот проект позволит людям в большинстве сельских районов Уганды получить навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а также расширить свой бизнес с помощью электронной коммерции и онлайн-маркетинга. Именно поэтому наш лозунг — «Лучший ты для лучшей Уганды», — заявил Гао Фэй (Gao Fei), управляющий директор подразделения Huawei в Уганде. — Мы продолжим внедрять инновации и прилагать усилия вместе с нашими партнерами для развития более инклюзивного и устойчивого цифрового мира для всех».

На данный момент компания Huawei запустила проекты DigiTruck в Кении, Гане и Франции, уделяя особое внимание обучению цифровым навыкам людей, которые с большой вероятностью могут отставать в знаниях касательно цифрового мира, включая сельские общины, пожилых людей, безработную молодежь, людей с ограниченными возможностями и женщин.

Информация об инициативе TECH4ALL от Huawei

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива и план действий компании Huawei по инклюзивности в области цифровых технологий. Благодаря инновационным технологиям и партнерствам, инициатива TECH4ALL предназначена для содействия инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт инициативы TECH4ALL от Huawei по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2031200/DigiTruck_project_launched_H_E_Yoweri_K_Museveni_President_Republic.jpg

SOURCE Huawei