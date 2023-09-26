Huawei запускает глобальную демо-площадку для ускорения цифровизации в образовании

Huawei запускает глобальную демонстрационную площадку «умного» образования для ускорения цифровизации в образовании

ШАНХАЙ, 26 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023 на семинаре на тему «Умное преподавание и обучение для ускорения внедрения интеллектуальных технологий в образовании» компания Huawei запустила глобальную демонстрационную площадку «умного образования», а также представила эталонную архитектуру решения для экосферы цифрового образования, целью которой является создание полностью подключенной, сенсорной и интерактивной образовательной экосистемы и ускорение интеллектуальной модернизации системы образования.

Launch of the global intelligent education showcase in Dongguan

Ся Цзунь (Xia Zun), президент глобального подразделения Huawei Enterprise BG по работе с клиентами из государственного сектора, в своем вступительном слове отметил, что в современном цифровом обществе система образования все более ориентируется на учащихся. Он добавил, что интеллект открыл для сектора образования дорогу в новую эпоху, а интеллектуальные технологии вызвали к жизни новые форматы обучения, что является постоянным стимулом для преобразований. Ся также отметил, что компания Huawei вместе со своими партнерами продолжит применять технологии нового поколения, такие как искусственный интеллект, большие данные и VR, чтобы помочь сектору образования в переходе на цифровые и интеллектуальные технологии, и будет делиться достижениями в этой области.

Хуанг Юй (Huang Yu), эксперт по решениям в области образования Huawei Enterprise BG, представил на заседании эталонную архитектуру решения для экосферы цифрового образования. Хуанг отметил, что используя свои преимущества в области периферийно-облачной синергии, компания Huawei создала такую экосферу на основе «единого экрана, единой сети, единого облака, единой платформы и единого входа». За счет интеграции образовательных ресурсов в рамках различных сценариев компания Huawei перешла от интеллектуального подключения к многоуровневому всестороннему взаимодействию между различными интеллектуальными платформами и приложениями. Это позволяет расширить возможности сектора, помогая преодолеть цифровой барьер и обеспечить качественное образование для всех.

Управлением образования города Дунгуань совместно с компанией Huawei была разработана концепция интеллектуального образования и создана демонстрационная площадка на основе «умного кампуса» Huawei и региональной облачной образовательной платформы, что послужило примером для других городов. С помощью ИКТ, интегрированных в демонстрационную площадку, были представлены достижения Дунгуаня в области интеллектуального образования, включая принцип «единый центр и две платформы», новую образовательную инфраструктуру, сетевую безопасность и «умный кампус». Эти достижения, охватывающие целый ряд сценариев, таких как управление данными и услугами, онлайн-обучение и цифровое преподавание, стали важнейшей вехой в развитии системы образования в Дунгуане. Опираясь на технологии и данные, в Дунгуане были созданы центр обработки больших данных для общего образования и две онлайн-платформы, отвечающие самым высоким стандартам. Создание этих платформ и центра обработки данных стало основой для качественного рывка в развитии интеллектуального образования в регионе за счет стимулирования интенсивного сооружения цифрового кампуса в масштабах всего города, поддержки точного принятия решений, совершенствования управления, персонализации услуг и цифрового обучения, а также внедрения инновационных подходов и моделей обучения.

На сегодняшний день компания Huawei обслуживает более 2800 департаментов образования и учебных учреждений в более чем 120 странах и регионах, помогая им внедрять интеллектуальные технологии в сфере образования и воспитывать перспективных практических специалистов.

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