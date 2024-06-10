Huawei показывает, как привлечь азиатских туристов премиум-класса, на Digital Tourist 2024

Семинар по привлечению азиатских путешественников премиум-класса, организованный рекламной платформой Petal Ads компании Huawei

МАДРИД, 10 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Платформа рекламы на мобильных устройствах Petal Ads компании Huawei на собравшемся в седьмой раз форуме Digital Tourist 2024 подтвердила приверженность компании Huawei поддержке испанской туристической отрасли посредством эффективных решений для привлечения китайских путешественников премиум-класса к богатой культуре Испании.

Workshop on Reaching Premium Asian Travellers organized by Petal Ads, Huawei’s advertising platform

Digital Tourist 2024 — это специальный форум представителей цифрового и туристического секторов, проходивший с 6 по 7 июня. Целью его проведения является поощрение обсуждения, рассмотрения и изучения возможных вариантов использования цифровых технологий для создания новых возможностей достижения Испанией социально-экономических целей.

Во время мероприятия Huawei продемонстрировала роль платформы Petal Ads в увеличении среднего значения расходов посетителя, распределении потоков посетителей и сохранении турпотока по завершении пикового сезона.

Huawei проводит круглый стол на тему «Проблемы маркетинга туристических направлений»

В рамках форума Digital Tourist 2024 компания Huawei провела круглый стол по проблемам маркетинга туристических направлений. Твердо веря в возможность применения технологий для решения актуальных проблем отрасли, компания Huawei представила свои новейшие решения, предназначенные для преодоления проблем, с которыми сталкиваются организации, специализирующиеся на маркетинге туристических направлений.

В круглом столе приняли участие такие лидеры, как Тоно Франко (Tono Franco), директор Visit Valencia; Хосе Камареро (José Camarero), директор по туризму Региона Валенсия; Хосе Ф. Мансебо (José F. Mancebo), директор Совета по туризму Коста-Бланки; Мэй Эскобар (May Escobar); советник по туризму, инновациям и цифровизации городского совета Сеговии; а также Даниэль Каро (Daniel Caro), директор по развитию туризма Turismo de Andalucia. Модератором круглого стола выступила Мария Рамиро (María Ramiro), директор по продажам европейского рекламного бизнеса подразделения Huawei Mobile Services.

В ходе круглого стола была подчеркнута важность адаптации маркетинговых стратегий под каждое туристическое направление и особое внимание уделено эффективному сочетанию маркетинговых инструментов для превращения интереса в реальные поездки. В числе обсуждаемых проблем были сложность планирования с использованием государственных средств и необходимость создания тщательно проработанных стратегий, ориентированных на конкретные направления. Акцент был сделан на важности данных, формулировании правильных вопросов для сбора соответствующих данных и проблемах доступа к рыночным данным из отдаленных мест, особенно из Китая. Привлечение ценных туристов посредством устойчиво развивающихся и культурно обогащающих визитов было признано критически важным. Конференция завершилась призывом к маркетинговым стратегиям, позволяющим сбалансировать эффективную рекламу и устойчивое развитие.

Семинар Huawei по привлечению азиатских путешественников премиум-класса

В рамках семинара под руководством Марии Рамиро были рассмотрены лучшие стратегии привлечения азиатских путешественников премиум-класса.

Обращаясь к присутствующим, Мария Рамиро сказала: «Huawei будет и впредь стремиться в рамках сотрудничества с ценными партнерами предлагать улучшенные маркетинговые инструменты, которые помогут привлечь больше азиатских туристов в прекрасную Испанию. В том числе помогут повысить среднее значение расходов посетителя, а также привлечь туристов в менее известные туристические места и более равномерно распределить их по всей Испании в разные времена года».

О платформе Petal Ads

Petal Ads — мобильная рекламная платформа компании Huawei — объединяет издателей, рекламщиков и маркетологов со всего мира. Имея в своем распоряжении 360 000 издателей и широкий набор отраслей, представленный более чем 200 секторами, она позволяет агентствам и компаниям получить охват в 730 миллионов новых клиентов по всему миру.

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: https://ads.huawei.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2433289/Huawei_Workshop_Petal_Ads.jpg