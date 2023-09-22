Huawei выпускает Белую книгу по интеллектуальной трансформации общественных услуг Huawei выпускает Белую книгу по архитектуре интеллектуальной трансформации общественных услуг

ШАНХАЙ, 22 сент., 2023 /PRNewswire/ -- На конференции HUAWEI CONNECT 2023 компания Huawei провела дающий пищу для размышлений саммит по теме "Ускорение интеллектуальной трансформации общественных услуг для продвижения когнитивного общества". На данном мероприятии компания Huawei представила Белую книгу по вопросу архитектуры интеллектуальной трансформации общественных услуг, а первопроходцы в области глобальных общественных услуг рассказали о трендах в области интеллектуальной трансформации и направлениях внедрения подобных услуг, чтобы сделать их более инклюзивными и направленными на решение конкретных задач.

White Paper on Architecture for Intelligent Transformation of Public Services Xia Zun, President of Huawei Global Public Sector

В ходе саммита Ся Цзунь (Xia Zun), президент подразделения Global Public Sector компании Huawei, отметил: "Интеллектуальные системы дают возможность общественному сектору лучше обслуживать большее количество людей. В человекоцентрированном обществе, объединенном общими ценностями, для создания диджитал-инфраструктуры и активизации диджитал-экосферы с целью ускорения интеллектуальной трансформации общественных услуг требуется более тесное взаимодействие и сотрудничество."

С этой целью была подготовлена Белая бумага по вопросу архитектуры интеллектуальной трансформации общественных услуг . Хонг-Энг Ко (Hong-Eng Koh), главный научный сотрудник Huawei Global Public Sector, отметил: "Архитектура для интеллектуальной трансформации общественных услуг состоит из интеллектуальных датчиков, интеллектуальных подключений, интеллектуальной базы, интеллектуальных платформ, больших моделей ИИ и интеллектуальных приложений". Наша цель -- инклюзивные общественные услуги и интеллектуальное управление за счет усилий по оптимизации "гуманизации" общественные услуг, продвижению "широты" совместного творчества, улучшению "точности" управления, увеличению "скорости" экстренного реагирования, улучшению "силы" инфраструктуры и увеличению "плотности" осведомленности о ситуации.

Интеллектуальная трансформация государственных услуг от компании Huawei построена на четырех сценариях:

Интеллектуальное образование: Интеллектуальная трансформация способствует образованию без границ и обеспечивает проактивные и интеллектуальные обучающие сервисы, давая возможность получать школьное образование не только в стенах классной комнаты, а в любом месте в любое время.

Интеллектуальная система здравоохранения: Интеллектуальная трансформация в этой сфере обеспечивает новый взгляд на управление и режимы обслуживания системы здравоохранения и помогает создать эффективную сервисную систему здравоохранения, ориентированную на людей, с оптимальным пользовательским опытом.

ИИ для государственных и общественных услуг (AI4G): Huawei AI4G обеспечивает инновации и трансформацию общественных услуг, социального производства и экономического благополучия людей для лучшего управления, жизни и экономики.

Цифровизация общественных услуг: Национальная цифровая инфрастуктура, состоящая из облака и сети, будет доработана для поддержки цифровой трансформации общественных услуг. Соединяя общественные коммунальные службы и государственные учреждения в большом количестве разных городов, данная инфраструктура обеспечивает инновационное электронное правительство, образование и услуги здравоохранения как в городской среде, так и в удаленных сельских районах. Это поможет сделать общественные услуги более инклюзивными и справедливыми.

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