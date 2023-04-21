Huawei представляет решения для интернет-инфраструктуры нового поколения

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Huawei

Apr 21, 2023, 09:26 ET

Huawei представляет решения для интернет-инфраструктуры нового поколения, которые расширяют возможности экологической цифровой трансформации индустрии интернет-провайдеров

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 21 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время саммита Huawei Global Internet Service Industry Summit & Global Optical Summit компания Huawei представила свои продукты и решения для интернет-инфраструктуры нового поколения, в том числе Huawei FTTR OptiXstar F30, комплексную серию OTN-решений 400G, первое в отрасли коммерческое решение 50G PON и NetEngine 8000 F8. На саммите собрались сотни руководителей и технических экспертов индустрии интернет-провайдеров (Internet Service Provider (ISP)) для обсуждения полностью оптических сетей, цифровой трансформации и экологически безопасных решений, направленных на создание более рациональной, экологичной и устойчивой интернет-инфраструктуры.

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Ernest Zhang, President of Huawei European Enterprise Business
Ernest Zhang, President of Huawei European Enterprise Business

Президент компании Huawei European Enterprise Business Эрнест Чжан (Ernest Zhang) подчеркнул, что цифровая трансформация предприятий является определенной тенденцией, и Huawei осуществляет инновации в интернет-инфраструктуре посредством трех усилий: инвестиций в техническое развитие, сотрудничества партнеров в сфере исследований и разработок, а также устойчивого развития.

По словам президента компании Huawei Enterprise Optical Business Domain Гу Юнбо (Gu Yunbo), в эпоху гигабитных сетей премиальный опыт является основой конкурентоспособности. Разработанное компанией Huawei полностью оптическое сетевое решение премиум-класса F5G помогает поставщикам интернет-услуг создавать рентабельную и непревзойденную сеть, обеспечивающую развитие B2H и B2B бизнеса.

Компания Huawei представила на саммите четыре новых продукта и решения для индустрии интернет-провайдеров:

Для полностью оптической домашней сети Huawei FTTR OptiXstar F30 является первым в отрасли полностью оптическим домашним сетевым продуктом, который работает на архитектуре C-WAN. Его подключение со скоростью 2000 Мбит/с обеспечивает высокое качество цифрового обслуживания в доме.

В области сверхширокополосного доступа Huawei 50G PON является первым в отрасли коммерческим решением, которое позволяет на 25% увеличить бюджет оптической мощности и обеспечить существующее развертывание ODN без дополнительных кабелей.

В сфере сверхвысокоскоростных транспортных сетей компания Huawei представила комплексную серию OTN-решений 400G, максимально повышая ценность оптоволокна при работе с технологией сверхширокомасштабного оптоволоконного спектра Huawei.

И, наконец, компания Huawei выпустила новейший универсальный маршрутизатор NetEngine 8000-F8 с высокой производительностью, низким энергопотреблением и большим количеством услуг.

Пере Атентас (Pere Atentas), генеральный директор Rede Aberta, Spanish ISP, заявил, что мощный потенциал NetEngine 8000-F8 может способствовать развитию собственного бизнеса поставщиков интернет-услуг в течение следующего десятилетия.

"Ценность FTTO в плане экологичности и энергоэффективности идеально согласуется с ценностным предложением Alea по развертыванию сетей в гостиничной отрасли", – отметил Франсиско Боначера, генеральный директор Алеа Солучионес (Alea Soluciones).

В рамках конференции FTTH Conference 2023, которая проходила с 18 по 20 апреля 2023 года, компания Huawei также представила свои решения для технологической инновации и экологической трансформации индустрии ISP.

Более подробная информация о технологиях Huawei в сфере ISP и оптической сети представлена на сайте: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network.

КОНТАКТ: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2059193/image_986294_35516299.jpg

SOURCE Huawei

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