Huawei представляет решения для интернет-инфраструктуры нового поколения, которые расширяют возможности экологической цифровой трансформации индустрии интернет-провайдеров

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 21 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время саммита Huawei Global Internet Service Industry Summit & Global Optical Summit компания Huawei представила свои продукты и решения для интернет-инфраструктуры нового поколения, в том числе Huawei FTTR OptiXstar F30, комплексную серию OTN-решений 400G, первое в отрасли коммерческое решение 50G PON и NetEngine 8000 F8. На саммите собрались сотни руководителей и технических экспертов индустрии интернет-провайдеров (Internet Service Provider (ISP)) для обсуждения полностью оптических сетей, цифровой трансформации и экологически безопасных решений, направленных на создание более рациональной, экологичной и устойчивой интернет-инфраструктуры.

Ernest Zhang, President of Huawei European Enterprise Business

Президент компании Huawei European Enterprise Business Эрнест Чжан (Ernest Zhang) подчеркнул, что цифровая трансформация предприятий является определенной тенденцией, и Huawei осуществляет инновации в интернет-инфраструктуре посредством трех усилий: инвестиций в техническое развитие, сотрудничества партнеров в сфере исследований и разработок, а также устойчивого развития.

По словам президента компании Huawei Enterprise Optical Business Domain Гу Юнбо (Gu Yunbo), в эпоху гигабитных сетей премиальный опыт является основой конкурентоспособности. Разработанное компанией Huawei полностью оптическое сетевое решение премиум-класса F5G помогает поставщикам интернет-услуг создавать рентабельную и непревзойденную сеть, обеспечивающую развитие B2H и B2B бизнеса.

Компания Huawei представила на саммите четыре новых продукта и решения для индустрии интернет-провайдеров:

Для полностью оптической домашней сети Huawei FTTR OptiXstar F30 является первым в отрасли полностью оптическим домашним сетевым продуктом, который работает на архитектуре C-WAN. Его подключение со скоростью 2000 Мбит/с обеспечивает высокое качество цифрового обслуживания в доме.

В области сверхширокополосного доступа Huawei 50G PON является первым в отрасли коммерческим решением, которое позволяет на 25% увеличить бюджет оптической мощности и обеспечить существующее развертывание ODN без дополнительных кабелей.

В сфере сверхвысокоскоростных транспортных сетей компания Huawei представила комплексную серию OTN-решений 400G, максимально повышая ценность оптоволокна при работе с технологией сверхширокомасштабного оптоволоконного спектра Huawei.

И, наконец, компания Huawei выпустила новейший универсальный маршрутизатор NetEngine 8000-F8 с высокой производительностью, низким энергопотреблением и большим количеством услуг.

Пере Атентас (Pere Atentas), генеральный директор Rede Aberta, Spanish ISP, заявил, что мощный потенциал NetEngine 8000-F8 может способствовать развитию собственного бизнеса поставщиков интернет-услуг в течение следующего десятилетия.

"Ценность FTTO в плане экологичности и энергоэффективности идеально согласуется с ценностным предложением Alea по развертыванию сетей в гостиничной отрасли", – отметил Франсиско Боначера, генеральный директор Алеа Солучионес (Alea Soluciones).

В рамках конференции FTTH Conference 2023, которая проходила с 18 по 20 апреля 2023 года, компания Huawei также представила свои решения для технологической инновации и экологической трансформации индустрии ISP.

Более подробная информация о технологиях Huawei в сфере ISP и оптической сети представлена на сайте: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network.

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