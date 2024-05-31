Huawei укрепляет связи между Европой и Китаем на ITB China 2024

ШАНХАЙ, 31 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Petal Ads, мобильная рекламная платформа Huawei, с пользой посетила ITB China 2024, способствуя углублению связей между Европой и Китаем. Мероприятие ITB China, проходящее в выставочном и конференц-центре Shanghai World Expo, является одной из самых важных туристических выставок B2B для китайского рынка – оно привлекает лидеров туризма и путешествий, а также международных посетителей со всего мира.

María Ramiro, Sales Director of Ads Business at Huawei Mobile Services Europe, presents at ITB China

Мероприятие, проходившее с 28 по 30 мая, началось с того, что компания Huawei выступила с программной речью, в которой продемонстрировала универсальные рекламные решения Petal Ads для стимулирования роста туристической отрасли как на местном, так и на международном уровне. Компания Huawei также поделилась ключевыми достижениями, помогающими партнерам по путешествиям и предметам роскоши успешно расширяться.

Рекламные решения на основе данных Petal Ads стимулируют глобальную связь

Предоставляя безграничные возможности европейским отраслевым партнерам, стремящимся связаться с китайскими потребителями, Petal Ads использует ИИ, большие данные, а также онлайн и оффлайн-каналы в дополнение к своему глубокому пониманию рынка Китая.

Это позволяет Petal Ads определять предпочтения китайских потребителей, разрабатывая целевые маркетинговые стратегии, которые помогают партнерам подключаться к этой аудитории и открывать новые рыночные возможности. Интеллектуальная маркетинговая платформа получает комплексные данные из экосистемы Huawei, построенной на их взаимосвязанной системе оборудования, программного обеспечения и услуг.

Petal Ads имеет все для для достижения рекламных целей туристических партнеров – независимо от того, на какой стадии они находятся. Разнообразные точки соприкосновения устройств Huawei, включая медиа и сторонние приложения, также привлекают потребителей с помощью нативной рекламы, видео в реальном времени и многого другого, с локализованным креативным контентом, который демонстрирует живописные виды и истории туристических направлений.

Кроме того, приложение Skytone, разработанное Huawei, обеспечивает высокоскоростной доступ к сети для совместимых смартфонов Huawei или Honor в более чем 100 странах и регионах одним касанием.

Huawei развивает партнерские отношения в сфере туризма, предметов роскоши и образования

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит укреплять китайско-европейские отношения посредством взаимовыгодного партнерства в сфере туризма, предметов роскоши и образования. Используя свой совокупный опыт, Huawei постоянно совершенствует свой набор инновационных рекламных решений с полным спектром услуг.

Например, Huawei работает с онлайн-платформами туристических услуг для разработки рекламных стратегий и создания надежных моделей данных и визуальных панелей мониторинга на основе ключевых показателей туристических направлений. В итоге это дает более ценную информацию, которую партнеры по туризму могут использовать для совершенствования своих стратегий. Платформа также работает с ведущими брендами в сфере туризма, автомобилей и предметов роскоши, чтобы постоянно обновлять их возможности.

На ITB China 2024, продемонстрировав свою приверженность укреплению связей между Европой и Китаем, компания Huawei провела продуктивную встречу с представителями заинтересованных сторон туристической отрасли, таких как Европейская комиссия по туризму, TourSpain и Visit Portugal.

О Petal Ads

Petal Ads — это бурно развивающаяся и ведущая в отрасли экосистема мобильной рекламы на базе Huawei Technologies для издателей, рекламодателей и маркетологов, которые стремятся стимулировать рост своего бизнеса и расширить свою аудиторию.

Petal Ads достигает этой цели за счет обширной платформы, объединяющей более 360 000 издателей по всему миру и рекламодателей из более чем 200 различных секторов экономики, а также агентств и компаний с охватом более 730 миллионов новых клиентов.

Petal Ads предлагает первоклассные решения для таргетинга, опирающиеся на аппаратные, программные и сервисные ресурсы и знания, полученные на основе данных из собственных источников, и задействующие интеллектуальную систему пользовательских тегов, которая помогает рекламодателям при расчете аудитории, анализе информации и ретаргетинге.

Отмеченная наградами, экономически эффективная рекламная платформа идеально подходит для тех, кто ставит своей целью охватить незадействованную и ценную новую аудиторию. Выбираемая известными партнерами, платформа Petal Ads обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользователей, а также имеет локальные и глобальные службы поддержки, предлагающие индивидуальные решения.

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: ads.huawei.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2425858/Huawei_1.jpg