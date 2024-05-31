Huawei укрепляет связи между Европой и Китаем на ITB China 2024

News provided by

Huawei Consumer Business Group

May 31, 2024, 06:41 ET

ШАНХАЙ, 31 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Petal Ads, мобильная рекламная платформа Huawei, с пользой посетила ITB China 2024, способствуя углублению связей между Европой и Китаем. Мероприятие ITB China, проходящее в выставочном и конференц-центре Shanghai World Expo, является одной из самых важных туристических выставок B2B для китайского рынка – оно привлекает лидеров туризма и путешествий, а также международных посетителей со всего мира.

Continue Reading
María Ramiro, Sales Director of Ads Business at Huawei Mobile Services Europe, presents at ITB China
María Ramiro, Sales Director of Ads Business at Huawei Mobile Services Europe, presents at ITB China

Мероприятие, проходившее с 28 по 30 мая, началось с того, что компания Huawei выступила с программной речью, в которой продемонстрировала универсальные рекламные решения Petal Ads для стимулирования роста туристической отрасли как на местном, так и на международном уровне. Компания Huawei также поделилась ключевыми достижениями, помогающими партнерам по путешествиям и предметам роскоши успешно расширяться.

Рекламные решения на основе данных Petal Ads стимулируют глобальную связь

Предоставляя безграничные возможности европейским отраслевым партнерам, стремящимся связаться с китайскими потребителями, Petal Ads использует ИИ, большие данные, а также онлайн и оффлайн-каналы в дополнение к своему глубокому пониманию рынка Китая.

Это позволяет Petal Ads определять предпочтения китайских потребителей, разрабатывая целевые маркетинговые стратегии, которые помогают партнерам подключаться к этой аудитории и открывать новые рыночные возможности. Интеллектуальная маркетинговая платформа получает комплексные данные из экосистемы Huawei, построенной на их взаимосвязанной системе оборудования, программного обеспечения и услуг.

Petal Ads имеет все для для достижения рекламных целей туристических партнеров – независимо от того, на какой стадии они находятся. Разнообразные точки соприкосновения устройств Huawei, включая медиа и сторонние приложения, также привлекают потребителей с помощью нативной рекламы, видео в реальном времени и многого другого, с локализованным креативным контентом, который демонстрирует живописные виды и истории туристических направлений.

Кроме того, приложение Skytone, разработанное Huawei, обеспечивает высокоскоростной доступ к сети для совместимых смартфонов Huawei или Honor в более чем 100 странах и регионах одним касанием.

Huawei развивает партнерские отношения в сфере туризма, предметов роскоши и образования

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит укреплять китайско-европейские отношения посредством взаимовыгодного партнерства в сфере туризма, предметов роскоши и образования. Используя свой совокупный опыт, Huawei постоянно совершенствует свой набор инновационных рекламных решений с полным спектром услуг.

Например, Huawei работает с онлайн-платформами туристических услуг для разработки рекламных стратегий и создания надежных моделей данных и визуальных панелей мониторинга на основе ключевых показателей туристических направлений. В итоге это дает более ценную информацию, которую партнеры по туризму могут использовать для совершенствования своих стратегий. Платформа также работает с ведущими брендами в сфере туризма, автомобилей и предметов роскоши, чтобы постоянно обновлять их возможности.

На ITB China 2024, продемонстрировав свою приверженность укреплению связей между Европой и Китаем, компания Huawei провела продуктивную встречу с представителями заинтересованных сторон туристической отрасли, таких как Европейская комиссия по туризму, TourSpain и Visit Portugal.

О Petal Ads

Petal Ads — это бурно развивающаяся и ведущая в отрасли экосистема мобильной рекламы на базе Huawei Technologies для издателей, рекламодателей и маркетологов, которые стремятся стимулировать рост своего бизнеса и расширить свою аудиторию.

Petal Ads достигает этой цели за счет обширной платформы, объединяющей более 360 000 издателей по всему миру и рекламодателей из более чем 200 различных секторов экономики, а также агентств и компаний с охватом более 730 миллионов новых клиентов.

Petal Ads предлагает первоклассные решения для таргетинга, опирающиеся на аппаратные, программные и сервисные ресурсы и знания, полученные на основе данных из собственных источников, и задействующие интеллектуальную систему пользовательских тегов, которая помогает рекламодателям при расчете аудитории, анализе информации и ретаргетинге.

Отмеченная наградами, экономически эффективная рекламная платформа идеально подходит для тех, кто ставит своей целью охватить незадействованную и ценную новую аудиторию. Выбираемая известными партнерами, платформа Petal Ads обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользователей, а также имеет локальные и глобальные службы поддержки, предлагающие индивидуальные решения.

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: ads.huawei.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2425858/Huawei_1.jpg

Also from this source

Společnost Huawei na veletrhu ITB China 2024 podpořila rozvoj silnějších vztahů mezi Evropou a Čínou

Společnost Huawei na veletrhu ITB China 2024 podpořila rozvoj silnějších vztahů mezi Evropou a Čínou

Petal Ads, mobilní reklamní platforma společnosti Huawei, byla na veletrhu ITB China 2024 prezentována velice přínosně a podpořila další prohlubování ...
Huawei favorise le renforcement des liens entre l'Europe et la Chine au salon ITB China 2024

Huawei favorise le renforcement des liens entre l'Europe et la Chine au salon ITB China 2024

Petal Ads, la plateforme de publicité mobile de Huawei, a vécu une expérience enrichissante au salon ITB China 2024, favorisant le renforcement des...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Data Analytics

Image1

Data Analytics

Image1

Mobile Entertainment

Image1

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics