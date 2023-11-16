Huawei представляет Парижский инновационный центр во время Europe Innovation Day

Ежегодные инвестиции в 2 млн евро на создание экосистемы, способствующей более тесному сотрудничеству с малым и средним бизнесом и не только

ПАРИЖ, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei сегодня в Париже провела конференцию Innovation Day 2023, темой стало: «Инновации малого и среднего бизнеса: открывая экономическое будущее Европы». Мероприятие собрало вместе новаторов со всей Европы и не только, чтобы обсудить совместную работу ради процветания малого и среднего бизнеса. На мероприятии компания Huawei объявила об открытии своего Парижского инновационного центра, который будет служить платформой для углубленного сотрудничества между Huawei и партнерами.

From left to right: Kenneth Fredriksen, Senior Vice President of Huawei Europe, Vicky Zhang, Vice President of Corporate Communications, Antonony Gu, Vice President of Huawei IT Product Line, François Mercier-Tigrine, Scientific Director and Co-Founder of HR Rain, and François KRUTA, Co-Founder and CEO of Ubudu attended the Paris Innovation Center launch ceremony

Вики Чжан (Vicky Zhang), вице-президент по корпоративным вопросам Huawei, отметила: «Только работая вместе, мы сможем построить здоровую экосистему для процветания Европы». Вместе со своими партнерами по малому и среднему бизнесу, HD Rain and Ubudu, компания Huawei объявила об открытии своего Парижского инновационного центра. Кеннет Фредриксен (Kenneth Fredriksen), старший вице-президент Huawei Europe, сказал: «Тридцать лет назад Huawei был тоже маленькой компанией. Сегодня я с гордостью объявляю о запуске компанией Huawei своего Парижского инновационного центра. Эта платформа приведет всех наших партнеров — опытные компании или малый и средний бизнес — к процветанию».

Huawei будет ежегодно инвестировать более 2 миллионов евро в Парижский инновационный центр и откроет свою платформу с более 80 отраслевыми сценариями для партнеров. Центр не только будет стимулировать обмен знаниями и совместные инновации, но и предоставит профессиональные ресурсы для интеграции и верификации, а также для поддержки выхода на рынок. Благодаря комплексной системе поддержки инновационный центр станет обновлением лаборатории Huawei Paris OpenLab, которая с 2018 года обслужила уже более 200 партнеров.

Цифровизация стала основной темой дискуссий. Хорст Хайц (Horst Heitz), председатель управляющего комитета SME Connect, поделился своим видением важности цифровизации малого и среднего бизнеса: «Преимуществом малого и среднего бизнеса и стартапов являются их революционные идеи и инновационный подход к бизнесу и технологиям, но в то же самое время, чтобы оставаться конкурентными, им нужно улучшить свои бизнес-структуры, внутренние процессы, киберустойчивость и прочее. Единственный способ добиться этого — достичь полной цифровизации и адаптироваться к быстроменяющемуся европейскому рынку. И тут мы можем помочь им вырасти и поддержать их».

Многие отраслевые лидеры инициировали углубление сотрудничества, чтобы помочь малому и среднему бизнесу достичь успеха. Джулия Девос (Julia Devos), глава «новых чемпионов» на Всемирном экономическом форуме, сказала: «Малый и средний бизнес — это основа экономики и залог устойчивого будущего. Вместе мы можем создать систему поддержки, которая поможет им подготовиться к сложностям и возможностям будущего и привести их к процветанию». Франсуа Мерсье-Тигрин, сооснователь и научный директор HD Rain поддержал ее точку зрения: «малый и средний бизнес, особенно DeepTech, очень важен для заполнения промежутка между временем, когда технологии еще находятся на стадии разработки, и временем, когда они индустриализируются. Это стадия, когда новым технологиям нужна поддержка в финансировании и доступе к рынкам, например благодаря партнерству с учреждениями и большими компаниями. Программа Huawei Digital InPulse — это хороший пример того, как большие компании могут помочь малому и среднему бизнесу найти новые возможности на рынках, где их еще мало знают».

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