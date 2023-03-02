Huawei представляет Умный учебный класс 2.0 на выставке MWC 2023

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила решение для умных учебных классов нового поколения на Форуме по образованию, проходящем в рамках выставки MWC 2023. В данном решении используются технологии Wi-Fi 7 и интеллектуальные периферийные устройства, обеспечивающие возможность интеллектуального обучения за счет облачно-периферийной синергии. На этом форуме компания Huawei также предложила внедрить инклюзивные образовательные ресурсы, расширить исследовательские возможности, оптимизировать управление с помощью комплексных образовательных решений и в конечном итоге ускорить цифровую модернизацию образовательной отрасли.

Smart Classroom 2.0 Solution Launch

В своей вступительной речи директор по образовательной отрасли международного общественного сектора компании Huawei Марк Ян (Mark Yang) заявил следующее: «ИКТ нового поколения лидируют в цифровой трансформации образования. Диверсифицированные каналы обучения, иммерсивный опыт и универсальное обучение — вот современные тренды. Компания Huawei сотрудничает с партнерами по разработке комплексных решений, чтобы помочь клиентам в создании цифрового фундамента, строительстве умных кампусов и учебных классов, а также цифровизации образовательного процесса. Вместе мы поощряем интеллектуальные среды для обучения на основе сценариев, экспериментального и интерактивного обучения с целью повышения качества образования и расширения исследовательских возможностей».

Надим Абдулрахим (Nadim Abdulrahim), отраслевой эксперт международного общественного сектора компании Huawei, объявил о запуске системы Умный учебный класс 2.0 и представил универсальные образовательные решения Huawei. По словам г-на Абдулрахима, «образовательные решения Huawei интегрируют ИКТ в учебные процессы. Компания Huawei модернизирует умные учебные классы, обеспечивая возможность конвергентной кампусной сети на базе Huawei Wi-Fi 7, которая подключается к экологически чистой и энергосберегающей полностью оптической сети для создания диверсифицированной интеллектуальной среды обучения. Это поможет преподавателям преодолеть ограничения во времени и пространстве и предоставит всем возможность учить и учится в целях обеспечения равноправного и инклюзивного образования».

Решение Умный учебный класс 2.0 обеспечивает следующие преимущества:

Обновлены терминалы доступа.

Wi-Fi 7 обеспечивает скорость беспроводного интерфейса 18,67 Гбит/с, поддерживая бесперебойное онлайн-обучение.

Интеллектуальные периферийные устройства соединяют видеоресурсы с облачной платформой для обеспечения таких функций, как интеллектуальная посещаемость, конвертация речи в текст в режиме реального времени и управление видеоресурсами в режиме онлайн.

Данная система поддерживает прямые трансляции, автоматическую запись и анализ класса, обогащая интеллектуальное обучение периферийно-облачной синергией.

Huawei обеспечивает бесперебойное обслуживание умных учебных классов с использованием конвергентной кампусной сети и Национальной научно-исследовательской и образовательной сети NREN. Это создает прочный цифровой облачный фундамент. Сосредоточившись на умных учебных классах, умных кампусах и научно-исследовательских инновациях, Huawei разрабатывает универсальные образовательные решения для стимулирования высококачественного образования.

Ана Маргарита Рейес (Ana Margarita Reyes), генеральный директор компании Maiwei, специализирующейся на технологиях и инновациях и входящей в группу EXSUSA (Панама), заявила следующее: «В Панаме традиционные ИКТ не позволяют вести интеллектуальное преподавание. Совместно с Huawei мы строим умные кампусы с использованием NCE-Campus, системы хранения и анализа видео и IdeaHub. Это способствует эффективному интеллектуальному управлению кампусом и цифровому обучению, повышая качество обучения».

Компания Huawei содействовала развитию интеллектуального образования для более чем 2800 клиентов из министерств образования, научных кругов и научно-исследовательских институтов в 120 странах и регионах. В перспективе Huawei продолжит поставлять инновационные решения на основе сценариев для образовательного сектора, ускорять цифровую трансформацию и помогать всему миру во взращивании инновационных талантов.

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