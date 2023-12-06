Huawei отмечает мобильные инновации премией AppGallery Editors' Choice Awards 2023

Премией AppGallery Editors' Choice Awards 2023 награждаются избранные приложения и игры года

ДУБЛИН, 6 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Huawei с гордостью представляет победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2023, отмечая самые инновационные и влиятельные мобильные приложения и игры года.

Вот уже четвертый результативный год этой престижной премией награждаются те, кто значительно повлиял на жизни пользователей и добился успеха в получении дохода благодаря деловому сотрудничеству, включая Petal Ads и решения для роста между службами.

AppGallery Editors' Choice Awards 2023 (PRNewsfoto/Huawei Consumer Business Group) View PDF

Ежегодная премия охватывает две категории — Лучшие игры и Лучшие приложения, которые делятся на подкатегории, а победителей выбирают команды региональных экспертов-редакторов Huawei со всей Европы.

«AppGallery Editors' Choice Awards 2023 — это наша ежегодная дань уважения экосистеме мобильных приложений и игр, — поделился Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент по европейским мобильным сервисам Huawei. — В этом году мы уделили особое внимание категориям с более глубокими ценностями, чем «максимальная прибыль», таким как «семейные», например. Великолепные разработчики не только развлекали и привлекали глобальную аудиторию лучшим в своем роде контентом, но и улучшали повседневную цифровую жизнь пользователей благодаря радости, удобству и инновациям».

Говоря о лучших из AppGallery в этом году, игра PUBG MOBILE была названа «Лучшей игрой» в знак революционного геймплея в жанре королевской битвы и полного погружения в мобильную игру. Игра задает высокую планку для мобильных игр с точки зрения увлекательности и инноваций.

Что касается «Лучших приложений», Capcut, Badoo, и Adidas Runtastic выделяются своими инновациями. Capcut преобразовывает мобильное редактирование видео, Badoo переосмысливает онлайн-дейтинг с функциями, направленными на пользователя, а Adidas Runtastic предлагает увлекательное отслеживание спортивных достижений.

AppGallery Editors' Choice Awards 2023 отражает неизменное стремление Huawei к поддержке и стимулированию инноваций в отрасли мобильных приложений и игр, признавая достижения разработчиков.

Примечания для редактора:

Ниже приведен полный список победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2023:

· Лучшие игры 2023

o Лучшая игра

o PUBG MOBILE

o Лучшая семейная

o MONOPOLY GO!

o Gardenscapes

o Лучшая стратегия

o Lords Mobile

o World of Tanks Blitz MMO

o Лучшая ролевая игра

o Epic Seven

o Summoners War

o Лучшие набирающие популярность игры

o Dragonheir: Silent Gods

o Era of Conquest

· Лучшие приложения 2023

· Лучшие приложения

· Capcut

· Badoo

· Adidas Runtastic

· Лучшие набирающие популярность приложения

· Rakuten Viber Messenger

· Weather & Radar

· Flashscore

· Лучшие платежи и финансы

· Revolut

· Curve

· Paysend

· Лучший транспорт и путешествия

· Bolt

· Moovit

· Skyscanner

· Лучший стиль жизни и шопинг

· Lidl

· Kaufland

· YOOX

Чтобы узнать больше о наградах, посетите: https://bit.ly/3T2qnaI

Об AppGallery Площадка AppGallery, которая входит в тройку основных платформ по распространению приложений, предлагает большой ассортимент глобальных и локальных приложений и доступна в более чем 170 странах и регионах с более 580 миллионами активных пользователей в месяц по всему миру и с 6 миллионами зарегистрированных разработчиков.

Посетите AppGallery: https://appgallery.huawei.com/Featured

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2291753/Huawei_Consumer_Business_Group_1.jpg

PDF — https://mma.prnewswire.com/media/2291752/AppGallery_Boilerplate.pdf