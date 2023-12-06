Huawei отмечает мобильные инновации премией AppGallery Editors' Choice Awards 2023
06 Dec, 2023, 06:05 ET
Премией AppGallery Editors' Choice Awards 2023 награждаются избранные приложения и игры года
ДУБЛИН, 6 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Huawei с гордостью представляет победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2023, отмечая самые инновационные и влиятельные мобильные приложения и игры года.
Вот уже четвертый результативный год этой престижной премией награждаются те, кто значительно повлиял на жизни пользователей и добился успеха в получении дохода благодаря деловому сотрудничеству, включая Petal Ads и решения для роста между службами.
Ежегодная премия охватывает две категории — Лучшие игры и Лучшие приложения, которые делятся на подкатегории, а победителей выбирают команды региональных экспертов-редакторов Huawei со всей Европы.
«AppGallery Editors' Choice Awards 2023 — это наша ежегодная дань уважения экосистеме мобильных приложений и игр, — поделился Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент по европейским мобильным сервисам Huawei. — В этом году мы уделили особое внимание категориям с более глубокими ценностями, чем «максимальная прибыль», таким как «семейные», например. Великолепные разработчики не только развлекали и привлекали глобальную аудиторию лучшим в своем роде контентом, но и улучшали повседневную цифровую жизнь пользователей благодаря радости, удобству и инновациям».
Говоря о лучших из AppGallery в этом году, игра PUBG MOBILE была названа «Лучшей игрой» в знак революционного геймплея в жанре королевской битвы и полного погружения в мобильную игру. Игра задает высокую планку для мобильных игр с точки зрения увлекательности и инноваций.
Что касается «Лучших приложений», Capcut, Badoo, и Adidas Runtastic выделяются своими инновациями. Capcut преобразовывает мобильное редактирование видео, Badoo переосмысливает онлайн-дейтинг с функциями, направленными на пользователя, а Adidas Runtastic предлагает увлекательное отслеживание спортивных достижений.
AppGallery Editors' Choice Awards 2023 отражает неизменное стремление Huawei к поддержке и стимулированию инноваций в отрасли мобильных приложений и игр, признавая достижения разработчиков.
Примечания для редактора:
Ниже приведен полный список победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2023:
· Лучшие игры 2023
o Лучшая игра
o PUBG MOBILE
o Лучшая семейная
o MONOPOLY GO!
o Gardenscapes
o Лучшая стратегия
o Lords Mobile
o World of Tanks Blitz MMO
o Лучшая ролевая игра
o Epic Seven
o Summoners War
o Лучшие набирающие популярность игры
o Dragonheir: Silent Gods
o Era of Conquest
· Лучшие приложения 2023
· Лучшие приложения
· Capcut
· Badoo
· Adidas Runtastic
· Лучшие набирающие популярность приложения
· Rakuten Viber Messenger
· Weather & Radar
· Flashscore
· Лучшие платежи и финансы
· Revolut
· Curve
· Paysend
· Лучший транспорт и путешествия
· Bolt
· Moovit
· Skyscanner
· Лучший стиль жизни и шопинг
· Lidl
· Kaufland
· YOOX
Чтобы узнать больше о наградах, посетите: https://bit.ly/3T2qnaI
Об AppGallery Площадка AppGallery, которая входит в тройку основных платформ по распространению приложений, предлагает большой ассортимент глобальных и локальных приложений и доступна в более чем 170 странах и регионах с более 580 миллионами активных пользователей в месяц по всему миру и с 6 миллионами зарегистрированных разработчиков.
Посетите AppGallery: https://appgallery.huawei.com/Featured
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2291753/Huawei_Consumer_Business_Group_1.jpg
PDF — https://mma.prnewswire.com/media/2291752/AppGallery_Boilerplate.pdf
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