Huawei представляет архитектуру инфраструктуры данных F2F2X для финансовых учреждений

News provided by

Huawei

12 Jun, 2023, 13:48 ET

Huawei представляет архитектуру инфраструктуры обработки данных F2F2X для содействия финансовым учреждениям в построении современных центров обработки данных «4+» в интеллектуальную эпоху

ШАНХАЙ, 12 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила свою инновационную архитектуру инфраструктуры центров обработки данных F2F2X (Flash-to-Flash-to-Anything) на сессии по хранению финансовых данных в рамках форума Huawei Intelligent Finance Summit 2023.

Эта архитектура формирует надежную базу данных, которая помогает финансовым учреждениям решать проблемы, связанные с новыми данными, новыми приложениями и новой устойчивостью.

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Michael Fan, Vice President, Global Data Center Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Enterprise BG
Michael Fan, Vice President, Global Data Center Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Enterprise BG
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Для банков интеллект является движущей силой в создании новых бизнес-сценариев и бизнес-моделей. Создается ряд новых сервисов, включая персонализацию, смарт-контракты, цифровые активы и банковское обслуживание метавселенной, что создает три проблемы для существующей банковской инфраструктуры данных.

Обработка больших объемов новых данных: по оценкам IDC, к 2025 году объем данных, генерируемых банками по всему миру, достигнет 48,6 зеттабайт с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 26,2%. Банкам необходимо будет решать проблемы, связанные с емкостью, производительностью и энергоэффективностью, обусловленные огромным объемом неструктурированных данных.

Новые приложения контейнеризации для банков создают новые проблемы управления данными: 89% предприятий переходят на многооблачные бизнес-стратегии. В эпоху мультиоблачных технологий эффективный поток данных между различными приложениями и носителями станет новой задачей для управления банковскими данными.

Новая более высокая устойчивость данных к безудержным атакам программ-вымогателей: успешная атака программ-вымогателей на предприятии приводит к убыткам в среднем на 7,8 млн долларов США.

Разработанная компанией Huawei архитектура F2F2X обеспечивает первичное хранилище all-flash и резервное хранилище, а также диверсифицированное архивное хранилище. Эта архитектура предназначена для эффективного раскрытия потенциала данных и активации потенциала центров обработки данных «4+» (ускорение обработки данных,+, устойчивость данных+, мобильность данных + управление данными +).

Ускорение обработки данных +. Такие базовые технологии, как разделенное хранение и вычисление, а также мультиконтроллерная и мультиактивная архитектура ускоряют обработку данных в сценариях финансового нового цифрового ядра и хранилища финансовых данных, реализуют первичное хранилище all-flash и резервное хранилище, а также обладают более высокой производительностью — на 30% выше, чем у следующего лучшего в отрасли решения.

Устойчивость данных +. Запатентованный компанией Huawei алгоритм машинного обучения (ML) имеет самую высокую в отрасли частоту обнаружения (99,9%) и представляет собой последнюю линию защиты данных с помощью 4-уровневого решения для защиты от вирусов-вымогателей.

Мобильность данных +. Шесть интеллектуальных возможностей многоуровневого хранения данных и механизм глобального планирования данных DME обеспечивают самую низкую совокупную стоимость владения на протяжении всего жизненного цикла данных.

Управление данными +. Разработанная компанией Huawei платформа интеллектуального управления жизненным циклом данных DME, ориентированная на сценарии предоставления услуг, такие как анализ финансовых данных и ИИ, обеспечивает возможность двухуровневого поиска 10 миллиардов файлов, многомерного интеллектуального анализа глобальных файлов, быстрого распределения «горячих» и «холодных» данных, а также интеллектуальное многоуровневое хранение или удаление данных, повышая эффективность управления.

Спарк Ванг (Spark Wang), директор отдела кибербезопасности и конфиденциальности PwC в Китае, заявил следующее: «В случае возникновения атак программ-вымогателей нам необходимо усилить защиту сетей для снижения риска подобных атак. Кроме того, необходимо также повысить устойчивость данных. В случае отказа в защите со стороны сети нам необходимо принять быстрые меры для предотвращения шифрования данных и оперативного предупреждения об атаках. В случае, если производственные данные будут зашифрованы или весь центр обработки данных будет "переполнен", нам необходимо сохранить полную и чистую копию данных для быстрого восстановления системы обслуживания».

Майкл Фань, вице-президент отдела маркетинга и продажи решений для глобальных центров обработки данных компании Huawei Enterprise BG, заявил следующее: «Продукты и решения Huawei для инфраструктуры обработки данных используются более чем 1300 финансовыми учреждениями по всему миру. Стремление клиентов использовать центры обработки данных «4+» побуждает нас постоянно внедрять инновации. Благодаря архитектуре F2F2X мы продолжим наращивать инвестиции в исследования и разработки и создавать "более надежную, эффективную и экологичную" базу данных для финансовой отрасли с целью решения бизнес-задач в эпоху интеллектуального развития».

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://e.huawei.com/en/products/storage

КОНТАКТ
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2098713/image_986294_29927268.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2098714/image_986294_29927644.jpg

SOURCE Huawei

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