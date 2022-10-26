Huawei: для коммерческого успеха 5G необходимо максимально использовать сетевые ресурсы

БАНГКОК, 26 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- На Глобальном форуме широкополосной мобильной связи 2022 года (MBBF 2022) президент отдела глобальных продаж компании Huawei Carrier BG Джеймс Чэнь (James Chen) выступил со вступительной речью под названием «Шаги к успеху в сфере 5G». В своей речи Чэнь заявил следующее: «Мы наблюдаем быстрый прогресс в сфере 5G. Для полного раскрытия ценности 5G нам необходимо ускорить развертывание, изучить бизнес-модели 5G и извлечь максимальную пользу из каждого диапазона, каждого герца и каждого ватта. Вместе мы можем превратить 5G из одного из ведущих брендов и технологий в ведущий бизнес с высококачественным обслуживанием пользователей. И мы можем привести 5G к коммерческому успеху».

James Chen speaks at MBBF 2022

Г-н Чэнь описал, как 5G стимулирует развитие отрасли во многих аспектах. По сравнению с сетями 4G сети 5G в 10 раз быстрее и обеспечивают скорости, превышающие 1 Гбит/с. Пользователи 5G также потребляют в два раза больше данных, чем пользователи 4G (более 20 ГБ в месяц) , и ожидается, что этот объем продолжит расти. Это создает огромные возможности для операторов в трех областях: пользовательский опыт, Интернет вещей и промышленная цифровизация.

Взаимодействие с пользователями может приносить больше доходов, чем когда-либо ранее, по мере того, как операторы отходят от бизнес-моделей, основанных на трафике. Это может быть достигнуто за счет предложения пакетов 5G с ценообразованием на основе других факторов, таких как скорость, малая задержка и качество исходящей связи.

Кроме того, Интернет вещей (IoT) представляет собой динамично развивающийся рынок с быстрым ростом как потребительских, так и промышленных услуг IoT, который, как ожидается, обеспечит 100 миллиардов соединений IoT.

Наконец, в процессе промышленной цифровизации технология 5G обеспечивает высококачественные соединения и услуги, такие как частные линии и сети, которые помогают операторам выйти на рынок B2B. Благодаря 5G операторы могут диверсифицировать свои портфели, выходя за рамки возможностей сетевого взаимодействия, и находить новые источники дохода.

Несмотря на эти возможности, технологии 5G по-прежнему неравномерно внедряются в различных странах. В настоящее время сети 5G доступны только для 29 % населения мира, что намного ниже, чем 4G, охватывающие 92 %. По словам г-на Чэня, чтобы полностью раскрыть ценность технологий 5G и сделать их коммерчески успешными, необходимо ускорить развертывание сетей 5G и извлечь максимум из «каждого диапазона, каждого герца и каждого ватта».

Во-первых, необходимо будет более эффективно использовать сетку частот. Все диапазоны могут использоваться для 5G, но различные диапазоны, такие как TDD, FDD и mmWave, обеспечивают оптимальную производительность в различных сценариях. Во-вторых, чтобы извлечь максимальную пользу из каждого герца, на каждом диапазоне необходимо будет массово использовать технологию MIMO. В-третьих, на основе 10-кратной энергоэффективности 5G по сравнению с 4G необходимо будет производить текущие инновации на трех различных уровнях — оборудование, объекты и сети, — чтобы каждый ватт мог переносить больше бит, а также помогать строить сети 5G с оптимальной производительностью и энергоэффективностью. В сетях 5G также необходимо будет применять искусственный интеллект, чтобы максимально использовать ограниченные сетевые ресурсы.

В конце своей речи г-н Чэнь заявил следующее: «5G меняет мобильный ландшафт, но это только начало. Компания Huawei продолжит внедрять инновации в технологии для максимального повышения ценности каждого диапазона, герца и ватта, помогая клиентам по всему миру создавать сети 5G с максимальным качеством обслуживания, оптимальной энергоэффективностью и максимальной эффективностью, а также непрерывно создавать ценность для клиентов. Вместе мы можем привести 5G к коммерческому успеху».

Глобальный форум широкополосной мобильной связи 2022 года проводится компанией Huawei совместно со своими отраслевыми партнерами GSMA и GTI. Этот ежегодный форум объединяет операторов мобильной связи, лидеров отрасли и партнеров по экосистеме со всего мира, чтобы обсудить, как привести 5G к коммерческому успеху, а также другие приоритетные темы отрасли, такие как экологически чистое развитие, интеллект и эволюция 5G. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1929111/James_Chen_speaks_MBBF_2022.jpg

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