Huawei представлен план действий Flash Forward для решения предприятиями проблем с данными

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HUAWEI

06 Mar, 2024, 06:41 ET

Huawei представлен план действий Flash Forward для решения предприятиями проблем с данными в эпоху интеллекта

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила свой план действий Flash Forward, который предусматривает меры, связанные с тремя ключевыми областями, а именно: хранилища полностью на флэш-накопителях для всех сценариев, экологичность и устойчивость, а также отказоустойчивость и надежность хранилищ данных, чтобы помочь предприятиям решать различные проблемы с данными в эпоху интеллекта.

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Благодаря высокой производительности, низкому энергопотреблению и высокой надежности системы хранения на флэш-накопителях в настоящее время широко используется для различных сценариев развертывания основных корпоративных приложений. По прогнозам Gartner к 2026 году доля мирового рынка систем хранения данных полностью на флэш-накопителях превысит 90 %.

План действий Flash Forward компании Huawei является предложением действий, связанных с тремя ключевыми областями, которые позволят осуществлять непрерывные инновации в отрасли хранения данных:

1. Хранилища полностью на флэш-накопителях для всех сценариев

Для удовлетворения потребностей в обработке данных для различных сценариев отраслевых и сервисных приложений компания Huawei предлагает архитектуру F2F2X, которая предполагает использование для производственной среды, резервного копирования и архивирования системы хранения данных полностью на флэш-накопителях. Компания Huawei также начала выпуск ряда продуктов для хранения данных на флэш-накопителях нового поколения:

  • OceanStor Pacific 9920, горизонтально масштабируемая система хранения данных полностью на флэш-накопителях с ведущей в отрасли плотностью для систем большого объема, адаптированная под гибридные сценарии развертывания рабочих нагрузок
  • Системы хранения данных OceanStor 5310/5510 Capacity Flash Storage, предназначенные для хранения и резервного копирования большого объема данных критически важных для бизнеса служб
  • OceanStor Dorado 2100, первая в отрасли система NAS начального уровня полностью на флэш-накопителях с архитектурой «активный-активный», разработанная для решения таких проблем, как медленная обработка неструктурированных данных и сложность совместного использования и изоляции данных малыми и средними предприятиями

2. Экологичность и устойчивость

Подразделение Huawei Data Storage принимает ряд инновационных мер для повышения эффективности использования ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду. К таким мерам относятся:

  • Строгое внедрение концепции сокращения, повторного использования и переработки (3R) и повторное использование возобновляемых материалов для снижения веса упаковки на 78 %
  • Повышение плотности оборудования и эффективности охлаждения за счет аппаратных инноваций, достижение высокой плотности — 24 диска на юнит стойки — и экономия на 65 % больше дискового пространства по сравнению с обычными решениями
  • Инновационное развитие программного обеспечения для достижения ведущего в отрасли коэффициента сокращения объема данных 72:1 и повышения коэффициента использования дисков до 91 % благодаря эксклюзивной технологии 22+2 Elastic EC

3. Отказоустойчивость и надежность хранилищ данных

Huawei стремится создать стабильную и надежную основу для хранения данных, чтобы помочь корпоративным пользователям эффективно защищать свои массивы данных.

  • Создание последней линии защиты для обеспечения отказоустойчивости хранилищ данных с помощью совместной работы над сетевыми хранилищами: Решение для многоуровневой защиты от программ-вымогателей (Multilayer Ransomware Protection, MRP), впервые разработанное компанией Huawei, представляет инновационные возможности многоуровневой совместной защиты данных в сети и хранилище. Точность обнаружения программ-вымогателей достигает 99,9 %, а пропускная способность восстановления достигает 172 ТБ/ч благодаря трем основным развертываниям, которые защищают данные от риска атак: совместное обнаружение, реагирование и восстановление сетевого хранилища.

Майкл Цю (Michael Qiu), президент Huawei по глобальному маркетингу и продаже решений хранения данных, сказал: «Мы надеемся вдохновить клиентов в различных отраслях на создание эффективной, экологически чистой, отказоустойчивой и надежной инфраструктуры хранения данных, опираясь на наши действия, предусмотренных планом Flash Forward. Это позволит технологическим инновациям действительно приносить пользу отраслям, помогая большему количеству предприятий ускорить цифровую трансформацию и осуществить интеллектуальную модернизацию».

Для получения дополнительной информации о Huawei Data Storage перейдите по ссылке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2354540/HUAWEI_MWC_data_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2354541/HUAWEI_MWC_data_2.jpg

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