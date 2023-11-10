Huawei продвигает решения 5G для Индустрии 4.0, помогая дигитализации промышленности

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HUAWEI

10 Nov, 2023, 07:50 ET

Компания Huawei продвигает инновационные решения 5G для инфраструктуры Индустрия 4.0, чтобы помочь цифровой трансформации промышленного производства 

БУДАПЕШТ, Венгрия, 10 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Будапеште, в Европейском центре поставок Huawei (Huawei European Supply Center, HESC) прошел форум 5G Smart Factory Forum. На этом форуме компания Huawei заявила, что инновационные решения с поддержкой технологии 5G, включая беспилотные транспортные средства, системы контроля качества на базе искусственного интеллекта и системы удавленного технического обслуживания с поддержкой дополненной реальности, послужат типовыми вариантами применения и базовыми возможностями для будущих интеллектуальных фабрик.

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The 5G Smart Factory Forum
The 5G Smart Factory Forum

Чтобы стимулировать широкое внедрение технологий 5G и ИИ в областях, связанных с Индустрией 4.0, и тем самым способствовать развитию цифровой экономики, компания Huawei пообещала продолжить продвижение включения инновационных решений 5G для инфраструктуры Индустрия 4.0 в Глобальном альянсе по ИИ для промышленности и производства (AIM Global), созданном Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO).

Вики Чжан (Vicky Zhang), заместитель директора отдела глобальных корпоративных коммуникаций компании Huawei, сказал, что на четвертый год коммерческого использования 5G, инновационные сценарии применения, интегрирующие технологии 5G, искусственного интеллекта и облачных вычислений, используются в различных отраслях, в частности в интеллектуальном производстве. Она также отметила, что уже есть зрелые оптимальные практические примеры, например центр HESC в Пати, которые демонстрируют ощутимую коммерческую и социальную ценность этих инновационных сценариев применения.

«Дальше компания Huawei будет работать с такими международными организациями, как UNIDO, для продвижения обмена решениями и применения решений 5G для промышленной инфраструктуры и связанных возможностей по всему миру, чтобы стимулировать развитие Индустрии 4.0», — сказал г-н Чжан.

В июле текущего года компания Huawei и организация UNIDO создали альянс AIM Global, ориентированный на развитие платформы для совместной работы, обмена знаниями и поддержки инновационных разработок и применения технологий ИИ в промышленном и производственном секторах.

Доктор Улрике Фасбендер (Ulrike Fasbender), профессор Гогенгеймского университета, Германия, считает центр HESC превосходным примером быстрого развития инноваций, подталкиваемого цифровой трансформацией. Она сказала: «Влияние цифровых решений, таких как дополненная реальность и автономные вилочные погрузчики, обеспеченные связью 5G, реально радикально меняют условия для рабочих пространств. В случае правильного применения эти технологии позволяют работникам более эффективно решать задачи, освобождая их от требующих напряжения или вредных для здоровья заданий. Такое улучшение условий работы станет критически важным для обеспечения возможностей комплектации персоналом по мере увеличения среднего возраста работающей части населения».

Доктор Фасбендер сказала, что страны и компании, которые не воспользуются правильно технологиями, потеряют конкурентоспособность в условиях цифровой экономики, и что экономика сможет сохранять динамичность только в тесной связке с обслуживающими промышленность отраслями.

Сандор Папп (Sandor Papp), заместитель директора HESC, отметил: «Центр HESC первым развернул решения автоматизации с поддержкой 5G в конце 2019 года. С тех пор мы интегрировали выделенную основную сеть с локальной системой периферийных вычислений для реализации работы беспилотных вилочных погрузчиков и полной автоматизации всей системы логистики. Кроме того, контроль качества под управлением ИИ и удаленное техническое обслуживание с поддержкой дополненной реальности повысили эффективность логистики всего нашего кампуса на 20 %, значительно улучшив способность компании Huawei обслуживать европейских клиентов».

«Далее компания Huawei будет использовать свои возможности в области НИОКР, цифровые технологии и цепочки поставок для укрепления сотрудничества со всеми участниками цепочек поставок. Мы также поможем местным компаниям расширить внедрение цифровых и интеллектуальных технологий в их производство и операции, чтобы мы могли достигать высококачественного развития вместе», — добавил он.

Расположенный в Венгрии центр HESC является крупнейшим центром поставок Huawei за пределами Китая, и он обеспечивает поставки изделий Huawei в более чем 50 стран Европы, Центральной Азии и Северной Африки. Этот центр обрабатывает примерно 50 000 – 60 000 единиц товаров каждый месяц и обеспечивает транспортировку примерно 400 кубических метров исходящих грузов, вывозимых 30 грузовиками, каждый день.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2272225/image_5019648_30734899.jpg

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